Ярославские дороги оснастили светофорами и светильниками по нацпроекту
Ярославль. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Новые светофоры, уличные светильники и барьерные ограждения установлены на дорогах Ярославской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщило правительство региона.
Сообщается, что в 2022 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", который на территории региона реализует областное правительство, в Ярославской области привели в порядок 294 километра дорог. В ходе работ не только отремонтировали проезжую часть, но и провели мероприятия по повышению безопасности движения: установлены новые светофоры, уличные светильники и барьерные ограждения.
"Такой комплексный подход позволяет предотвратить повторные случаи ДТП в конкретных местах, снизить число аварий и степень их тяжести. Необходимые меры для повышения безопасности дорожного движения прорабатываем совместно с Госавтоинспекцией", - цитирует пресс-служба областного правительства директора регионального департамента дорожного хозяйства Романа Душко.
Роман Душко сообщил: в этом году по нацпроекту в границах Ярославля установлены новые светофоры на ряде участков городской транспортной сети. Светофоры оборудованы дублирующими LED-панелями и имеют обратный отсчет.
Кроме того, по нацпроекту для обеспечения снижения скорости автомобилей вблизи пешеходных переходов оборудовано 62 искусственные неровности. Особо Роман Душко отметил, что для комфортного передвижения людей сделаны тротуары, а порядка сотни посадочных площадок общественного транспорта оборудованы новыми остановочными павильонами.
"Работы по устройству искусственного освещения выполняли и по нацпроекту, и в рамках областной программы правительства региона. Теперь новые светодиодные фонари освещают проезжую часть в селе Рождествено, вблизи моста через реку Нергу, и кольцевой перекресток рядом с Гаврилов-Ямом. Пусконаладочные работы завершаются в Старом Некоузе и в рабочем поселке Бурмакино", - информирует областное правительство.