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Завершился китайско-российский молодежный тур по реке Янцзы - РИА Новости, 20.12.2022
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Завершился китайско-российский молодежный тур по реке Янцзы
Завершился китайско-российский молодежный тур по реке Янцзы - РИА Новости, 20.12.2022
Завершился китайско-российский молодежный тур по реке Янцзы
Мероприятие "Разделяя будущее: китайско-российский молодежный тур по реке Янцзы" завершилось в ландшафтной зоне Тяньчжушань города Аньцин провинции Аньхой... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:18
2022-12-20T16:26
россия-китай: главное
китай
россия
аньхой
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МОСКВА, 20 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Мероприятие "Разделяя будущее: китайско-российский молодежный тур по реке Янцзы" завершилось в ландшафтной зоне Тяньчжушань города Аньцин провинции Аньхой (Восточный Китай).В городе Аньцин представители молодежи двух стран посетили культурный парк электронной коммерции, ознакомились с традиционным мастерством по изготовлению кондитерских изделий и выпечки, поучаствовали в китайской чайной церемонии, а также провели товарищеское соревнование по восхождению на гору Тяньчжушань.Китайско-российский молодежный тур по реке Янцзы прошел в рамках 8-го Китайско-российского молодежного форума "Янцзы-Волга" и был совместно организован МИД КНР и правительством провинции Аньхой. В течение 12 дней около 20 представителей молодежи из Китая и России посетили районы, расположенные вдоль длиннейшей китайской реки Янцзы, и познакомились с достижениями местного социально-экономического развития.Будучи участниками механизма китайско-российского межрегионального сотрудничества "Янцзы-Волга", китайские провинции Аньхой, Цзянси, Хубэй, Хунань и Сычуань, а также город центрального подчинения Чунцин вместе с 14 субъектами РФ, расположенными в регионах вдоль реки Волга, имеют широкие перспективы сотрудничества в областях интеллектуального оборудования, экологически чистого производства, здравоохранения, образования, культуры и др., сообщили организаторы вышеназванного мероприятия.
https://ria.ru/20221220/kitay-1839943769.html
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китай, россия, аньхой
Россия-Китай: Главное, Китай, Россия, Аньхой
16:18 20.12.2022 (обновлено: 16:26 20.12.2022)
 

Завершился китайско-российский молодежный тур по реке Янцзы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкЭкскурсионный катер на реке Янцзы
Экскурсионный катер на реке Янцзы - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Экскурсионный катер на реке Янцзы
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МОСКВА, 20 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Мероприятие "Разделяя будущее: китайско-российский молодежный тур по реке Янцзы" завершилось в ландшафтной зоне Тяньчжушань города Аньцин провинции Аньхой (Восточный Китай).
В городе Аньцин представители молодежи двух стран посетили культурный парк электронной коммерции, ознакомились с традиционным мастерством по изготовлению кондитерских изделий и выпечки, поучаствовали в китайской чайной церемонии, а также провели товарищеское соревнование по восхождению на гору Тяньчжушань.
Студенты китайского университета - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 11:55Россия-Китай: Главное
Студенты из РФ едут учиться в КНР после 3 лет пандемии
Китайско-российский молодежный тур по реке Янцзы прошел в рамках 8-го Китайско-российского молодежного форума "Янцзы-Волга" и был совместно организован МИД КНР и правительством провинции Аньхой. В течение 12 дней около 20 представителей молодежи из Китая и России посетили районы, расположенные вдоль длиннейшей китайской реки Янцзы, и познакомились с достижениями местного социально-экономического развития.
Будучи участниками механизма китайско-российского межрегионального сотрудничества "Янцзы-Волга", китайские провинции Аньхой, Цзянси, Хубэй, Хунань и Сычуань, а также город центрального подчинения Чунцин вместе с 14 субъектами РФ, расположенными в регионах вдоль реки Волга, имеют широкие перспективы сотрудничества в областях интеллектуального оборудования, экологически чистого производства, здравоохранения, образования, культуры и др., сообщили организаторы вышеназванного мероприятия.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияАньхой
 
 
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