https://ria.ru/20221220/ssha-1840121077.html

Пентагон заявил, что США хватает стратегических бомбардировщиков

Пентагон заявил, что США хватает стратегических бомбардировщиков - РИА Новости, 20.12.2022

Пентагон заявил, что США хватает стратегических бомбардировщиков

США располагают возможностями в сфере стратегической бомбардировочной авиации, достаточными для сдерживания всех противников, несмотря на приостановку... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T21:27

2022-12-20T21:27

2022-12-20T21:27

в мире

патрик райдер

сша

министерство обороны сша

b-2 (northrop grumman b2 spirit)

b-52

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ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. США располагают возможностями в сфере стратегической бомбардировочной авиации, достаточными для сдерживания всех противников, несмотря на приостановку эксплуатации самолетов B-2, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Как вы знаете, у нас есть Б-52, которые способны нести конвенциональные и ядерные боеприпасы... Я уверен, что мы сохраняем бомбардировочные возможности, которые нам нужны для сдерживания противников", - сказал Райдер на брифинге для СМИ. ВВС США на неопределенный срок приостановили полеты стелс-бомбардировщиков B-2 после аварии, которая произошла с одной из таких машин 10 декабря на авиабазе в штате Миссури. Помимо B-2 и B-52, стратегическая авиация США включает бомбардировщики B-1.

https://ria.ru/20221220/sdelka-1840115612.html

сша

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, патрик райдер, сша, министерство обороны сша, b-2 (northrop grumman b2 spirit), b-52