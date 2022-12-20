https://ria.ru/20221220/tur-1840035529.html

Завершился китайско-российский молодежный тур по реке Янцзы

Завершился китайско-российский молодежный тур по реке Янцзы - РИА Новости, 20.12.2022

Завершился китайско-российский молодежный тур по реке Янцзы

Мероприятие "Разделяя будущее: китайско-российский молодежный тур по реке Янцзы" завершилось в ландшафтной зоне Тяньчжушань города Аньцин провинции Аньхой... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T16:18

2022-12-20T16:18

2022-12-20T16:26

россия-китай: главное

китай

россия

аньхой

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99932/71/999327163_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_efc21a8abe321b8143820721b6583b79.jpg

МОСКВА, 20 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Мероприятие "Разделяя будущее: китайско-российский молодежный тур по реке Янцзы" завершилось в ландшафтной зоне Тяньчжушань города Аньцин провинции Аньхой (Восточный Китай).В городе Аньцин представители молодежи двух стран посетили культурный парк электронной коммерции, ознакомились с традиционным мастерством по изготовлению кондитерских изделий и выпечки, поучаствовали в китайской чайной церемонии, а также провели товарищеское соревнование по восхождению на гору Тяньчжушань.Китайско-российский молодежный тур по реке Янцзы прошел в рамках 8-го Китайско-российского молодежного форума "Янцзы-Волга" и был совместно организован МИД КНР и правительством провинции Аньхой. В течение 12 дней около 20 представителей молодежи из Китая и России посетили районы, расположенные вдоль длиннейшей китайской реки Янцзы, и познакомились с достижениями местного социально-экономического развития.Будучи участниками механизма китайско-российского межрегионального сотрудничества "Янцзы-Волга", китайские провинции Аньхой, Цзянси, Хубэй, Хунань и Сычуань, а также город центрального подчинения Чунцин вместе с 14 субъектами РФ, расположенными в регионах вдоль реки Волга, имеют широкие перспективы сотрудничества в областях интеллектуального оборудования, экологически чистого производства, здравоохранения, образования, культуры и др., сообщили организаторы вышеназванного мероприятия.

https://ria.ru/20221220/kitay-1839943769.html

китай

россия

аньхой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия, аньхой