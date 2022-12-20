https://ria.ru/20221220/tomsk-1839986785.html

В Томской области одобрили проект "Карьерная карта томича"

В Томской области одобрили проект "Карьерная карта томича" - РИА Новости, 20.12.2022

В Томской области одобрили проект "Карьерная карта томича"

Губернатор Томской области Владимир Мазур рекомендовал к внедрению проект "Карьерная карта томича" участницы президентской программы Высшего резерва... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T14:01

2022-12-20T14:01

2022-12-20T14:01

томская область

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ТОМСК, 20 дек – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур рекомендовал к внедрению проект "Карьерная карта томича" участницы президентской программы Высшего резерва управленческих кадров, начальника департамента труда и занятости населения Томской области Светланы Грузных, сообщает обладминистрация. Глава региона в Москве принял участие в защите проектных работ программы Высшего резерва управленческих кадров Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Среди защищающихся - начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных с проектом "Карьерная карта томича". "Труд – одно из базовых условий жизни человека и общества, особенно для молодого специалиста. Именно поэтому поиск новых современных инструментов в сфере занятости актуален. Светлане Грузных этот поиск удался", - сказал Мазур, порекомендовав проект к внедрению. "Карьерная карта томича" представляет собой интерактивный электронный сервис, предоставляющий возможность доступа к различным видам информации, мероприятиям, событиям и образовательным ресурсам по профориентации на федеральном и региональном уровнях. "Актуальные темы, интересные решения. Комиссия внимательно слушает выступления. Оценки сложно ставить - хочется всех отметить максимальными баллами!" - сказал о ходе защиты проектов директор Высшей школы государственного управления при РАНХиГС, гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

https://ria.ru/20221220/sezd-1839964515.html

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владимир мазур, алексей комиссаров, томская область, москва, россия