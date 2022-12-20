https://ria.ru/20221220/ssha-1839913150.html

Американский полковник указал на деталь, знаменующую провал США на Украине

Американский полковник указал на деталь, знаменующую провал США на Украине - РИА Новости, 20.12.2022

Американский полковник указал на деталь, знаменующую провал США на Украине

Конфликт на Украине оборачивается против США, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube. "Вашингтон больше не... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T10:20

2022-12-20T10:20

2022-12-20T14:32

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине оборачивается против США, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube. "Вашингтон больше не может пытаться навязать остальному миру американскую или возглавляемую Штатами англо-американскую гегемонию. Остальной мир этого не хочет. Честно говоря, американцам самим это не нужно. Так что гегемония рухнет, схлопнется, и конфликт России с Украиной ускорит этот процесс", — рассказал военный. По его словам, элита отчаянно пытается втянуть Вашингтон в конфликт с Москвой.Сейчас гегемония подходит к концу, потому что США практически разорены в финансовом отношении, указал эксперт."Речь идет о скольких, 30 или 31 триллионе долларов государственного, суверенного долга? Мы оказываемся в том же положении, что и Великобритания в 1947 году, когда после Второй мировой соотношение долга к ВВП страны составляло 240 процентов", — заключил Макгрегор. С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221220/putin-1839907956.html

https://ria.ru/20221217/vetnam-1839432562.html

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в мире, сша, россия, украина, министерство обороны сша