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США планируют выделить более 17 миллиардов долларов на ядерный арсенал - РИА Новости, 20.12.2022
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США планируют выделить более 17 миллиардов долларов на ядерный арсенал
США планируют выделить более 17 миллиардов долларов на ядерный арсенал - РИА Новости, 20.12.2022
США планируют выделить более 17 миллиардов долларов на ядерный арсенал
Проект бюджета США на 2023 год предусматривает выделение более 17 миллиардов долларов на ядерный арсенал, следует из текста документа. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:56
2022-12-20T13:56
в мире
джо байден
сша
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год предусматривает выделение более 17 миллиардов долларов на ядерный арсенал, следует из текста документа. Согласно документу, всего на программы ядерной безопасности предполагается выделить 22,1 миллиарда долларов, среди которых, в частности, 17,1 миллиарда пойдет на ядерный арсенал, 2,5 на вопросы ядерного нераспространения и 2,1 на военно-морские реакторы. Законопроект предстоит утвердить обеим палатам конгресса, прежде чем он отправится на подпись президенту США Джо Байдену.
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в мире, джо байден, сша
В мире, Джо Байден, США
13:56 20.12.2022
 
США планируют выделить более 17 миллиардов долларов на ядерный арсенал

США по проекту бюджета планируют выделить более 17 миллиардов долларов на ядерный арсенал

© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в медиабанкАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год предусматривает выделение более 17 миллиардов долларов на ядерный арсенал, следует из текста документа.
Согласно документу, всего на программы ядерной безопасности предполагается выделить 22,1 миллиарда долларов, среди которых, в частности, 17,1 миллиарда пойдет на ядерный арсенал, 2,5 на вопросы ядерного нераспространения и 2,1 на военно-морские реакторы.
Законопроект предстоит утвердить обеим палатам конгресса, прежде чем он отправится на подпись президенту США Джо Байдену.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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