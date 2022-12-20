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В Дамаске четыре израильских F-16 нанесли удар по военным объектам - РИА Новости, 20.12.2022
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В Дамаске четыре израильских F-16 нанесли удар по военным объектам
В Дамаске четыре израильских F-16 нанесли удар по военным объектам - РИА Новости, 20.12.2022
В Дамаске четыре израильских F-16 нанесли удар по военным объектам
Четыре израильских истребителя F-16 в ночь на вторник нанесли удар крылатыми ракетами из района Голанских высот по объектам в Дамаске, ранены двое военных САР,... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T22:19
2022-12-20T22:19
в мире
дамаск (город)
израиль
голанские высоты
f-16
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Четыре израильских истребителя F-16 в ночь на вторник нанесли удар крылатыми ракетами из района Голанских высот по объектам в Дамаске, ранены двое военных САР, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров. "20 декабря в период с 0.35 до 0.40 четырьмя самолетами тактической авиации F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства в районе Голанских высот был нанесен удар управляемыми ракетами по военным объектам на территории провинции Дамаск. В результате удара двое сирийских военнослужащих получили ранения", - сказал Егоров на брифинге. Он добавил, что Израиль, официально уведомляя о ракетном ударе в провинции Дамаск, заявил, что он наносился по "проиранским вооруженным формированиям".
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в мире, дамаск (город), израиль, голанские высоты, f-16
В мире, Дамаск (город), Израиль, Голанские высоты, F-16
22:19 20.12.2022
 
В Дамаске четыре израильских F-16 нанесли удар по военным объектам

ЦПВС: четыре израильских F-16 нанесли удар по объектам в Дамаске и ранили двух военных

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский истребитель F-16
Израильский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Четыре израильских истребителя F-16 в ночь на вторник нанесли удар крылатыми ракетами из района Голанских высот по объектам в Дамаске, ранены двое военных САР, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
"20 декабря в период с 0.35 до 0.40 четырьмя самолетами тактической авиации F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства в районе Голанских высот был нанесен удар управляемыми ракетами по военным объектам на территории провинции Дамаск. В результате удара двое сирийских военнослужащих получили ранения", - сказал Егоров на брифинге.
Он добавил, что Израиль, официально уведомляя о ракетном ударе в провинции Дамаск, заявил, что он наносился по "проиранским вооруженным формированиям".
Израильские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 21:00
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
 
В миреДамаск (город)ИзраильГоланские высотыF-16
 
 
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