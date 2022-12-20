https://ria.ru/20221220/tiktok-1839928636.html
В США запретят использование TikTok госслужащими
В США запретят использование TikTok госслужащими - РИА Новости, 20.12.2022
В США запретят использование TikTok госслужащими
Проект бюджета США на 2023 год, опубликованный во вторник, включает положение о запрете на использование социальной сети TikTok госслужащими, следует из текста... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T11:11
2022-12-20T11:11
2022-12-20T11:22
сша
технологии
tiktok
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_536bbe7f825916b42f4e0c8f32a8577b.jpg
ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год, опубликованный во вторник, включает положение о запрете на использование социальной сети TikTok госслужащими, следует из текста документа. Американские спецслужбы неоднократно заявляли, что считают TikTok угрозой нацбезопасности. Использование популярного приложения для создания и просмотра коротких видео уже запрещено госслужащим штатов Джоржия, Техас, Алабама, Северная и Южная Дакота.
https://ria.ru/20221219/amerika-1839576623.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_6e29c3cdd2723353f0d47113f68eb78b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, технологии, tiktok
11:11 20.12.2022 (обновлено: 11:22 20.12.2022)
В США запретят использование TikTok госслужащими
Проект бюджета США на 2023 год запрещает использование TikTok госслужащими