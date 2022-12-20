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Гендиректор Большого театра получил почетную премию "Хрустальная Турандот" - РИА Новости, 20.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221220/turandot-1839914842.html
Гендиректор Большого театра получил почетную премию "Хрустальная Турандот"
Гендиректор Большого театра получил почетную премию "Хрустальная Турандот" - РИА Новости, 20.12.2022
Гендиректор Большого театра получил почетную премию "Хрустальная Турандот"
В Центре оперного пения имени Галины Вишневской в Москве прошла торжественная церемония вручения почетных премий "Хрустальная Турандот", сообщили РИА Новости... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T10:34
2022-12-20T10:34
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. В Центре оперного пения имени Галины Вишневской в Москве прошла торжественная церемония вручения почетных премий "Хрустальная Турандот", сообщили РИА Новости организаторы.В этом году награда вручалась только в одной номинации – " За честь, достоинство и служение зрителю". Приз получили семь деятелей: генеральный директор Большого театра Владимир Урин, художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин, генеральный директор Московского театра оперетты Владимир Тартаковский, народный артист России Валерий Баринов, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, художественный руководитель Московского театра Роста Нонна Гришаева и белорусский актер театра и кино Владимир Гостюхин.Победителям вручили хрустальные статуэтки Турандот, которые изготовили мастера Гусь-Хрустального по эскизу литовского художника Ремигиюса Крюкаса.
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новости культуры, галина вишневская, владимир урин, алексей бородин, москва, россия, большой театр, российский академический молодежный театр , театр на таганке, хрустальная турандот, валерий баринов, ирина апексимова, нонна гришаева, театр
Культура, Новости культуры, Галина Вишневская, Владимир Урин, Алексей Бородин, Москва, Россия, Большой театр, Российский академический молодежный театр , Театр на Таганке, Хрустальная Турандот, Валерий Баринов, Ирина Апексимова, Нонна Гришаева, Театр
10:34 20.12.2022
 
Гендиректор Большого театра получил почетную премию "Хрустальная Турандот"

Гендиректор Большого театра Владимир Урин получил почетную премию "Хрустальная Турандот"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДиректор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин на Театральной площади
Директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин на Театральной площади - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. В Центре оперного пения имени Галины Вишневской в Москве прошла торжественная церемония вручения почетных премий "Хрустальная Турандот", сообщили РИА Новости организаторы.
В этом году награда вручалась только в одной номинации – " За честь, достоинство и служение зрителю".
Приз получили семь деятелей: генеральный директор Большого театра Владимир Урин, художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин, генеральный директор Московского театра оперетты Владимир Тартаковский, народный артист России Валерий Баринов, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, художественный руководитель Московского театра Роста Нонна Гришаева и белорусский актер театра и кино Владимир Гостюхин.
Победителям вручили хрустальные статуэтки Турандот, которые изготовили мастера Гусь-Хрустального по эскизу литовского художника Ремигиюса Крюкаса.
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КультураНовости культурыГалина ВишневскаяВладимир УринАлексей БородинМоскваРоссияБольшой театрРоссийский академический молодежный театрТеатр на ТаганкеХрустальная ТурандотВалерий БариновИрина АпексимоваНонна ГришаеваТеатр
 
 
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