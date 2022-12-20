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"Транснефть" получила от Польши и Германии заявку на прокачку по "Дружбе"
"Транснефть" получила от Польши и Германии заявку на прокачку по "Дружбе" - РИА Новости, 20.12.2022
"Транснефть" получила от Польши и Германии заявку на прокачку по "Дружбе"
"Транснефть" уже получила от Польши и Германии заявку на прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" на следующий год, заявил глава российской компании Николай... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T07:51
2022-12-20T07:51
2022-12-20T13:21
польша
германия
транснефть
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николай токарев
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. "Транснефть" уже получила от Польши и Германии заявку на прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" на следующий год, заявил глава российской компании Николай Токарев в интервью телеканалу "Россия 24"."Вот объявили, что не будут брать с 1 января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: "На следующий год три миллиона тонн дайте нам". И на декабрь 360 тысяч тонн. И на первый квартал Германия уже подала заявку", — сказал он.Польские власти не раз заявляли, что еще до конца года полностью откажутся от российских энергоносителей. Но в середине ноября стало известно, что крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подала в "Транснефть" заявку на поставку по "Дружбе" в следующем году трех миллионов тонн нефти. Вице-премьер Александр Новак назвал эту ситуацию "театром абсурда".При этом с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, а также начал действовать потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже 60 долларов за баррель. Эти ограничения касаются перевозок по морю, то есть на "Дружбу" не распространяются.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши, Германии — и южный, через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
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польша, германия, транснефть, экономика, николай токарев, россия
Польша, Германия, Транснефть, Экономика, Николай Токарев, Россия
07:51 20.12.2022 (обновлено: 13:21 20.12.2022)
"Транснефть" получила от Польши и Германии заявку на прокачку по "Дружбе"
"Транснефть" получила от Польши и ФРГ заявку на прокачку нефти по "Дружбе" на 2023 год
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости
. "Транснефть" уже получила от Польши и Германии заявку на прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" на следующий год, заявил глава российской компании Николай Токарев в интервью телеканалу "Россия 24"
.
"Вот объявили, что не будут брать с 1 января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: "На следующий год три миллиона тонн дайте нам". И на декабрь 360 тысяч тонн. И на первый квартал Германия уже подала заявку", — сказал он.
Польские власти не раз заявляли, что еще до конца года полностью откажутся от российских энергоносителей. Но в середине ноября стало известно, что крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подала в "Транснефть" заявку на поставку по "Дружбе" в следующем году трех миллионов тонн нефти. Вице-премьер Александр Новак назвал эту ситуацию "театром абсурда".
При этом с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, а также начал действовать потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже 60 долларов за баррель. Эти ограничения касаются перевозок по морю, то есть на "Дружбу" не распространяются.
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши, Германии — и южный, через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.