https://ria.ru/20221220/svr-1839888526.html
В СВР рассказали, как Британия и Франция хотели ударить по СССР в 1940 году
В СВР рассказали, как Британия и Франция хотели ударить по СССР в 1940 году - РИА Новости, 20.12.2022
В СВР рассказали, как Британия и Франция хотели ударить по СССР в 1940 году
В начале 1940 года Великобритания и Франция рассчитывали на затягивание советско-финской войны, чтобы в подходящий момент совместно ударить по ослабленному СССР РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T06:13
2022-12-20T06:13
2022-12-20T13:48
ссср
финляндия
франция
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В начале 1940 года Великобритания и Франция рассчитывали на затягивание советско-финской войны, чтобы в подходящий момент совместно ударить по ослабленному СССР с территории Финляндии, свидетельствуют документы, рассекреченные Службой внешней разведки. Публикация архивных материалов на сайте Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина приурочена к 102-й годовщине со дня создания отечественной внешней разведки.Среди опубликованных документов — служебная записка 5-го отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР (внешняя разведка) "о полученных агентурных сведениях из Китая о том, что Великобритания и Франция хотят вести войну против СССР на территории Финляндии, не исключая при этом присоединения к ней Германии". Документ составлен 4 марта 1940 года, то есть в самом конце "зимней войны". В документе отмечалось, что Лондон и Париж пытаются использовать финскую войну, чтобы возбудить общественное мнение своих стран против СССР и заставить население поддерживать правительства во всех мероприятиях, направленных против Советского Союза.С самого начала "зимней войны" Запад оказывал Финляндии не только дипломатическую, но и военную поддержку. В частности, на стороне финнов воевало интернациональное подразделение размером почти с дивизию (около десяти тысяч человек), сформированное из шведов, норвежцев, датчан. В Финляндию съезжались американцы, британцы, эстонцы, финская армия получила 350 боевых самолетов, полторы тысячи артиллерийских орудий разного калибра, два с половиной миллиона снарядов, шесть тысяч пулеметов и сто тысяч винтовок.Кроме того, Великобритания и Франция решили сформировать экспедиционный корпус и фактически готовили агрессию против Советского Союза. Она не состоялась, потому что война завершилась 13 марта 1940 года.Причем планами высадить войска на севере Лондон и Париж ограничиваться не собирались. В 1939-1940 годах они активно готовились к совместному удару по югу СССР и уничтожению бакинских нефтепромыслов. Для этого на Ближнем Востоке сосредотачивались многотысячные войска, говорится документах советской разведки, которые были опубликованы ранее.Служба внешней разведки ведет свою историю с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР — составная часть сил обеспечения безопасности нашей страны и призвана защищать ее от внешних угроз. За сто лет отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации.
https://ria.ru/20221220/gitler-1839885371.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ссср, финляндия, франция, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
СССР, Финляндия, Франция, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
06:13 20.12.2022 (обновлено: 13:48 20.12.2022)
В СВР рассказали, как Британия и Франция хотели ударить по СССР в 1940 году
СВР: Британия и Франция в начале 1940 года планировали ударить по СССР из Финляндии
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
В начале 1940 года Великобритания и Франция рассчитывали на затягивание советско-финской войны, чтобы в подходящий момент совместно ударить по ослабленному СССР с территории Финляндии, свидетельствуют документы
, рассекреченные Службой внешней разведки.
Публикация архивных материалов на сайте Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина приурочена к 102-й годовщине со дня создания отечественной внешней разведки.
Среди опубликованных документов — служебная записка 5-го отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР (внешняя разведка) "о полученных агентурных сведениях из Китая
о том, что Великобритания и Франция хотят вести войну против СССР на территории Финляндии, не исключая при этом присоединения к ней Германии". Документ составлен 4 марта 1940 года, то есть в самом конце "зимней войны".
"Франция и Англия очень хотят, чтобы война продолжалась длительное время с тем, чтобы ослабить мощь СССР", — сообщал источник советской разведки в Китае.
В документе отмечалось, что Лондон и Париж пытаются использовать финскую войну, чтобы возбудить общественное мнение своих стран против СССР и заставить население поддерживать правительства во всех мероприятиях, направленных против Советского Союза.
С самого начала "зимней войны" Запад оказывал Финляндии не только дипломатическую, но и военную поддержку. В частности, на стороне финнов воевало интернациональное подразделение размером почти с дивизию (около десяти тысяч человек), сформированное из шведов, норвежцев, датчан. В Финляндию съезжались американцы, британцы, эстонцы, финская армия получила 350 боевых самолетов, полторы тысячи артиллерийских орудий разного калибра, два с половиной миллиона снарядов, шесть тысяч пулеметов и сто тысяч винтовок.
Кроме того, Великобритания и Франция решили сформировать экспедиционный корпус и фактически готовили агрессию против Советского Союза. Она не состоялась, потому что война завершилась 13 марта 1940 года.
Причем планами высадить войска на севере Лондон и Париж ограничиваться не собирались. В 1939-1940 годах они активно готовились к совместному удару по югу СССР и уничтожению бакинских нефтепромыслов. Для этого на Ближнем Востоке
сосредотачивались многотысячные войска, говорится документах советской разведки, которые были опубликованы ранее.
Служба внешней разведки ведет свою историю с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР — составная часть сил обеспечения безопасности нашей страны и призвана защищать ее от внешних угроз. За сто лет отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации.