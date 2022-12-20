Рейтинг@Mail.ru
В СВР рассказали о планах Гитлера устроить переворот в СССР в 1933 году - РИА Новости, 20.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221220/sssr-1839881618.html
В СВР рассказали о планах Гитлера устроить переворот в СССР в 1933 году
В СВР рассказали о планах Гитлера устроить переворот в СССР в 1933 году - РИА Новости, 20.12.2022
В СВР рассказали о планах Гитлера устроить переворот в СССР в 1933 году
Главарь Третьего рейха Адольф Гитлер в 1933 году вынашивал планы переворота в СССР, по итогам которого, в частности, Белоруссию надлежало бы сделать германской... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T02:06
2022-12-20T03:43
россия
белоруссия
ссср
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153106/16/1531061643_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f1927d67516a6406c683f2184c416967.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Главарь Третьего рейха Адольф Гитлер в 1933 году вынашивал планы переворота в СССР, по итогам которого, в частности, Белоруссию надлежало бы сделать германской колонией, а на ее территорию намечалось переселить всех немцев из советского Поволжья – это следует из рассекреченных архивных документов Службы внешней разведки России.Материалы из архива СВР, относящиеся, в том числе, к довоенному периоду обнародованы на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина управления делами президента России в разделе "Вторая мировая война в архивных документах". Публикация приурочена к 102-й годовщине со дня создания отечественной внешней разведки."Относительно проектов переворота в России дополнительно сообщено следующее: по плану Гитлера все волжские немцы переселятся в Белоруссию", - говорилось в датированном не позже 19 сентября 1933 года материале Иностранного отдела ОГПУ СССР (так тогда назывался орган советской внешней разведки). По дынным разведчиков, Белоруссию планировалось превратить в германскую колонию, при этом сначала она должна была "подчиняться сначала новому правительственному режиму в России", но быть полностью индустриализирована Германией. Там же сообщалось об экспансионистских планах руководства Третьего рейха: постепенного аншлюсса — поглощения Белоруссии Германией. Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности России и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.
https://ria.ru/20201218/pomosch-1589826194.html
https://ria.ru/20200314/1568589119.html
россия
белоруссия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153106/16/1531061643_0:0:2736:2051_1920x0_80_0_0_3a6c116c0df0a631ad8f36392e424a6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, ссср, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, Белоруссия, СССР, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
02:06 20.12.2022 (обновлено: 03:43 20.12.2022)
 
В СВР рассказали о планах Гитлера устроить переворот в СССР в 1933 году

СВР опубликовала документы о планах Гитлера устроить переворот в СССР в 1933 году

© AP PhotoАдольф Гитлер
Адольф Гитлер - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo
Адольф Гитлер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Главарь Третьего рейха Адольф Гитлер в 1933 году вынашивал планы переворота в СССР, по итогам которого, в частности, Белоруссию надлежало бы сделать германской колонией, а на ее территорию намечалось переселить всех немцев из советского Поволжья – это следует из рассекреченных архивных документов Службы внешней разведки России.
Материалы из архива СВР, относящиеся, в том числе, к довоенному периоду обнародованы на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина управления делами президента России в разделе "Вторая мировая война в архивных документах". Публикация приурочена к 102-й годовщине со дня создания отечественной внешней разведки.
Рассекреченный документ разведки - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 04:3075 лет Великой Победы
СВР: Британия намеренно не торопилась помогать СССР летом 1941 года
"Относительно проектов переворота в России дополнительно сообщено следующее: по плану Гитлера все волжские немцы переселятся в Белоруссию", - говорилось в датированном не позже 19 сентября 1933 года материале Иностранного отдела ОГПУ СССР (так тогда назывался орган советской внешней разведки).
По дынным разведчиков, Белоруссию планировалось превратить в германскую колонию, при этом сначала она должна была "подчиняться сначала новому правительственному режиму в России", но быть полностью индустриализирована Германией.
Там же сообщалось об экспансионистских планах руководства Третьего рейха: постепенного аншлюсса — поглощения Белоруссии Германией.
Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности России и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.
Здание Госдепартамента США - РИА Новости, 1920, 14.03.2020
14 марта 2020, 03:15
Ветеран СВР рассказал, как власти СССР читали документы ЦРУ и Госдепа
 
РоссияБелоруссияСССРСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала