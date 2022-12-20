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Новак призвал изучить документы для ответа на введение потолка цен на газ
Новак призвал изучить документы для ответа на введение потолка цен на газ - РИА Новости, 20.12.2022
Новак призвал изучить документы для ответа на введение потолка цен на газ
Прежде чем говорить о возможном ответе России на потолок цен на газ, согласованный Евросоюзом, надо изучить все юридические документы, которых пока нет, заявил... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:35
2022-12-20T17:35
2022-12-20T17:35
россия
европа
санкции в отношении россии
александр новак
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Прежде чем говорить о возможном ответе России на потолок цен на газ, согласованный Евросоюзом, надо изучить все юридические документы, которых пока нет, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Министры энергетики стран Евросоюза в понедельник договорились о создании механизма коррекции рынка газа. Он будет запускаться, когда цена месячного фьючерса будет превышать 180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) в течение трех дней и одновременно ее спред к цене СПГ на мировых рынках будет больше 35 евро. Механизм начнет действовать с 15 февраля. "Надо изучить все юридические документы, которых пока нет в полном объеме. Это больше политическое заявление и решение, чем экономический инструмент", – сказал Новак журналистам. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия. Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще в прошлом году. Если весной газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, то к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой цены перешагнули порог в 2000 долларов, а в начале нынешней весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров. Несмотря на текущее снижение до 1100–1300 долларов, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
https://ria.ru/20221220/gaz-1840050916.html
https://ria.ru/20221220/gazoprovod-1840030244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, санкции в отношении россии, александр новак, экономика, цены на нефть
Россия, Европа, Санкции в отношении России, Александр Новак, Экономика, Цены на нефть
Новак призвал изучить документы для ответа на введение потолка цен на газ
Новак: ответ России по потолку цен на газ возможен после изучения юридических документов
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Прежде чем говорить о возможном ответе России на потолок цен на газ, согласованный Евросоюзом, надо изучить все юридические документы, которых пока нет, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Министры энергетики стран Евросоюза в понедельник договорились о создании механизма коррекции рынка газа. Он будет запускаться, когда цена месячного фьючерса будет превышать 180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) в течение трех дней и одновременно ее спред к цене СПГ на мировых рынках будет больше 35 евро. Механизм начнет действовать с 15 февраля.
"Надо изучить все юридические документы, которых пока нет в полном объеме. Это больше политическое заявление и решение, чем экономический инструмент", – сказал Новак журналистам.
Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе
, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия.
Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще в прошлом году. Если весной газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, то к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой цены перешагнули порог в 2000 долларов, а в начале нынешней весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.
Несмотря на текущее снижение до 1100–1300 долларов, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.