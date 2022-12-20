https://ria.ru/20221220/turandot-1839914842.html

Гендиректор Большого театра получил почетную премию "Хрустальная Турандот"

Гендиректор Большого театра получил почетную премию "Хрустальная Турандот" - РИА Новости, 20.12.2022

Гендиректор Большого театра получил почетную премию "Хрустальная Турандот"

В Центре оперного пения имени Галины Вишневской в Москве прошла торжественная церемония вручения почетных премий "Хрустальная Турандот", сообщили РИА Новости... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T10:34

2022-12-20T10:34

2022-12-20T10:34

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. В Центре оперного пения имени Галины Вишневской в Москве прошла торжественная церемония вручения почетных премий "Хрустальная Турандот", сообщили РИА Новости организаторы.В этом году награда вручалась только в одной номинации – " За честь, достоинство и служение зрителю". Приз получили семь деятелей: генеральный директор Большого театра Владимир Урин, художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин, генеральный директор Московского театра оперетты Владимир Тартаковский, народный артист России Валерий Баринов, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, художественный руководитель Московского театра Роста Нонна Гришаева и белорусский актер театра и кино Владимир Гостюхин.Победителям вручили хрустальные статуэтки Турандот, которые изготовили мастера Гусь-Хрустального по эскизу литовского художника Ремигиюса Крюкаса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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