https://ria.ru/20221220/tsar-1839975434.html

В ЦАР проверяют адрес отправления посылки главе Русского дома

В ЦАР проверяют адрес отправления посылки главе Русского дома - РИА Новости, 20.12.2022

В ЦАР проверяют адрес отправления посылки главе Русского дома

Полиция в ходе расследования обстоятельств взрыва посылки в Русском доме в ЦАР арестовала ряд сотрудников DHL, проверяет, действительно ли посылка пострадавшему РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T13:34

2022-12-20T13:34

2022-12-20T14:10

цар

в мире

камерун

dhl

покушение на главу русского дома в цар

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Полиция в ходе расследования обстоятельств взрыва посылки в Русском доме в ЦАР арестовала ряд сотрудников DHL, проверяет, действительно ли посылка пострадавшему при взрыве главе Русского дома Дмитрию Сытому пришла из Того и не могли ли в логистической компании подделать адрес отправления, власти также намерены обратиться в Интерпол, чтобы попытаться установить личность человека, который отправил посылку, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в полиции ЦАР.Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в прошлую пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз.

https://ria.ru/20221219/lavrov-1839845917.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

цар, в мире, камерун, dhl, покушение на главу русского дома в цар