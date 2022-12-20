https://ria.ru/20221220/ssha-1839985775.html

США планируют выделить более 17 миллиардов долларов на ядерный арсенал

США планируют выделить более 17 миллиардов долларов на ядерный арсенал - РИА Новости, 20.12.2022

США планируют выделить более 17 миллиардов долларов на ядерный арсенал

Проект бюджета США на 2023 год предусматривает выделение более 17 миллиардов долларов на ядерный арсенал, следует из текста документа. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T13:56

2022-12-20T13:56

2022-12-20T13:56

в мире

джо байден

сша

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год предусматривает выделение более 17 миллиардов долларов на ядерный арсенал, следует из текста документа. Согласно документу, всего на программы ядерной безопасности предполагается выделить 22,1 миллиарда долларов, среди которых, в частности, 17,1 миллиарда пойдет на ядерный арсенал, 2,5 на вопросы ядерного нераспространения и 2,1 на военно-морские реакторы. Законопроект предстоит утвердить обеим палатам конгресса, прежде чем он отправится на подпись президенту США Джо Байдену.

https://ria.ru/20221220/byudzhet-1839919522.html

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в мире, джо байден, сша