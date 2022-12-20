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Псковский педофил получил 22 года колонии - РИА Новости, 20.12.2022
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Псковский педофил получил 22 года колонии
Псковский педофил получил 22 года колонии - РИА Новости, 20.12.2022
Псковский педофил получил 22 года колонии
Суд приговорил к 22 годам колонии страдающего педофилией жителя Пскова, от действий которого за три года пострадали 9 детей, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T19:07
2022-12-20T19:07
происшествия
псков
псковская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 лек – РИА Новости. Суд приговорил к 22 годам колонии страдающего педофилией жителя Пскова, от действий которого за три года пострадали 9 детей, сообщает СУСК по региону. По версии следствия, в период с 2017 года по 2020 год мужчина "входил в доверие к одиноким женщинам с детьми" и под предлогом помощи в воспитании создавал ситуации, позволяющие остаться с ними наедине. Он признан виновным в нарушении половой неприкосновенности девяти детей. Согласно результатам экспертизы, проведенной по постановлению следователя, мужчина признан страдающим педофилией, отмечают в региональном следственном управлении. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года", - заключают в СУСК по Псковской области.
https://ria.ru/20221220/tyurma-1840079912.html
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происшествия, псков, псковская область
Происшествия, Псков, Псковская область
19:07 20.12.2022
 
Псковский педофил получил 22 года колонии

СУСК: псковский педофил, по вине которого пострадали девять детей, получил 22 года колонии

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 лек – РИА Новости. Суд приговорил к 22 годам колонии страдающего педофилией жителя Пскова, от действий которого за три года пострадали 9 детей, сообщает СУСК по региону.
По версии следствия, в период с 2017 года по 2020 год мужчина "входил в доверие к одиноким женщинам с детьми" и под предлогом помощи в воспитании создавал ситуации, позволяющие остаться с ними наедине. Он признан виновным в нарушении половой неприкосновенности девяти детей.
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Согласно результатам экспертизы, проведенной по постановлению следователя, мужчина признан страдающим педофилией, отмечают в региональном следственном управлении.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года", - заключают в СУСК по Псковской области.
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