https://ria.ru/20221220/sud-1840099466.html

Псковский педофил получил 22 года колонии

Псковский педофил получил 22 года колонии - РИА Новости, 20.12.2022

Псковский педофил получил 22 года колонии

Суд приговорил к 22 годам колонии страдающего педофилией жителя Пскова, от действий которого за три года пострадали 9 детей, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T19:07

2022-12-20T19:07

2022-12-20T19:07

происшествия

псков

псковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 лек – РИА Новости. Суд приговорил к 22 годам колонии страдающего педофилией жителя Пскова, от действий которого за три года пострадали 9 детей, сообщает СУСК по региону. По версии следствия, в период с 2017 года по 2020 год мужчина "входил в доверие к одиноким женщинам с детьми" и под предлогом помощи в воспитании создавал ситуации, позволяющие остаться с ними наедине. Он признан виновным в нарушении половой неприкосновенности девяти детей. Согласно результатам экспертизы, проведенной по постановлению следователя, мужчина признан страдающим педофилией, отмечают в региональном следственном управлении. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года", - заключают в СУСК по Псковской области.

https://ria.ru/20221220/tyurma-1840079912.html

https://ria.ru/20220812/prigovor-1809121647.html

псков

псковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, псков, псковская область