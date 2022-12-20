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Волгоградка, закопавшая свою мать живьем, получила восемь лет тюрьмы
Волгоградка, закопавшая свою мать живьем, получила восемь лет тюрьмы - РИА Новости, 20.12.2022
Волгоградка, закопавшая свою мать живьем, получила восемь лет тюрьмы
Суд приговорил жительницу Волгоградской области к 8 годам колонии общего режима за убийство своей матери, она ударила ее молотком, придушила и еще живой... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T18:05
2022-12-20T18:05
2022-12-20T18:05
происшествия
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 20 дек – РИА Новости. Суд приговорил жительницу Волгоградской области к 8 годам колонии общего режима за убийство своей матери, она ударила ее молотком, придушила и еще живой закопала в яме, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Ранее СК сообщал, что в июне 52-летняя жительница села Ольховка поругалась со своей нетрезвой дочерью, которая в ходе ссоры схватила молоток и ударила им несколько раз по голове матери. После этого, по версии следствия, молодая женщина стала ее душить, а когда мать потеряла сознание, то закопала ее в яму во дворе собственного дома. По данным СК, причиной смерти стала "механическая асфиксия в результате попадания почвы в дыхательные пути". Против дочери было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". "Приговором суда виновной назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, отбывать которые она будет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении СК.
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происшествия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Волгоградка, закопавшая свою мать живьем, получила восемь лет тюрьмы
СУСК: закопавшая мать живьем после удара молотком волгоградка получила восемь лет тюрьмы