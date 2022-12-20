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Пентагон заявил, что США хватает стратегических бомбардировщиков - РИА Новости, 20.12.2022
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Пентагон заявил, что США хватает стратегических бомбардировщиков
Пентагон заявил, что США хватает стратегических бомбардировщиков - РИА Новости, 20.12.2022
Пентагон заявил, что США хватает стратегических бомбардировщиков
США располагают возможностями в сфере стратегической бомбардировочной авиации, достаточными для сдерживания всех противников, несмотря на приостановку... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T21:27
2022-12-20T21:27
в мире
патрик райдер
сша
министерство обороны сша
b-2 (northrop grumman b2 spirit)
b-52
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ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. США располагают возможностями в сфере стратегической бомбардировочной авиации, достаточными для сдерживания всех противников, несмотря на приостановку эксплуатации самолетов B-2, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Как вы знаете, у нас есть Б-52, которые способны нести конвенциональные и ядерные боеприпасы... Я уверен, что мы сохраняем бомбардировочные возможности, которые нам нужны для сдерживания противников", - сказал Райдер на брифинге для СМИ. ВВС США на неопределенный срок приостановили полеты стелс-бомбардировщиков B-2 после аварии, которая произошла с одной из таких машин 10 декабря на авиабазе в штате Миссури. Помимо B-2 и B-52, стратегическая авиация США включает бомбардировщики B-1.
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в мире, патрик райдер, сша, министерство обороны сша, b-2 (northrop grumman b2 spirit), b-52
В мире, Патрик Райдер, США, Министерство обороны США, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit), B-52
21:27 20.12.2022
 
Пентагон заявил, что США хватает стратегических бомбардировщиков

Пентагон: США хватает стратегических бомбардировщиков и после приостановки полетов B-2

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. США располагают возможностями в сфере стратегической бомбардировочной авиации, достаточными для сдерживания всех противников, несмотря на приостановку эксплуатации самолетов B-2, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Как вы знаете, у нас есть Б-52, которые способны нести конвенциональные и ядерные боеприпасы... Я уверен, что мы сохраняем бомбардировочные возможности, которые нам нужны для сдерживания противников", - сказал Райдер на брифинге для СМИ.
ВВС США на неопределенный срок приостановили полеты стелс-бомбардировщиков B-2 после аварии, которая произошла с одной из таких машин 10 декабря на авиабазе в штате Миссури. Помимо B-2 и B-52, стратегическая авиация США включает бомбардировщики B-1.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 20:40
Байден о ядерной сделке с Ираном: она мертва, но мы об этом не объявим
 
В миреПатрик РайдерСШАМинистерство обороны СШАB-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)B-52
 
 
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