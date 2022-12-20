https://ria.ru/20221220/trezvost-1839963331.html
В России назвали три региона, ставших лидерами падения в рейтинге трезвости
В России назвали три региона, ставших лидерами падения в рейтинге трезвости - РИА Новости, 20.12.2022
В России назвали три региона, ставших лидерами падения в рейтинге трезвости
Республики Бурятия, Тыва и Оренбургская область стали лидерами падения в рейтинге самых "непьющих" регионов по данным доклада проекта "Трезвая Россия" за 2022... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T12:58
2022-12-20T12:58
2022-12-20T12:58
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Республики Бурятия, Тыва и Оренбургская область стали лидерами падения в рейтинге самых "непьющих" регионов по данным доклада проекта "Трезвая Россия" за 2022 год, материалы которого есть в распоряжении РИА Новости. Так, среди 85 регионов РФ, которые участвовали в оценке проекта, Бурятия за год потеряла 23 строчки и заняла 82-е место, Тыва уступила 20 регионам и заняла 65-е место, Оренбургская область опустилась на 14 строчек и заняла 41-е место в рейтинге, следует из данных доклада. Лидером роста в рейтинге стала Хакасия - плюс 21 строчка (61-е место в рейтинге), на 20 позиций поднялась Саратовская область и заняла 28-е место, а Адыгея обогнала в рейтинге 17 регионов (15-я строчка). Федеральный проект "Трезвая Россия" с 2015 года представляет ежегодный доклад "Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ". При составлении рейтинга используются шесть основных критериев: смертность по причине отравления алкоголем, число больных на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, региональный объём всего проданного алкоголя в литрах чистого спирта, число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, а также сила регионального антиалкогольного законодательства (количество часов запрета продажи алкоголя в сутки и число дней в году, когда полностью запрещена продажа алкогольной продукции). Все данные по регионам, на основе которых составлен рейтинг, были взяты из открытых источников Росстата и статистики профильных ведомств, указывается также в докладе, который имеется в распоряжении РИА Новости. Учитывался объем продаж по следующим видам алкогольной продукции: водка, ликероводочные изделия с содержанием этилового спирта свыше 25% и до 25%, коньяк и коньячные напитки, натуральное и игристое вино, винные напитки, пиво, а также сидр, пуаре, медовуха.
https://ria.ru/20221220/alkogol-1839958026.html
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общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
В России назвали три региона, ставших лидерами падения в рейтинге трезвости
Бурятия, Тыва и Оренбуржье стали лидерами падения в рейтинге трезвости в 2022 году
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Республики Бурятия, Тыва и Оренбургская область стали лидерами падения в рейтинге самых "непьющих" регионов по данным доклада проекта "Трезвая Россия" за 2022 год, материалы которого есть в распоряжении РИА Новости.
Так, среди 85 регионов РФ, которые участвовали в оценке проекта, Бурятия за год потеряла 23 строчки и заняла 82-е место, Тыва уступила 20 регионам и заняла 65-е место, Оренбургская область опустилась на 14 строчек и заняла 41-е место в рейтинге, следует из данных доклада.
Лидером роста в рейтинге стала Хакасия - плюс 21 строчка (61-е место в рейтинге), на 20 позиций поднялась Саратовская область и заняла 28-е место, а Адыгея обогнала в рейтинге 17 регионов (15-я строчка).
Федеральный проект "Трезвая Россия" с 2015 года представляет ежегодный доклад "Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ". При составлении рейтинга используются шесть основных критериев: смертность по причине отравления алкоголем, число больных на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, региональный объём всего проданного алкоголя в литрах чистого спирта, число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, а также сила регионального антиалкогольного законодательства (количество часов запрета продажи алкоголя в сутки и число дней в году, когда полностью запрещена продажа алкогольной продукции).
Все данные по регионам, на основе которых составлен рейтинг, были взяты из открытых источников Росстата и статистики профильных ведомств, указывается также в докладе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Учитывался объем продаж по следующим видам алкогольной продукции: водка, ликероводочные изделия с содержанием этилового спирта свыше 25% и до 25%, коньяк и коньячные напитки, натуральное и игристое вино, винные напитки, пиво, а также сидр, пуаре, медовуха.