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Автобус с иностранными туристами попал в ДТП в Таиланде - РИА Новости, 20.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221220/tailand-1840000644.html
Автобус с иностранными туристами попал в ДТП в Таиланде
Автобус с иностранными туристами попал в ДТП в Таиланде - РИА Новости, 20.12.2022
Автобус с иностранными туристами попал в ДТП в Таиланде
Автобус с туристами попал в ДТП в таиландской провинции Пхетчабури, травмы различной степени тяжести получили 12 иностранцев, сообщает во вторник... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:41
2022-12-20T16:41
туризм
туризм
таиланд
бангкок
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БАНГКОК, 20 дек - РИА Новости. Автобус с туристами попал в ДТП в таиландской провинции Пхетчабури, травмы различной степени тяжести получили 12 иностранцев, сообщает во вторник добровольческая спасательная организация "Тхан Бунвипха". Автобус, направлявшийся в Бангкок с юга Таиланда, около 04.30 по местному времени во вторник (00.30 мск) потерял управление, сошел с трассы и на большой скорости врезался в фонарный столб, уточняют спасатели. Двенадцать пассажиров автобуса, все иностранные граждане, получили травмы. Так, двое – средней тяжести, еще 10 человек – легкие. После оказания первой помощи на месте ДТП все пассажиры были доставлены в ближайшие больницы, говорится в сообщении. Спасатели ничего не говорят о гражданстве пострадавших, определяя их только как "иностранных граждан". В посольстве России в Таиланде РИА Новости сообщили, что обращений в связи с каким-либо ДТП с автобусом от россиян в дипмиссию не поступало.
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туризм, таиланд, бангкок, новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Таиланд, Бангкок, Новости - Туризм, туристы
16:41 20.12.2022
 
Автобус с иностранными туристами попал в ДТП в Таиланде

Автобус с иностранными туристами попал в ДТП в Таиланде, 12 человек пострадали

© Flickr / Jim FruchtermanСкорая помощь Таиланда. Архивное фото
Скорая помощь Таиланда. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Flickr / Jim Fruchterman
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 20 дек - РИА Новости. Автобус с туристами попал в ДТП в таиландской провинции Пхетчабури, травмы различной степени тяжести получили 12 иностранцев, сообщает во вторник добровольческая спасательная организация "Тхан Бунвипха".
Автобус, направлявшийся в Бангкок с юга Таиланда, около 04.30 по местному времени во вторник (00.30 мск) потерял управление, сошел с трассы и на большой скорости врезался в фонарный столб, уточняют спасатели.
Двенадцать пассажиров автобуса, все иностранные граждане, получили травмы. Так, двое – средней тяжести, еще 10 человек – легкие. После оказания первой помощи на месте ДТП все пассажиры были доставлены в ближайшие больницы, говорится в сообщении.
Спасатели ничего не говорят о гражданстве пострадавших, определяя их только как "иностранных граждан".
В посольстве России в Таиланде РИА Новости сообщили, что обращений в связи с каким-либо ДТП с автобусом от россиян в дипмиссию не поступало.
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