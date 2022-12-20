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Инвестиции СУЭК в развитие в 2023 году составят 2 миллиарда долларов - РИА Новости, 20.12.2022
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Новости СУЭК
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Инвестиции СУЭК в развитие в 2023 году составят 2 миллиарда долларов
Инвестиции СУЭК в развитие в 2023 году составят 2 миллиарда долларов - РИА Новости, 20.12.2022
Инвестиции СУЭК в развитие в 2023 году составят 2 миллиарда долларов
Рекордные 2 миллиарда долларов будут направлены СУЭК на модернизацию и закупку основного оборудования, расширение производства и покупку активов, сообщает... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:08
2022-12-20T14:08
новости суэк
сибирская угольная энергетическая компания
россия
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Рекордные 2 миллиарда долларов будут направлены СУЭК на модернизацию и закупку основного оборудования, расширение производства и покупку активов, сообщает пресс-служба компании со ссылкой на заявление генерального директора СУЭК Максима Басова на "прямой линии" для сотрудников компании.Инвестиции поровну разделятся между основными дивизионами компании: 1 миллиард долларов направят в сектор энергетики, еще 1 миллиард долларов – в угольные активы.Энергетикам СГК, входящей в СУЭК, предстоит завершить масштабную модернизацию Приморской ГРЭС, Томь-Усинской ГРЭС в Кузбассе и трех красноярских ТЭЦ, а также наладить работу новых активов в европейской России.Инвестиции в угольный дивизион пойдут на увеличение мощности добывающих предприятий в Приморском, Хабаровском краях и в Кузбассе, закупку новой высокопроизводительной техники, поддержку обогатительных фабрик.Гендиректор СУЭК особо отметил задачу поиска новых поставщиков техники и комплектующих, которая обострилась после отказа сотрудничать со стороны западных компаний. Басов выразил уверенность, что все потребности компании будут закрыты партнерами из Китая, Индии, Турции, ЮАР и других стран, а также российскими и белорусскими производителями. Уже сейчас в СУЭК быстро растет доля техники и запчастей, произведенных в Китае и России, причем многое удается произвести на базе ремонтных заводов самой компании. Как ранее сообщалось, предприятия СУЭК смогли освоить выпуск более 400 наименований продукции, востребованной не только внутри компании, но и за ее пределами.В 2022 году СУЭК превысил показатели добычи и отгрузки прошлого года (в 2021 году добыто 103 миллиона тонн угля), а в Красноярском крае даже добился рекордного результата – 34 миллиона тонн. По словам Басова, спрос на российский уголь в конце года восстановился, и все объемы продукции, предназначенной для закрывшегося европейского рынка, были перенаправлены в другие регионы.В ходе общения с сотрудниками компании, гендиректор подробно проинформировал о мерах по решению острых социальных вопросов в регионах – дополнительных выплатах многодетным семьям и молодым специалистам, улучшению медицинского обслуживания как на предприятиях, так и в региональных медучреждениях, о формировании новой, более справедливой системы оплаты труда. Особый акцент был сделан на ведущейся работе по созданию более современной корпоративной культуры, предполагающей широкую вовлеченность работников во все процессы жизни компании.
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Артем Смирнов
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353
60
353
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сибирская угольная энергетическая компания, россия
Новости СУЭК, Сибирская угольная энергетическая компания, Россия
14:08 20.12.2022
 

Инвестиции СУЭК в развитие в 2023 году составят 2 миллиарда долларов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Рекордные 2 миллиарда долларов будут направлены СУЭК на модернизацию и закупку основного оборудования, расширение производства и покупку активов, сообщает пресс-служба компании со ссылкой на заявление генерального директора СУЭК Максима Басова на "прямой линии" для сотрудников компании.
Инвестиции поровну разделятся между основными дивизионами компании: 1 миллиард долларов направят в сектор энергетики, еще 1 миллиард долларов – в угольные активы.
Черновский ремонтно-механический завод Сибирской угольной энергетической компании - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 11:27Новости СУЭК
СУЭК вошел в лидеры рейтинга социальной ответственности российского бизнеса
Энергетикам СГК, входящей в СУЭК, предстоит завершить масштабную модернизацию Приморской ГРЭС, Томь-Усинской ГРЭС в Кузбассе и трех красноярских ТЭЦ, а также наладить работу новых активов в европейской России.
Инвестиции в угольный дивизион пойдут на увеличение мощности добывающих предприятий в Приморском, Хабаровском краях и в Кузбассе, закупку новой высокопроизводительной техники, поддержку обогатительных фабрик.
Гендиректор СУЭК особо отметил задачу поиска новых поставщиков техники и комплектующих, которая обострилась после отказа сотрудничать со стороны западных компаний. Басов выразил уверенность, что все потребности компании будут закрыты партнерами из Китая, Индии, Турции, ЮАР и других стран, а также российскими и белорусскими производителями. Уже сейчас в СУЭК быстро растет доля техники и запчастей, произведенных в Китае и России, причем многое удается произвести на базе ремонтных заводов самой компании. Как ранее сообщалось, предприятия СУЭК смогли освоить выпуск более 400 наименований продукции, востребованной не только внутри компании, но и за ее пределами.
В 2022 году СУЭК превысил показатели добычи и отгрузки прошлого года (в 2021 году добыто 103 миллиона тонн угля), а в Красноярском крае даже добился рекордного результата – 34 миллиона тонн. По словам Басова, спрос на российский уголь в конце года восстановился, и все объемы продукции, предназначенной для закрывшегося европейского рынка, были перенаправлены в другие регионы.
В ходе общения с сотрудниками компании, гендиректор подробно проинформировал о мерах по решению острых социальных вопросов в регионах – дополнительных выплатах многодетным семьям и молодым специалистам, улучшению медицинского обслуживания как на предприятиях, так и в региональных медучреждениях, о формировании новой, более справедливой системы оплаты труда. Особый акцент был сделан на ведущейся работе по созданию более современной корпоративной культуры, предполагающей широкую вовлеченность работников во все процессы жизни компании.
 
Новости СУЭКСибирская угольная энергетическая компанияРоссия
 
 
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