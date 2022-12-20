https://ria.ru/20221220/sunak-1839884396.html
Британцы разнесли Сунака за высказывание об Украине
Британцы разнесли Сунака за высказывание об Украине - РИА Новости, 20.12.2022
Британцы разнесли Сунака за высказывание об Украине
Читатели издания Daily Mail отреагировали на высказывание премьер-министра Великобритании Риши Сунака о перспективах переговоров между Россией и Украиной. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T03:54
2022-12-20T03:54
2022-12-20T11:19
в мире
риши сунак
украина
владимир путин
великобритания
россия
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Читатели издания Daily Mail отреагировали на высказывание премьер-министра Великобритании Риши Сунака о перспективах переговоров между Россией и Украиной.Несколькими днями ранее политик заявил, что в нынешней ситуации переговоры о прекращении огня не имеют смысла, так как там находятся российские военнослужащие. Кроме того, Сунак призвал продолжать помогать Киеву, в том числе системами ПВО и бронетехникой, и пообещал сохранить текущий уровень поддержки.Высказывание премьера вызвало резкую реакцию читателей."Денег на (бастующих в Британии. — Прим. ред.) медсестер нет, а на бомбы хватает, а, Риши?" — задался вопросом пользователь с ником The14men."Удивительно, как он может найти еще два миллиарда (фунтов стерлингов. — Прим. ред.) для Украины, а у нас в стране все еще есть люди в нищете, выбирающие между едой и теплом! Расставляйте приоритеты правильно", — потребовала Martha Mags."Почему бы (ему. — Прим. ред.) не переехать на Украину и не стать там премьер-министром, а здесь давайте изберем кого-то, кто готов решать наши собственные проблемы", — предложил Raiden21."Перестань беспокоиться об Украине и начни беспокоиться о Великобритании. И заставь свою жену платить налоги. Если тебе так дорога Украина, почему бы не переехать туда и не платить налоги там", — посоветовал Fox9999999x."Просто перестань, Сунак, глобалистская марионетка, Украина — бездонная яма", — заключил herculesparrot.Как неоднократно заявлял президент России Владимир Путин, Москва всегда открыта к переговорам по Украине. Если Киев созреет, тогда будут востребованны посреднические усилия тех, кто их предлагает. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий и дальнейших поставок военной техники.С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию на Украине. Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221219/peregovory-1839831019.html
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в мире, риши сунак, украина, владимир путин, великобритания, россия
В мире, Риши Сунак, Украина, Владимир Путин, Великобритания, Россия
03:54 20.12.2022 (обновлено: 11:19 20.12.2022)
Британцы разнесли Сунака за высказывание об Украине
Читатели DM раскритиковали Сунака после его слов о бессмысленности переговоров по Украине
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
Читатели издания Daily Mail отреагировали
на высказывание премьер-министра Великобритании Риши Сунака о перспективах переговоров между Россией и Украиной.
Несколькими днями ранее политик заявил, что в нынешней ситуации переговоры о прекращении огня не имеют смысла, так как там находятся российские военнослужащие. Кроме того, Сунак призвал продолжать помогать Киеву, в том числе системами ПВО и бронетехникой, и пообещал сохранить текущий уровень поддержки.
Высказывание премьера вызвало резкую реакцию читателей.
"Денег на (бастующих в Британии. — Прим. ред.) медсестер нет, а на бомбы хватает, а, Риши?" — задался вопросом пользователь с ником The14men.
"Удивительно, как он может найти еще два миллиарда (фунтов стерлингов. — Прим. ред.) для Украины, а у нас в стране все еще есть люди в нищете, выбирающие между едой и теплом! Расставляйте приоритеты правильно", — потребовала Martha Mags.
"Когда Сунак начнет заботиться в первую очередь о британцах и своей стране? На данный момент он больше заботится о ком-то другом, чем о нас. Он должен помнить, что он премьер-министр Великобритании, а не Украины", — подчеркнул Not13.
"Почему бы (ему. — Прим. ред.) не переехать на Украину и не стать там премьер-министром, а здесь давайте изберем кого-то, кто готов решать наши собственные проблемы", — предложил Raiden21.
"Перестань беспокоиться об Украине и начни беспокоиться о Великобритании. И заставь свою жену платить налоги. Если тебе так дорога Украина, почему бы не переехать туда и не платить налоги там", — посоветовал Fox9999999x.
"Просто перестань, Сунак, глобалистская марионетка, Украина — бездонная яма", — заключил herculesparrot.
Как неоднократно заявлял президент России Владимир Путин, Москва всегда открыта к переговорам по Украине. Если Киев созреет, тогда будут востребованны посреднические усилия тех, кто их предлагает.
При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий и дальнейших поставок военной техники.
С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию на Украине. Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.