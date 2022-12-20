https://ria.ru/20221220/svet-1840080473.html

Ярославские дороги оснастили светофорами и светильниками по нацпроекту

Ярославские дороги оснастили светофорами и светильниками по нацпроекту - РИА Новости, 20.12.2022

Ярославские дороги оснастили светофорами и светильниками по нацпроекту

Новые светофоры, уличные светильники и барьерные ограждения установлены на дорогах Ярославской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги",... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T18:08

2022-12-20T18:08

2022-12-20T18:08

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ярославская область

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гаврилов-ям

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Новые светофоры, уличные светильники и барьерные ограждения установлены на дорогах Ярославской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщило правительство региона. Сообщается, что в 2022 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", который на территории региона реализует областное правительство, в Ярославской области привели в порядок 294 километра дорог. В ходе работ не только отремонтировали проезжую часть, но и провели мероприятия по повышению безопасности движения: установлены новые светофоры, уличные светильники и барьерные ограждения. "Такой комплексный подход позволяет предотвратить повторные случаи ДТП в конкретных местах, снизить число аварий и степень их тяжести. Необходимые меры для повышения безопасности дорожного движения прорабатываем совместно с Госавтоинспекцией", - цитирует пресс-служба областного правительства директора регионального департамента дорожного хозяйства Романа Душко. Роман Душко сообщил: в этом году по нацпроекту в границах Ярославля установлены новые светофоры на ряде участков городской транспортной сети. Светофоры оборудованы дублирующими LED-панелями и имеют обратный отсчет. Кроме того, по нацпроекту для обеспечения снижения скорости автомобилей вблизи пешеходных переходов оборудовано 62 искусственные неровности. Особо Роман Душко отметил, что для комфортного передвижения людей сделаны тротуары, а порядка сотни посадочных площадок общественного транспорта оборудованы новыми остановочными павильонами. "Работы по устройству искусственного освещения выполняли и по нацпроекту, и в рамках областной программы правительства региона. Теперь новые светодиодные фонари освещают проезжую часть в селе Рождествено, вблизи моста через реку Нергу, и кольцевой перекресток рядом с Гаврилов-Ямом. Пусконаладочные работы завершаются в Старом Некоузе и в рабочем поселке Бурмакино", - информирует областное правительство.

https://ria.ru/20221210/puteshestviya-1837412237.html

https://ria.ru/20221211/koleso-1837889834.html

ярославская область

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общество, ярославская область, ярославль, гаврилов-ям, нацпроекты