Рейтинг@Mail.ru
В ЦАР проверяют адрес отправления посылки главе Русского дома - РИА Новости, 20.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221220/tsar-1839975434.html
В ЦАР проверяют адрес отправления посылки главе Русского дома
В ЦАР проверяют адрес отправления посылки главе Русского дома - РИА Новости, 20.12.2022
В ЦАР проверяют адрес отправления посылки главе Русского дома
Полиция в ходе расследования обстоятельств взрыва посылки в Русском доме в ЦАР арестовала ряд сотрудников DHL, проверяет, действительно ли посылка пострадавшему РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:34
2022-12-20T14:10
цар
в мире
камерун
dhl
покушение на главу русского дома в цар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839290313_0:0:1123:632_1920x0_80_0_0_bc7000e84fbc2171fb0f04cd895795d3.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Полиция в ходе расследования обстоятельств взрыва посылки в Русском доме в ЦАР арестовала ряд сотрудников DHL, проверяет, действительно ли посылка пострадавшему при взрыве главе Русского дома Дмитрию Сытому пришла из Того и не могли ли в логистической компании подделать адрес отправления, власти также намерены обратиться в Интерпол, чтобы попытаться установить личность человека, который отправил посылку, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в полиции ЦАР.Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в прошлую пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз.
https://ria.ru/20221219/lavrov-1839845917.html
цар
камерун
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839290313_0:0:1109:832_1920x0_80_0_0_1a84965ef319c3a557323e3b62793830.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цар, в мире, камерун, dhl, покушение на главу русского дома в цар
ЦАР, В мире, Камерун, DHL, Покушение на главу Русского дома в ЦАР
13:34 20.12.2022 (обновлено: 14:10 20.12.2022)
 
В ЦАР проверяют адрес отправления посылки главе Русского дома

Полиция ЦАР проверяет, действительно ли посылка главе Русского дома пришла из Того

© РИА НовостиПоследствия взрыва посылки при покушении на главу Русского дома в ЦАР
Последствия взрыва посылки при покушении на главу Русского дома в ЦАР
© РИА Новости
Последствия взрыва посылки при покушении на главу Русского дома в ЦАР . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Полиция в ходе расследования обстоятельств взрыва посылки в Русском доме в ЦАР арестовала ряд сотрудников DHL, проверяет, действительно ли посылка пострадавшему при взрыве главе Русского дома Дмитрию Сытому пришла из Того и не могли ли в логистической компании подделать адрес отправления, власти также намерены обратиться в Интерпол, чтобы попытаться установить личность человека, который отправил посылку, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в полиции ЦАР.
Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в прошлую пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз.
Митинг в поддержку раненого главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого в Банги
19 декабря, 20:32
Лавров подтвердил, что самолет с главой Русского дома в ЦАР летит в Москву
 
ЦАРВ миреКамерунDHLПокушение на главу Русского дома в ЦАР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала