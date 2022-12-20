СВР рассказала, что Папа Римский Пий XII знал о нападении Германии на СССР
СВР: Папа Римский Пий XII в апреле 1941 года знал о грядущем нападении Германии на СССР
Папа Пий XII. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Папа Римский Пий XII в апреле 1941 года знал о скором грядущем нападении гитлеровской Германии на СССР, иезуитам на западных советских территориях в связи с этим было велено перебираться поближе к границе, об этом свидетельствуют обнародованные рассекреченные архивные документы Службы внешней разведки России.
Во вторник отмечается 102-я годовщина со дня создания отечественной внешней разведки. На сайте Президентской библиотеки имени Ельцина управления делами президента РФ в разделе "Вторая мировая война в архивных документах" опубликованы материалы из архива СВР.
Среди них – "Агентурное сообщение из Рима о выступлении Римского папы перед иезуитами и о готовящемся наступлении Германии против СССР". Шифртелеграмма, поступившая в Москву 3 мая 1941 года, адресовалась "Виктору" - это был оперативный псевдоним легендарного начальника советской внешней разведки Павла Фитина.
"В среду, 23 апреля, состоялся секретный сбор 400 иезуитов у папы, который обратился к ним с призывом повысить активность на Востоке", - говорилось в сообщении. Отмечалось, что "иезуитам, находящимся в Прибалтике, Западной Украине и Белоруссии даны указания постепенно концентрироваться ближе к границе, так как ожидается наступление Германии против СССР вскоре после ликвидации греческого вопроса".
Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности РФ и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.