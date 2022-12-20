https://ria.ru/20221220/sud-1840099466.html
Псковский педофил получил 22 года колонии
Псковский педофил получил 22 года колонии - РИА Новости, 20.12.2022
Псковский педофил получил 22 года колонии
Суд приговорил к 22 годам колонии страдающего педофилией жителя Пскова, от действий которого за три года пострадали 9 детей, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T19:07
2022-12-20T19:07
2022-12-20T19:07
происшествия
псков
псковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 лек – РИА Новости. Суд приговорил к 22 годам колонии страдающего педофилией жителя Пскова, от действий которого за три года пострадали 9 детей, сообщает СУСК по региону. По версии следствия, в период с 2017 года по 2020 год мужчина "входил в доверие к одиноким женщинам с детьми" и под предлогом помощи в воспитании создавал ситуации, позволяющие остаться с ними наедине. Он признан виновным в нарушении половой неприкосновенности девяти детей. Согласно результатам экспертизы, проведенной по постановлению следователя, мужчина признан страдающим педофилией, отмечают в региональном следственном управлении. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года", - заключают в СУСК по Псковской области.
https://ria.ru/20221220/tyurma-1840079912.html
https://ria.ru/20220812/prigovor-1809121647.html
псков
псковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64b0c490c78f459be1c47b6873c5a7b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, псков, псковская область
Происшествия, Псков, Псковская область
Псковский педофил получил 22 года колонии
СУСК: псковский педофил, по вине которого пострадали девять детей, получил 22 года колонии