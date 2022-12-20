https://ria.ru/20221220/svr-1839888526.html

В СВР рассказали, как Британия и Франция хотели ударить по СССР в 1940 году

В СВР рассказали, как Британия и Франция хотели ударить по СССР в 1940 году - РИА Новости, 20.12.2022

В СВР рассказали, как Британия и Франция хотели ударить по СССР в 1940 году

В начале 1940 года Великобритания и Франция рассчитывали на затягивание советско-финской войны, чтобы в подходящий момент совместно ударить по ослабленному СССР РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T06:13

2022-12-20T06:13

2022-12-20T13:48

ссср

финляндия

франция

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В начале 1940 года Великобритания и Франция рассчитывали на затягивание советско-финской войны, чтобы в подходящий момент совместно ударить по ослабленному СССР с территории Финляндии, свидетельствуют документы, рассекреченные Службой внешней разведки. Публикация архивных материалов на сайте Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина приурочена к 102-й годовщине со дня создания отечественной внешней разведки.Среди опубликованных документов — служебная записка 5-го отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР (внешняя разведка) "о полученных агентурных сведениях из Китая о том, что Великобритания и Франция хотят вести войну против СССР на территории Финляндии, не исключая при этом присоединения к ней Германии". Документ составлен 4 марта 1940 года, то есть в самом конце "зимней войны". В документе отмечалось, что Лондон и Париж пытаются использовать финскую войну, чтобы возбудить общественное мнение своих стран против СССР и заставить население поддерживать правительства во всех мероприятиях, направленных против Советского Союза.С самого начала "зимней войны" Запад оказывал Финляндии не только дипломатическую, но и военную поддержку. В частности, на стороне финнов воевало интернациональное подразделение размером почти с дивизию (около десяти тысяч человек), сформированное из шведов, норвежцев, датчан. В Финляндию съезжались американцы, британцы, эстонцы, финская армия получила 350 боевых самолетов, полторы тысячи артиллерийских орудий разного калибра, два с половиной миллиона снарядов, шесть тысяч пулеметов и сто тысяч винтовок.Кроме того, Великобритания и Франция решили сформировать экспедиционный корпус и фактически готовили агрессию против Советского Союза. Она не состоялась, потому что война завершилась 13 марта 1940 года.Причем планами высадить войска на севере Лондон и Париж ограничиваться не собирались. В 1939-1940 годах они активно готовились к совместному удару по югу СССР и уничтожению бакинских нефтепромыслов. Для этого на Ближнем Востоке сосредотачивались многотысячные войска, говорится документах советской разведки, которые были опубликованы ранее.Служба внешней разведки ведет свою историю с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР — составная часть сил обеспечения безопасности нашей страны и призвана защищать ее от внешних угроз. За сто лет отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации.

https://ria.ru/20221220/gitler-1839885371.html

https://ria.ru/20221220/sssr-1839881618.html

https://ria.ru/20210825/iran-1747122107.html

ссср

финляндия

франция

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ссср, финляндия, франция, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)