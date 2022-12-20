16:18 20.12.2022 (обновлено: 16:26 20.12.2022)
Завершился китайско-российский молодежный тур по реке Янцзы
Экскурсионный катер на реке Янцзы
МОСКВА, 20 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Мероприятие "Разделяя будущее: китайско-российский молодежный тур по реке Янцзы" завершилось в ландшафтной зоне Тяньчжушань города Аньцин провинции Аньхой (Восточный Китай).
В городе Аньцин представители молодежи двух стран посетили культурный парк электронной коммерции, ознакомились с традиционным мастерством по изготовлению кондитерских изделий и выпечки, поучаствовали в китайской чайной церемонии, а также провели товарищеское соревнование по восхождению на гору Тяньчжушань.
Китайско-российский молодежный тур по реке Янцзы прошел в рамках 8-го Китайско-российского молодежного форума "Янцзы-Волга" и был совместно организован МИД КНР и правительством провинции Аньхой. В течение 12 дней около 20 представителей молодежи из Китая и России посетили районы, расположенные вдоль длиннейшей китайской реки Янцзы, и познакомились с достижениями местного социально-экономического развития.
Будучи участниками механизма китайско-российского межрегионального сотрудничества "Янцзы-Волга", китайские провинции Аньхой, Цзянси, Хубэй, Хунань и Сычуань, а также город центрального подчинения Чунцин вместе с 14 субъектами РФ, расположенными в регионах вдоль реки Волга, имеют широкие перспективы сотрудничества в областях интеллектуального оборудования, экологически чистого производства, здравоохранения, образования, культуры и др., сообщили организаторы вышеназванного мероприятия.