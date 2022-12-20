https://ria.ru/20221220/suek-1839987999.html

Инвестиции СУЭК в развитие в 2023 году составят 2 миллиарда долларов

Инвестиции СУЭК в развитие в 2023 году составят 2 миллиарда долларов - РИА Новости, 20.12.2022

Инвестиции СУЭК в развитие в 2023 году составят 2 миллиарда долларов

Рекордные 2 миллиарда долларов будут направлены СУЭК на модернизацию и закупку основного оборудования, расширение производства и покупку активов, сообщает... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T14:08

2022-12-20T14:08

2022-12-20T14:08

новости суэк

сибирская угольная энергетическая компания

россия

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Рекордные 2 миллиарда долларов будут направлены СУЭК на модернизацию и закупку основного оборудования, расширение производства и покупку активов, сообщает пресс-служба компании со ссылкой на заявление генерального директора СУЭК Максима Басова на "прямой линии" для сотрудников компании.Инвестиции поровну разделятся между основными дивизионами компании: 1 миллиард долларов направят в сектор энергетики, еще 1 миллиард долларов – в угольные активы.Энергетикам СГК, входящей в СУЭК, предстоит завершить масштабную модернизацию Приморской ГРЭС, Томь-Усинской ГРЭС в Кузбассе и трех красноярских ТЭЦ, а также наладить работу новых активов в европейской России.Инвестиции в угольный дивизион пойдут на увеличение мощности добывающих предприятий в Приморском, Хабаровском краях и в Кузбассе, закупку новой высокопроизводительной техники, поддержку обогатительных фабрик.Гендиректор СУЭК особо отметил задачу поиска новых поставщиков техники и комплектующих, которая обострилась после отказа сотрудничать со стороны западных компаний. Басов выразил уверенность, что все потребности компании будут закрыты партнерами из Китая, Индии, Турции, ЮАР и других стран, а также российскими и белорусскими производителями. Уже сейчас в СУЭК быстро растет доля техники и запчастей, произведенных в Китае и России, причем многое удается произвести на базе ремонтных заводов самой компании. Как ранее сообщалось, предприятия СУЭК смогли освоить выпуск более 400 наименований продукции, востребованной не только внутри компании, но и за ее пределами.В 2022 году СУЭК превысил показатели добычи и отгрузки прошлого года (в 2021 году добыто 103 миллиона тонн угля), а в Красноярском крае даже добился рекордного результата – 34 миллиона тонн. По словам Басова, спрос на российский уголь в конце года восстановился, и все объемы продукции, предназначенной для закрывшегося европейского рынка, были перенаправлены в другие регионы.В ходе общения с сотрудниками компании, гендиректор подробно проинформировал о мерах по решению острых социальных вопросов в регионах – дополнительных выплатах многодетным семьям и молодым специалистам, улучшению медицинского обслуживания как на предприятиях, так и в региональных медучреждениях, о формировании новой, более справедливой системы оплаты труда. Особый акцент был сделан на ведущейся работе по созданию более современной корпоративной культуры, предполагающей широкую вовлеченность работников во все процессы жизни компании.

https://ria.ru/20221130/reyting-1835214320.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сибирская угольная энергетическая компания, россия