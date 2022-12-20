https://ria.ru/20221220/trezvost-1839959668.html

Названы три самых пьющих российских региона

Названы три самых пьющих российских региона - РИА Новости, 20.12.2022

Названы три самых пьющих российских региона

Сахалинская область, Чукотка и Курганская область стали самыми пьющими регионами России по итогам 2022 года, заявил РИА Новости депутат Госдумы, лидер движения... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T12:45

2022-12-20T12:45

2022-12-20T18:29

общество

здоровье - общество

султан хамзаев

трезвая россия

алкоголь

курганская область

сахалинская область

чукотка

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Сахалинская область, Чукотка и Курганская область стали самыми пьющими регионами России по итогам 2022 года, заявил РИА Новости депутат Госдумы, лидер движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. Также в пятерку антирейтинга "трезвости" по итогам 2022 года попали Бурятия и Ненецкий автономный округ, указал политик. При этом парламентарий уточнил, что при составлении рейтинга не учитывались новые регионы — ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В прошлом году антирейтинг трезвости возглавили Чукотский автономный округ, республика Коми и Сахалинская область. При этом Москва (18-е место в рейтинге) в этом году спустилась на две строчки ниже, а Санкт-Петербург (12-е место) поднялся выше на одну позицию. Свое место в рейтинге сохранили без изменений Кабардино-Балкария (4-е место), Карачаево-Черкесия (5-е место), Краснодарский Край (14-е место), Курская область (22-е место), Рязанская область (33-е место), Вологодская область (62-е место) и Ненецкий автономный округ (81-е место). Хамзаев также отметил, что окажет субъектам необходимую консультативную и юридическую поддержку по защите населения от алкогольной зависимости. "К этим регионам у нас комплекс предложений, начиная от более качественной работы в системе образования, то есть первичная профилактика — уроки трезвости, разъяснительная и более качественная работа с родителями, в том числе механизмы по развитию общественного контроля и развитию спорта в шаговой доступности", — заявил он. Федеральный проект "Трезвая Россия" с 2015 года представляет ежегодный доклад "Национальный рейтинг трезвости субъектов России". При составлении рейтинга используются шесть основных критериев: смертность по причине отравления спиртным, число больных на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы, количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, региональный объем всего проданного алкоголя в литрах чистого спирта, число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, а также сила регионального антиалкогольного законодательства (количество часов запрета продажи алкоголя в сутки и число дней в году, когда полностью запрещена продажа алкогольной продукции). Все данные по регионам, на основе которых составлен рейтинг, взяты из открытых источников Росстата и статистики профильных ведомств, указывается в докладе, который имеется в распоряжении РИА Новости. Учитывался объем продаж по следующим видам алкогольной продукции: водка, ликероводочные изделия с содержанием этилового спирта свыше 25 процентов и до 25 процентов, коньяк и коньячные напитки, натуральное и игристое вино, винные напитки, пиво, а также сидр, пуаре, медовуха.

https://ria.ru/20221220/alkogol-1839958026.html

https://ria.ru/20220911/alkogol-1815932254.html

https://ria.ru/20220611/alkogol-1794728652.html

курганская область

сахалинская область

чукотка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, султан хамзаев, трезвая россия, алкоголь, курганская область, сахалинская область, чукотка