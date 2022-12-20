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В США запретят использование TikTok госслужащими - РИА Новости, 20.12.2022
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В США запретят использование TikTok госслужащими
В США запретят использование TikTok госслужащими - РИА Новости, 20.12.2022
В США запретят использование TikTok госслужащими
Проект бюджета США на 2023 год, опубликованный во вторник, включает положение о запрете на использование социальной сети TikTok госслужащими, следует из текста... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T11:11
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сша
технологии
tiktok
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ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год, опубликованный во вторник, включает положение о запрете на использование социальной сети TikTok госслужащими, следует из текста документа. Американские спецслужбы неоднократно заявляли, что считают TikTok угрозой нацбезопасности. Использование популярного приложения для создания и просмотра коротких видео уже запрещено госслужащим штатов Джоржия, Техас, Алабама, Северная и Южная Дакота.
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сша, технологии, tiktok
США, Технологии, TikTok
11:11 20.12.2022 (обновлено: 11:22 20.12.2022)
 
В США запретят использование TikTok госслужащими

Проект бюджета США на 2023 год запрещает использование TikTok госслужащими

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год, опубликованный во вторник, включает положение о запрете на использование социальной сети TikTok госслужащими, следует из текста документа.
Американские спецслужбы неоднократно заявляли, что считают TikTok угрозой нацбезопасности.
Использование популярного приложения для создания и просмотра коротких видео уже запрещено госслужащим штатов Джоржия, Техас, Алабама, Северная и Южная Дакота.
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