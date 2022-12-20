https://ria.ru/20221220/tarify-1840052398.html
Индексация тарифов ЖКУ повлияет на ремонт коммунальной инфраструктуры в МО
Индексация тарифов ЖКУ повлияет на ремонт коммунальной инфраструктуры в МО - РИА Новости, 20.12.2022
Индексация тарифов ЖКУ повлияет на ремонт коммунальной инфраструктуры в МО
В 2022 году в Московской области проведут индексацию стоимости жилищно-коммунальных услуг. Председатель комитета по ценам и тарифам Подмосковья Ирина Доркина... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:52
2022-12-20T16:52
2022-12-20T16:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803417488_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_45d9806cd65340a6b1ea4ffba125f653.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В 2022 году в Московской области проведут индексацию стоимости жилищно-коммунальных услуг. Председатель комитета по ценам и тарифам Подмосковья Ирина Доркина рассказала, куда пойдут полученные средства. Об этом сообщил телеканал "360".По словам Доркиной, деньги, которые попадут в бюджет региона за счет индексации, направят на ремонт коммунальной инфраструктуры. После декабрьских изменений цен тарифы на ЖКУ не будут меняться не протяжении полутора лет. Стоимость тепла, воды и света в регионе выросла на 8,3%. Данный показатель значительно меньше индексации в целом по стране. Кроме того, в Подмосковье с 2019 года втрое снизилось количество округов с высокой коммунальной платой.Власти региона исключили из платы на 2023 год экономически необоснованные средства в размере порядка 0,9 миллиарда рублей.Жители Подмосковья могут обратиться на горячую линию компаний "Мосэнергосбыт" и "МосОблЕИРЦ", чтобы настроить тариф и сократить стоимость электроэнергии.В следующем году будут действовать скидки в размере 30% для проживающих в сельской местности и 25% для тех, у кого дома электрическая плита. Все социальные льготы будут также будут сохранены, ими пользуются около 30% жителей региона.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803417488_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_250588d123258bf2c0a32ef0d36a1f68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
В 2022 году в Московской области проведут индексацию стоимости жилищно-коммунальных услуг. Председатель комитета по ценам и тарифам Подмосковья Ирина Доркина рассказала, куда пойдут полученные средства. Об этом сообщил телеканал "360"
.
По словам Доркиной, деньги, которые попадут в бюджет региона за счет индексации, направят на ремонт коммунальной инфраструктуры. После декабрьских изменений цен тарифы на ЖКУ не будут меняться не протяжении полутора лет. Стоимость тепла, воды и света в регионе выросла на 8,3%. Данный показатель значительно меньше индексации в целом по стране. Кроме того, в Подмосковье с 2019 года втрое снизилось количество округов с высокой коммунальной платой.
Власти региона исключили из платы на 2023 год экономически необоснованные средства в размере порядка 0,9 миллиарда рублей.
Жители Подмосковья могут обратиться на горячую линию компаний "Мосэнергосбыт" и "МосОблЕИРЦ", чтобы настроить тариф и сократить стоимость электроэнергии.
В следующем году будут действовать скидки в размере 30% для проживающих в сельской местности и 25% для тех, у кого дома электрическая плита. Все социальные льготы будут также будут сохранены, ими пользуются около 30% жителей региона.