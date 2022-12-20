19:26 20.12.2022 (обновлено: 21:09 20.12.2022)
Американский полковник рассказал, откуда США могут напасть на Россию
Экс-полковник ВС США Макгрегор: НАТО хочет использовать Польшу как плацдарм против России
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты могут вступить в прямую конфронтацию с Россией, отправив американских солдат из Польши на Украину, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.
"Я боюсь, что мы внезапно услышим от Джо Байдена по телевидению: "Этим вечером, уважаемые соотечественники, я отправил наших военных для обеспечения на Западной Украине зоны безопасности", — сказал специалист.
По его мнению, в Вашингтоне часто можно услышать разговоры о стратегическом и военном потенциале Польши как "плацдарма против России" для американских военных. Наступление американцев будет сопровождаться речами о мире, демократии и свободе, хотя на деле не будет иметь ничего общего с тем, что там происходит, и "будет похоже на Вьетнам", уточнил он.
"Только в этот раз речь идет не о Вьетнаме, а о России, великой державе", — подчеркнул полковник.
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Власти США неоднократно заявляли, что американские военнослужащие не будут принимать участие в военных действиях на территории Украины. На прошлой неделе об этом в очередной раз заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби: по его словам, президент Джо Байден не менял решение не отправлять войска в республику.
На этом фоне некоторые американские политики призывают прекратить военную помощь Киеву. Об этом, в частности, говорила кандидат в сенаторы Дайан Сэйр, а конгрессмен Пол Госар уверен, что Вашингтон должен не вмешиваться в конфликт, а способствовать достижению мира.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что России де-факто противостоит блок НАТО со всеми своими логистическими возможностями.