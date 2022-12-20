https://ria.ru/20221220/tsar-1839975434.html
В ЦАР проверяют адрес отправления посылки главе Русского дома
В ЦАР проверяют адрес отправления посылки главе Русского дома - РИА Новости, 20.12.2022
В ЦАР проверяют адрес отправления посылки главе Русского дома
Полиция в ходе расследования обстоятельств взрыва посылки в Русском доме в ЦАР арестовала ряд сотрудников DHL, проверяет, действительно ли посылка пострадавшему РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:34
2022-12-20T13:34
2022-12-20T14:10
цар
в мире
камерун
dhl
покушение на главу русского дома в цар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839290313_0:0:1123:632_1920x0_80_0_0_bc7000e84fbc2171fb0f04cd895795d3.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Полиция в ходе расследования обстоятельств взрыва посылки в Русском доме в ЦАР арестовала ряд сотрудников DHL, проверяет, действительно ли посылка пострадавшему при взрыве главе Русского дома Дмитрию Сытому пришла из Того и не могли ли в логистической компании подделать адрес отправления, власти также намерены обратиться в Интерпол, чтобы попытаться установить личность человека, который отправил посылку, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в полиции ЦАР.Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в прошлую пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз.
https://ria.ru/20221219/lavrov-1839845917.html
цар
камерун
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839290313_0:0:1109:832_1920x0_80_0_0_1a84965ef319c3a557323e3b62793830.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цар, в мире, камерун, dhl, покушение на главу русского дома в цар
ЦАР, В мире, Камерун, DHL, Покушение на главу Русского дома в ЦАР
13:34 20.12.2022 (обновлено: 14:10 20.12.2022)
В ЦАР проверяют адрес отправления посылки главе Русского дома
Полиция ЦАР проверяет, действительно ли посылка главе Русского дома пришла из Того