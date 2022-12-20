https://ria.ru/20221220/sssr-1839881618.html

В СВР рассказали о планах Гитлера устроить переворот в СССР в 1933 году

В СВР рассказали о планах Гитлера устроить переворот в СССР в 1933 году - РИА Новости, 20.12.2022

В СВР рассказали о планах Гитлера устроить переворот в СССР в 1933 году

Главарь Третьего рейха Адольф Гитлер в 1933 году вынашивал планы переворота в СССР, по итогам которого, в частности, Белоруссию надлежало бы сделать германской... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T02:06

2022-12-20T02:06

2022-12-20T03:43

россия

белоруссия

ссср

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Главарь Третьего рейха Адольф Гитлер в 1933 году вынашивал планы переворота в СССР, по итогам которого, в частности, Белоруссию надлежало бы сделать германской колонией, а на ее территорию намечалось переселить всех немцев из советского Поволжья – это следует из рассекреченных архивных документов Службы внешней разведки России.Материалы из архива СВР, относящиеся, в том числе, к довоенному периоду обнародованы на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина управления делами президента России в разделе "Вторая мировая война в архивных документах". Публикация приурочена к 102-й годовщине со дня создания отечественной внешней разведки."Относительно проектов переворота в России дополнительно сообщено следующее: по плану Гитлера все волжские немцы переселятся в Белоруссию", - говорилось в датированном не позже 19 сентября 1933 года материале Иностранного отдела ОГПУ СССР (так тогда назывался орган советской внешней разведки). По дынным разведчиков, Белоруссию планировалось превратить в германскую колонию, при этом сначала она должна была "подчиняться сначала новому правительственному режиму в России", но быть полностью индустриализирована Германией. Там же сообщалось об экспансионистских планах руководства Третьего рейха: постепенного аншлюсса — поглощения Белоруссии Германией. Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности России и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.

https://ria.ru/20201218/pomosch-1589826194.html

https://ria.ru/20200314/1568589119.html

россия

белоруссия

ссср

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россия, белоруссия, ссср, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)