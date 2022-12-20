Рейтинг@Mail.ru
Волгоградка, закопавшая свою мать живьем, получила восемь лет тюрьмы - РИА Новости, 20.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221220/tyurma-1840079912.html
Волгоградка, закопавшая свою мать живьем, получила восемь лет тюрьмы
Волгоградка, закопавшая свою мать живьем, получила восемь лет тюрьмы - РИА Новости, 20.12.2022
Волгоградка, закопавшая свою мать живьем, получила восемь лет тюрьмы
Суд приговорил жительницу Волгоградской области к 8 годам колонии общего режима за убийство своей матери, она ударила ее молотком, придушила и еще живой... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T18:05
2022-12-20T18:05
происшествия
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866476_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_1d895767a2cd012bca62557dc71c5acd.jpg
ВОЛГОГРАД, 20 дек – РИА Новости. Суд приговорил жительницу Волгоградской области к 8 годам колонии общего режима за убийство своей матери, она ударила ее молотком, придушила и еще живой закопала в яме, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Ранее СК сообщал, что в июне 52-летняя жительница села Ольховка поругалась со своей нетрезвой дочерью, которая в ходе ссоры схватила молоток и ударила им несколько раз по голове матери. После этого, по версии следствия, молодая женщина стала ее душить, а когда мать потеряла сознание, то закопала ее в яму во дворе собственного дома. По данным СК, причиной смерти стала "механическая асфиксия в результате попадания почвы в дыхательные пути". Против дочери было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". "Приговором суда виновной назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, отбывать которые она будет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении СК.
https://ria.ru/20221220/prigovor-1840066224.html
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866476_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_fa0610989f0d4f3abc971411852c2ea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
18:05 20.12.2022
 
Волгоградка, закопавшая свою мать живьем, получила восемь лет тюрьмы

СУСК: закопавшая мать живьем после удара молотком волгоградка получила восемь лет тюрьмы

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 20 дек – РИА Новости. Суд приговорил жительницу Волгоградской области к 8 годам колонии общего режима за убийство своей матери, она ударила ее молотком, придушила и еще живой закопала в яме, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Ранее СК сообщал, что в июне 52-летняя жительница села Ольховка поругалась со своей нетрезвой дочерью, которая в ходе ссоры схватила молоток и ударила им несколько раз по голове матери. После этого, по версии следствия, молодая женщина стала ее душить, а когда мать потеряла сознание, то закопала ее в яму во дворе собственного дома. По данным СК, причиной смерти стала "механическая асфиксия в результате попадания почвы в дыхательные пути". Против дочери было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
"Приговором суда виновной назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, отбывать которые она будет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении СК.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 17:24
Житель Петербурга получил 18 лет за убийство продавщицы сексшопа
 
ПроисшествияВолгоградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала