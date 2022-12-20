https://ria.ru/20221220/tomsk-1839986785.html
В Томской области одобрили проект "Карьерная карта томича"
В Томской области одобрили проект "Карьерная карта томича" - РИА Новости, 20.12.2022
В Томской области одобрили проект "Карьерная карта томича"
Губернатор Томской области Владимир Мазур рекомендовал к внедрению проект "Карьерная карта томича" участницы президентской программы Высшего резерва... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:01
2022-12-20T14:01
2022-12-20T14:01
томская область
владимир мазур
алексей комиссаров
томская область
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775012845_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ead7dc989473ad44431abec526dd395d.jpg
ТОМСК, 20 дек – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур рекомендовал к внедрению проект "Карьерная карта томича" участницы президентской программы Высшего резерва управленческих кадров, начальника департамента труда и занятости населения Томской области Светланы Грузных, сообщает обладминистрация. Глава региона в Москве принял участие в защите проектных работ программы Высшего резерва управленческих кадров Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Среди защищающихся - начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных с проектом "Карьерная карта томича". "Труд – одно из базовых условий жизни человека и общества, особенно для молодого специалиста. Именно поэтому поиск новых современных инструментов в сфере занятости актуален. Светлане Грузных этот поиск удался", - сказал Мазур, порекомендовав проект к внедрению. "Карьерная карта томича" представляет собой интерактивный электронный сервис, предоставляющий возможность доступа к различным видам информации, мероприятиям, событиям и образовательным ресурсам по профориентации на федеральном и региональном уровнях. "Актуальные темы, интересные решения. Комиссия внимательно слушает выступления. Оценки сложно ставить - хочется всех отметить максимальными баллами!" - сказал о ходе защиты проектов директор Высшей школы государственного управления при РАНХиГС, гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.
https://ria.ru/20221220/sezd-1839964515.html
https://ria.ru/20221219/tomsk-1839633011.html
томская область
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775012845_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cacb57770615d86c16047d4654edf861.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир мазур, алексей комиссаров, томская область, москва, россия
Томская область, Владимир Мазур, Алексей Комиссаров, Томская область, Москва, Россия
В Томской области одобрили проект "Карьерная карта томича"
Губернатор Мазур одобрил проект "Карьерная карта томича"