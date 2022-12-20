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Индексация тарифов ЖКУ повлияет на ремонт коммунальной инфраструктуры в МО

Индексация тарифов ЖКУ повлияет на ремонт коммунальной инфраструктуры в МО - РИА Новости, 20.12.2022

Индексация тарифов ЖКУ повлияет на ремонт коммунальной инфраструктуры в МО

В 2022 году в Московской области проведут индексацию стоимости жилищно-коммунальных услуг. Председатель комитета по ценам и тарифам Подмосковья Ирина Доркина... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T16:52

2022-12-20T16:52

2022-12-20T16:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В 2022 году в Московской области проведут индексацию стоимости жилищно-коммунальных услуг. Председатель комитета по ценам и тарифам Подмосковья Ирина Доркина рассказала, куда пойдут полученные средства. Об этом сообщил телеканал "360".По словам Доркиной, деньги, которые попадут в бюджет региона за счет индексации, направят на ремонт коммунальной инфраструктуры. После декабрьских изменений цен тарифы на ЖКУ не будут меняться не протяжении полутора лет. Стоимость тепла, воды и света в регионе выросла на 8,3%. Данный показатель значительно меньше индексации в целом по стране. Кроме того, в Подмосковье с 2019 года втрое снизилось количество округов с высокой коммунальной платой.Власти региона исключили из платы на 2023 год экономически необоснованные средства в размере порядка 0,9 миллиарда рублей.Жители Подмосковья могут обратиться на горячую линию компаний "Мосэнергосбыт" и "МосОблЕИРЦ", чтобы настроить тариф и сократить стоимость электроэнергии.В следующем году будут действовать скидки в размере 30% для проживающих в сельской местности и 25% для тех, у кого дома электрическая плита. Все социальные льготы будут также будут сохранены, ими пользуются около 30% жителей региона.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)