https://ria.ru/20221220/transneft-1839893485.html

"Транснефть" получила от Польши и Германии заявку на прокачку по "Дружбе"

"Транснефть" получила от Польши и Германии заявку на прокачку по "Дружбе" - РИА Новости, 20.12.2022

"Транснефть" получила от Польши и Германии заявку на прокачку по "Дружбе"

"Транснефть" уже получила от Польши и Германии заявку на прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" на следующий год, заявил глава российской компании Николай... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T07:51

2022-12-20T07:51

2022-12-20T13:21

польша

германия

транснефть

экономика

николай токарев

россия

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. "Транснефть" уже получила от Польши и Германии заявку на прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" на следующий год, заявил глава российской компании Николай Токарев в интервью телеканалу "Россия 24"."Вот объявили, что не будут брать с 1 января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: "На следующий год три миллиона тонн дайте нам". И на декабрь 360 тысяч тонн. И на первый квартал Германия уже подала заявку", — сказал он.Польские власти не раз заявляли, что еще до конца года полностью откажутся от российских энергоносителей. Но в середине ноября стало известно, что крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подала в "Транснефть" заявку на поставку по "Дружбе" в следующем году трех миллионов тонн нефти. Вице-премьер Александр Новак назвал эту ситуацию "театром абсурда".При этом с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, а также начал действовать потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже 60 долларов за баррель. Эти ограничения касаются перевозок по морю, то есть на "Дружбу" не распространяются.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши, Германии — и южный, через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.

https://ria.ru/20221116/druzhba-1832011290.html

польша

германия

россия

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польша, германия, транснефть, экономика, николай токарев, россия