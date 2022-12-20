Инвестиции СУЭК в развитие в 2023 году составят 2 миллиарда долларов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Рекордные 2 миллиарда долларов будут направлены СУЭК на модернизацию и закупку основного оборудования, расширение производства и покупку активов, сообщает пресс-служба компании со ссылкой на заявление генерального директора СУЭК Максима Басова на "прямой линии" для сотрудников компании.
Инвестиции поровну разделятся между основными дивизионами компании: 1 миллиард долларов направят в сектор энергетики, еще 1 миллиард долларов – в угольные активы.
Энергетикам СГК, входящей в СУЭК, предстоит завершить масштабную модернизацию Приморской ГРЭС, Томь-Усинской ГРЭС в Кузбассе и трех красноярских ТЭЦ, а также наладить работу новых активов в европейской России.
Инвестиции в угольный дивизион пойдут на увеличение мощности добывающих предприятий в Приморском, Хабаровском краях и в Кузбассе, закупку новой высокопроизводительной техники, поддержку обогатительных фабрик.
Гендиректор СУЭК особо отметил задачу поиска новых поставщиков техники и комплектующих, которая обострилась после отказа сотрудничать со стороны западных компаний. Басов выразил уверенность, что все потребности компании будут закрыты партнерами из Китая, Индии, Турции, ЮАР и других стран, а также российскими и белорусскими производителями. Уже сейчас в СУЭК быстро растет доля техники и запчастей, произведенных в Китае и России, причем многое удается произвести на базе ремонтных заводов самой компании. Как ранее сообщалось, предприятия СУЭК смогли освоить выпуск более 400 наименований продукции, востребованной не только внутри компании, но и за ее пределами.
В 2022 году СУЭК превысил показатели добычи и отгрузки прошлого года (в 2021 году добыто 103 миллиона тонн угля), а в Красноярском крае даже добился рекордного результата – 34 миллиона тонн. По словам Басова, спрос на российский уголь в конце года восстановился, и все объемы продукции, предназначенной для закрывшегося европейского рынка, были перенаправлены в другие регионы.
В ходе общения с сотрудниками компании, гендиректор подробно проинформировал о мерах по решению острых социальных вопросов в регионах – дополнительных выплатах многодетным семьям и молодым специалистам, улучшению медицинского обслуживания как на предприятиях, так и в региональных медучреждениях, о формировании новой, более справедливой системы оплаты труда. Особый акцент был сделан на ведущейся работе по созданию более современной корпоративной культуры, предполагающей широкую вовлеченность работников во все процессы жизни компании.