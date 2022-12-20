21:26 20.12.2022 (обновлено: 21:56 20.12.2022)
"Это вторжение". В США забили тревогу из-за обостряющейся угрозы для страны
Ведущий Fox News Такер Карлсон назвал миграционный кризис у южной границы вторжением в США
© AP Photo / Christian ChavezМигранты переправляются через реку Рио-Браво на границе США с Мексикой
© AP Photo / Christian Chavez
Мигранты переправляются через реку Рио-Браво на границе США с Мексикой. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Кризис на южной границе США превратился в настоящую катастрофу для Вашингтона, угрожая безопасности страны, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
"Это вторжение в нашу страну. У нас больше нет границы. <...> Техас не установил контроль и охрану над границей — Соединенные Штаты оказались переполнены нелегальными мигрантами из разных стран", — отметил он.
По его словам, в приграничном городе Эль-Пасо количество нелегалов за последний год выросло на 280 процентов, что привело к росту преступности и снижению уровня жизни. Журналист отметил, что сейчас некогда "процветающий город" выглядит так, словно "находится в состоянии войны".
В репортаже также добавляется, что мэр Эль-Пасо Оскар Лизер только что объявил чрезвычайное положение из-за стремительно ухудшающей ситуации.
Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за наплыва в город нелегальных мигрантов и беженцев. По утверждению градоначальника, в город уже прибыло более 17 тысяч беженцев, в основном из Южной Америки, которых доставляют в Нью-Йорк автобусами с южной границы США начиная с апреля 2022 года.
Миграционный поток из стран Латинской Америки в направлении США достиг исторического максимума цифр на фоне экономических сложностей в государствах региона, усугубленных пандемией. Число задержанных американскими властями на границе с Мексикой за последние девять месяцев превысило миллион человек. По данным Пограничной службы США, американские власти за последние 11 месяцев более двух миллионов раз задерживали мигрантов на границе с Мексикой, в годовом выражении это значительно превышает цифры 2021 года.