https://ria.ru/20221220/tailand-1840000644.html
Автобус с иностранными туристами попал в ДТП в Таиланде
Автобус с иностранными туристами попал в ДТП в Таиланде - РИА Новости, 20.12.2022
Автобус с иностранными туристами попал в ДТП в Таиланде
Автобус с туристами попал в ДТП в таиландской провинции Пхетчабури, травмы различной степени тяжести получили 12 иностранцев, сообщает во вторник... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:41
2022-12-20T16:41
2022-12-20T16:41
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БАНГКОК, 20 дек - РИА Новости. Автобус с туристами попал в ДТП в таиландской провинции Пхетчабури, травмы различной степени тяжести получили 12 иностранцев, сообщает во вторник добровольческая спасательная организация "Тхан Бунвипха". Автобус, направлявшийся в Бангкок с юга Таиланда, около 04.30 по местному времени во вторник (00.30 мск) потерял управление, сошел с трассы и на большой скорости врезался в фонарный столб, уточняют спасатели. Двенадцать пассажиров автобуса, все иностранные граждане, получили травмы. Так, двое – средней тяжести, еще 10 человек – легкие. После оказания первой помощи на месте ДТП все пассажиры были доставлены в ближайшие больницы, говорится в сообщении. Спасатели ничего не говорят о гражданстве пострадавших, определяя их только как "иностранных граждан". В посольстве России в Таиланде РИА Новости сообщили, что обращений в связи с каким-либо ДТП с автобусом от россиян в дипмиссию не поступало.
https://ria.ru/20221206/tailand-1836644556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, таиланд, бангкок, новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Таиланд, Бангкок, Новости - Туризм, туристы
Автобус с иностранными туристами попал в ДТП в Таиланде
Автобус с иностранными туристами попал в ДТП в Таиланде, 12 человек пострадали
БАНГКОК, 20 дек - РИА Новости. Автобус с туристами попал в ДТП в таиландской провинции Пхетчабури, травмы различной степени тяжести получили 12 иностранцев, сообщает во вторник добровольческая спасательная организация "Тхан Бунвипха".
Автобус, направлявшийся в Бангкок
с юга Таиланда
, около 04.30 по местному времени во вторник (00.30 мск) потерял управление, сошел с трассы и на большой скорости врезался в фонарный столб, уточняют спасатели.
Двенадцать пассажиров автобуса, все иностранные граждане, получили травмы. Так, двое – средней тяжести, еще 10 человек – легкие. После оказания первой помощи на месте ДТП все пассажиры были доставлены в ближайшие больницы, говорится в сообщении.
Спасатели ничего не говорят о гражданстве пострадавших, определяя их только как "иностранных граждан".
В посольстве России
в Таиланде РИА Новости сообщили, что обращений в связи с каким-либо ДТП с автобусом от россиян в дипмиссию не поступало.