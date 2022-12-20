https://ria.ru/20221220/tury-1839978777.html
Стало известно, какие страны помогли восстановить выездной туризм
Стало известно, какие страны помогли восстановить выездной туризм - РИА Новости, 20.12.2022
Стало известно, какие страны помогли восстановить выездной туризм
Турция, Египет и Таиланд помогли восстановить туристическую отрасль России в 2022 году, в четвертом квартале нынешнего года прирост относительно 2021-го... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:21
2022-12-20T14:21
2022-12-20T14:21
туризм
туризм
новости - туризм
турция
египет
таиланд
оаэ
куда можно лететь
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Турция, Египет и Таиланд помогли восстановить туристическую отрасль России в 2022 году, в четвертом квартале нынешнего года прирост относительно 2021-го составил 60 процентов, сообщает сервис онлайн-бронирования туров Travelata.ru.По словам аналитиков, фактически такие темпы означают возвращение к росту в доковидный период.Лидером продаж в туристическом секторе стала Турция. Правда, это направление по сравнению с прошлым годом потеряло семь и составило 37 процентов от общего числа бронирований. Средний чек вырос с 95 тысяч рублей до 149 тысяч.На втором месте по популярности у организованных туристов, как и в прошлом году, находятся отечественные курорты. Туда отправились 26 процентов отдыхающих, что больше, чем в 2021-м, на четыре процента. Цена изменилась незначительно: увеличилась с 43 до 49 тысяч рублей за тур.Третье место традиционно занимает Египет. К Красному морю отправились 16 процентов россиян в этом году, а в прошлом там побывали 17 процентов отпускников. Средний чек увеличился с 90 до 110 тысяч рублей. На четвертом месте второй год подряд находится ОАЭ, а замкнул тройку лидеров в 2022 году Таиланд. В стране полностью сняты ковидные ограничения, с ней налажены транспортные связи, и россияне начали активно покупать туры туда, несмотря на самый большой средний чек в 180 тысяч рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, египет, таиланд, оаэ, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, куда можно лететь, Отдых на море
Стало известно, какие страны помогли восстановить выездной туризм
Эксперты: Турция, Египет и Таиланд помогли восстановить туристическую отрасль России
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Турция, Египет и Таиланд помогли восстановить туристическую отрасль России в 2022 году, в четвертом квартале нынешнего года прирост относительно 2021-го составил 60 процентов, сообщает сервис онлайн-бронирования туров Travelata.ru.
По словам аналитиков, фактически такие темпы означают возвращение к росту в доковидный период.
Лидером продаж в туристическом секторе стала Турция. Правда, это направление по сравнению с прошлым годом потеряло семь и составило 37 процентов от общего числа бронирований. Средний чек вырос с 95 тысяч рублей до 149 тысяч.
На втором месте по популярности у организованных туристов, как и в прошлом году, находятся отечественные курорты. Туда отправились 26 процентов отдыхающих, что больше, чем в 2021-м, на четыре процента. Цена изменилась незначительно: увеличилась с 43 до 49 тысяч рублей за тур.
Третье место традиционно занимает Египет. К Красному морю
отправились 16 процентов россиян в этом году, а в прошлом там побывали 17 процентов отпускников. Средний чек увеличился с 90 до 110 тысяч рублей.
На четвертом месте второй год подряд находится ОАЭ
, а замкнул тройку лидеров в 2022 году Таиланд. В стране полностью сняты ковидные ограничения, с ней налажены транспортные связи, и россияне начали активно покупать туры туда, несмотря на самый большой средний чек в 180 тысяч рублей.