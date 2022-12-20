https://ria.ru/20221220/trezvost-1839959668.html
Названы три самых пьющих российских региона
Названы три самых пьющих российских региона - РИА Новости, 20.12.2022
Названы три самых пьющих российских региона
Сахалинская область, Чукотка и Курганская область стали самыми пьющими регионами России по итогам 2022 года, заявил РИА Новости депутат Госдумы, лидер движения... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T12:45
2022-12-20T12:45
2022-12-20T18:29
общество
здоровье - общество
султан хамзаев
трезвая россия
алкоголь
курганская область
сахалинская область
чукотка
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Сахалинская область, Чукотка и Курганская область стали самыми пьющими регионами России по итогам 2022 года, заявил РИА Новости депутат Госдумы, лидер движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. Также в пятерку антирейтинга "трезвости" по итогам 2022 года попали Бурятия и Ненецкий автономный округ, указал политик. При этом парламентарий уточнил, что при составлении рейтинга не учитывались новые регионы — ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В прошлом году антирейтинг трезвости возглавили Чукотский автономный округ, республика Коми и Сахалинская область. При этом Москва (18-е место в рейтинге) в этом году спустилась на две строчки ниже, а Санкт-Петербург (12-е место) поднялся выше на одну позицию. Свое место в рейтинге сохранили без изменений Кабардино-Балкария (4-е место), Карачаево-Черкесия (5-е место), Краснодарский Край (14-е место), Курская область (22-е место), Рязанская область (33-е место), Вологодская область (62-е место) и Ненецкий автономный округ (81-е место). Хамзаев также отметил, что окажет субъектам необходимую консультативную и юридическую поддержку по защите населения от алкогольной зависимости. "К этим регионам у нас комплекс предложений, начиная от более качественной работы в системе образования, то есть первичная профилактика — уроки трезвости, разъяснительная и более качественная работа с родителями, в том числе механизмы по развитию общественного контроля и развитию спорта в шаговой доступности", — заявил он. Федеральный проект "Трезвая Россия" с 2015 года представляет ежегодный доклад "Национальный рейтинг трезвости субъектов России". При составлении рейтинга используются шесть основных критериев: смертность по причине отравления спиртным, число больных на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы, количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, региональный объем всего проданного алкоголя в литрах чистого спирта, число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, а также сила регионального антиалкогольного законодательства (количество часов запрета продажи алкоголя в сутки и число дней в году, когда полностью запрещена продажа алкогольной продукции). Все данные по регионам, на основе которых составлен рейтинг, взяты из открытых источников Росстата и статистики профильных ведомств, указывается в докладе, который имеется в распоряжении РИА Новости. Учитывался объем продаж по следующим видам алкогольной продукции: водка, ликероводочные изделия с содержанием этилового спирта свыше 25 процентов и до 25 процентов, коньяк и коньячные напитки, натуральное и игристое вино, винные напитки, пиво, а также сидр, пуаре, медовуха.
https://ria.ru/20221220/alkogol-1839958026.html
https://ria.ru/20220911/alkogol-1815932254.html
https://ria.ru/20220611/alkogol-1794728652.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, султан хамзаев, трезвая россия, алкоголь, курганская область, сахалинская область, чукотка
Общество, Здоровье - Общество, Султан Хамзаев, Трезвая Россия, Алкоголь, Курганская область, Сахалинская область, Чукотка
12:45 20.12.2022 (обновлено: 18:29 20.12.2022)
Названы три самых пьющих российских региона
В "Трезвой России" назвали Сахалин, Чукотку и Курганскую область самыми пьющими регионами
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Сахалинская область, Чукотка и Курганская область стали самыми пьющими регионами России по итогам 2022 года, заявил РИА Новости депутат Госдумы, лидер движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.
"В антирейтинг у нас вошли Сахалин — 85-е место среди самых "непьющих" регионов, Чукотка (84-е) и Курганская область (83-е место)", — рассказал он.
Также в пятерку антирейтинга "трезвости" по итогам 2022 года попали Бурятия и Ненецкий автономный округ, указал политик. При этом парламентарий уточнил, что при составлении рейтинга не учитывались новые регионы — ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
В прошлом году антирейтинг трезвости возглавили Чукотский автономный округ, республика Коми и Сахалинская область.
При этом Москва (18-е место в рейтинге) в этом году спустилась на две строчки ниже, а Санкт-Петербург (12-е место) поднялся выше на одну позицию. Свое место в рейтинге сохранили без изменений Кабардино-Балкария (4-е место), Карачаево-Черкесия (5-е место), Краснодарский Край (14-е место), Курская область (22-е место), Рязанская область (33-е место), Вологодская область (62-е место) и Ненецкий автономный округ (81-е место).
Хамзаев также отметил, что окажет субъектам необходимую консультативную и юридическую поддержку по защите населения от алкогольной зависимости.
"К этим регионам у нас комплекс предложений, начиная от более качественной работы в системе образования, то есть первичная профилактика — уроки трезвости, разъяснительная и более качественная работа с родителями, в том числе механизмы по развитию общественного контроля и развитию спорта в шаговой доступности", — заявил он.
Федеральный проект "Трезвая Россия" с 2015 года представляет ежегодный доклад "Национальный рейтинг трезвости субъектов России". При составлении рейтинга используются шесть основных критериев: смертность по причине отравления спиртным, число больных на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы, количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, региональный объем всего проданного алкоголя в литрах чистого спирта, число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, а также сила регионального антиалкогольного законодательства (количество часов запрета продажи алкоголя в сутки и число дней в году, когда полностью запрещена продажа алкогольной продукции).
Все данные по регионам, на основе которых составлен рейтинг, взяты из открытых источников Росстата и статистики профильных ведомств, указывается в докладе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Учитывался объем продаж по следующим видам алкогольной продукции: водка, ликероводочные изделия с содержанием этилового спирта свыше 25 процентов и до 25 процентов, коньяк и коньячные напитки, натуральное и игристое вино, винные напитки, пиво, а также сидр, пуаре, медовуха.