https://ria.ru/20221220/tankery-1839833084.html

Процесс пошел: Россия и Индия создадут независимый танкерный флот

Процесс пошел: Россия и Индия создадут независимый танкерный флот - РИА Новости, 20.12.2022

Процесс пошел: Россия и Индия создадут независимый танкерный флот

Чтобы отправлять новым ключевым потребителям, заменившим Европу, еще больше топлива и не терять прибыль, Москва предложила Дели помощь с арендой и приобретением РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T08:00

2022-12-20T08:00

2022-12-20T08:11

экономика

цены на нефть

россия

индия

китай

g7

международное энергетическое агентство

brent

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Чтобы отправлять новым ключевым потребителям, заменившим Европу, еще больше топлива и не терять прибыль, Москва предложила Дели помощь с арендой и приобретением нефтяных танкеров. Действительно, собственный транспорт, в том числе морской, в новых реалиях крайне необходим."Поглотили" объемыЦеновой потолок, введенный 5 декабря "Большой семеркой" (G7), Европейским союзом и Австралией, никак не сказался на азиатских партнерах России. Китайские трейдеры работают в обычном режиме, частные НПЗ, так называемые самовары, приобрели партии российской нефти марки ESPO с поставкой в ​​декабре — январе и повышенным дисконтом к эталонной Brent. Число сделок продолжает расти.По данным Международного энергетического агентства (МЭА), с февраля Индия увеличила закупки в 36 раз — с 30 тысяч до 1,08 миллиона баррелей в день — и даже обогнала Китай (830 тысяч в сутки). Общий поток топлива в Азию вырос втрое — до 2,5 миллиона баррелей. Треть вывозят из российских портов танкеры, скрывающие пункт назначения.В итоге, по подсчетам S&P Global Commodities at Sea, доля КНР и Индии в морском экспорте сырой нефти из России достигла 68 процентов. "Азиатские гиганты поглотили европейские баррели практически полностью", — констатировали аналитики."Мы не просим наши компании покупать именно российскую нефть. Мы просим их ориентироваться на лучшее из доступных предложений", — подчеркнул глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.Сократить зависимостьОднако маршруты существенно усложнились, что привело к росту фрахтовых ставок. К тому же западные компании отказываются страховать перевозчиков."Необходимо изменить маршруты примерно половины из двух миллионов баррелей в сутки. Дефицит судов неизбежен", — указывало рейтинговое агентство S&P Global."Нефть из России вывозят преимущественно на иностранных танкерах. В условиях санкций на страхование cырье доставляют фактически на страх и риск отправителей и потребителей. Если танкер потерпит крушение, никто не возместит убытки", — поясняет Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Собственный транспортКак полагает Дмитрий Адамидов, независимый эксперт в сфере логистики, в данном случае речь идет о "серьезных намерениях" и долгосрочных контрактах."Нефтяной рынок чем дальше, тем больше будет фрагментироваться. Установить прочные кооперационные связи, зафиксировав объемы и, возможно, цены (например, в рамках бартерной схемы), имеет смысл. В этих обстоятельствах собственный транспорт не просто желателен, а даже необходим. Как именно проект реализуют — за счет Индии, России или на паритетных началах, сказать пока сложно", — отмечает он.Учитывая, что Москва поставляет нефть в Азию по очень хорошим ценам, индийцы вполне способны взять на себя расходы на аренду и страхование иностранных судов, добавляет Леонид Хазанов.Эффект в любом случае очевиден: Дели продолжит закупать столько нефти, сколько захочет, в том числе по цене выше той, что установила G7. Плюс полная независимость от западных страховых, финансовых и транспортных услуг.

https://ria.ru/20221216/neft-1838989309.html

https://ria.ru/20221029/tankery-1827538236.html

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2022

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, цены на нефть, россия, индия, китай, g7, международное энергетическое агентство, brent