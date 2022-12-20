https://ria.ru/20221220/tiktok-1839928636.html

В США запретят использование TikTok госслужащими

В США запретят использование TikTok госслужащими - РИА Новости, 20.12.2022

В США запретят использование TikTok госслужащими

Проект бюджета США на 2023 год, опубликованный во вторник, включает положение о запрете на использование социальной сети TikTok госслужащими, следует из текста... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T11:11

2022-12-20T11:11

2022-12-20T11:22

сша

технологии

tiktok

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_536bbe7f825916b42f4e0c8f32a8577b.jpg

ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год, опубликованный во вторник, включает положение о запрете на использование социальной сети TikTok госслужащими, следует из текста документа. Американские спецслужбы неоднократно заявляли, что считают TikTok угрозой нацбезопасности. Использование популярного приложения для создания и просмотра коротких видео уже запрещено госслужащим штатов Джоржия, Техас, Алабама, Северная и Южная Дакота.

https://ria.ru/20221219/amerika-1839576623.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, технологии, tiktok