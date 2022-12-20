https://ria.ru/20221220/tramp-1839881835.html

Трамп рассказал, с какой целью его хотят привлечь к ответственности

Трамп рассказал, с какой целью его хотят привлечь к ответственности - РИА Новости, 20.12.2022

Трамп рассказал, с какой целью его хотят привлечь к ответственности

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что привлечение его к ответственности за штурм его сторонниками Капитолия было бы направлено лишь на попытку... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T02:31

2022-12-20T02:31

2022-12-20T02:36

в мире

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что привлечение его к ответственности за штурм его сторонниками Капитолия было бы направлено лишь на попытку исключить его участие в новых выборах, а предъявление аналогичных претензий ранее уже провалилось. "Люди понимают, что "Демократическое бюро расследований" работает, чтобы предотвратить мое участие в президентских выборах, потому что они знают, я их выиграю", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Политик пообещал, что попытки навредить ему объединят вокруг него сторонников. "Что не убивает меня, делает меня сильнее", - заявил Трамп. Он подчеркнул, что "для предотвращения насилия 6 января вывел на улицы 20 тысяч бойцов", и в телеобращении сказал сторонникам расходиться. "Ложные обвинения, сделанные неизбранным, в высокой степени односторонним комитетом, уже были испробованы при попытке второго импичмента. Убедительная победа была за мной", - заявил Трамп. Специальный комитет палаты представителей, занимавшийся расследованием штурма Капитолия, рекомендовал министерству юстиции США предъявить Трампу четыре уголовных обвинения, в том числе в подстрекательстве к мятежу. Рекомендации не носят обязывающего характера, но уголовное преследование может ограничить возможности Трампа в участии в выборах 2024 года. Палата представителей ранее объявила Трампу импичмент в связи с событиями 6 января 2021 года - штурма Капитолия его сторонниками, но инициатива не получила достаточной поддержки в сенате и не имела реальных последствий для экс-президента, который уже объявил, что собирается вновь побороться за Белый дом.

https://radiosputnik.ria.ru/20221217/tramp-1839403918.html

https://ria.ru/20221210/blokirovka-1837674155.html

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в мире, дональд трамп, сша