https://ria.ru/20221220/ssha-1840103181.html

Американский полковник рассказал, откуда США могут напасть на Россию

Американский полковник рассказал, откуда США могут напасть на Россию - РИА Новости, 20.12.2022

Американский полковник рассказал, откуда США могут напасть на Россию

Соединенные Штаты могут вступить в прямую конфронтацию с Россией, отправив американских солдат из Польши на Украину, заявил в эфире YouTube-канала Judging... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T19:26

2022-12-20T19:26

2022-12-20T21:09

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украина

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты могут вступить в прямую конфронтацию с Россией, отправив американских солдат из Польши на Украину, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор."Я боюсь, что мы внезапно услышим от Джо Байдена по телевидению: "Этим вечером, уважаемые соотечественники, я отправил наших военных для обеспечения на Западной Украине зоны безопасности", — сказал специалист.По его мнению, в Вашингтоне часто можно услышать разговоры о стратегическом и военном потенциале Польши как "плацдарма против России" для американских военных. Наступление американцев будет сопровождаться речами о мире, демократии и свободе, хотя на деле не будет иметь ничего общего с тем, что там происходит, и "будет похоже на Вьетнам", уточнил он."Только в этот раз речь идет не о Вьетнаме, а о России, великой державе", — подчеркнул полковник.Власти США неоднократно заявляли, что американские военнослужащие не будут принимать участие в военных действиях на территории Украины. На прошлой неделе об этом в очередной раз заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби: по его словам, президент Джо Байден не менял решение не отправлять войска в республику.На этом фоне некоторые американские политики призывают прекратить военную помощь Киеву. Об этом, в частности, говорила кандидат в сенаторы Дайан Сэйр, а конгрессмен Пол Госар уверен, что Вашингтон должен не вмешиваться в конфликт, а способствовать достижению мира.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что России де-факто противостоит блок НАТО со всеми своими логистическими возможностями.

https://ria.ru/20221216/polsha-1838997137.html

https://ria.ru/20221220/ukraina-1840042352.html

https://ria.ru/20221220/ukraina-1840028408.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

джо байден, россия, украина, польша, нато, в мире, сша