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Американский полковник указал на деталь, знаменующую провал США на Украине - РИА Новости, 20.12.2022
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Американский полковник указал на деталь, знаменующую провал США на Украине
Американский полковник указал на деталь, знаменующую провал США на Украине - РИА Новости, 20.12.2022
Американский полковник указал на деталь, знаменующую провал США на Украине
Конфликт на Украине оборачивается против США, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube. "Вашингтон больше не... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T10:20
2022-12-20T14:32
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине оборачивается против США, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube. "Вашингтон больше не может пытаться навязать остальному миру американскую или возглавляемую Штатами англо-американскую гегемонию. Остальной мир этого не хочет. Честно говоря, американцам самим это не нужно. Так что гегемония рухнет, схлопнется, и конфликт России с Украиной ускорит этот процесс", — рассказал военный. По его словам, элита отчаянно пытается втянуть Вашингтон в конфликт с Москвой.Сейчас гегемония подходит к концу, потому что США практически разорены в финансовом отношении, указал эксперт."Речь идет о скольких, 30 или 31 триллионе долларов государственного, суверенного долга? Мы оказываемся в том же положении, что и Великобритания в 1947 году, когда после Второй мировой соотношение долга к ВВП страны составляло 240 процентов", — заключил Макгрегор. С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221220/putin-1839907956.html
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в мире, сша, россия, украина, министерство обороны сша
В мире, США, Россия, Украина, Министерство обороны США
10:20 20.12.2022 (обновлено: 14:32 20.12.2022)
 
Американский полковник указал на деталь, знаменующую провал США на Украине

Полковник ВС США Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Украине обернулся против Штатов

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине оборачивается против США, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube.

"Вашингтон больше не может пытаться навязать остальному миру американскую или возглавляемую Штатами англо-американскую гегемонию. Остальной мир этого не хочет. Честно говоря, американцам самим это не нужно. Так что гегемония рухнет, схлопнется, и конфликт России с Украиной ускорит этот процесс", — рассказал военный.
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По его словам, элита отчаянно пытается втянуть Вашингтон в конфликт с Москвой.

"Одно дело вовлекать нас в "войны по осознанному выбору", в вялотекущие конфликты против врагов, у которых не было средств дать отпор. Я говорю об Ираке и Афганистане", — объяснил полковник.

Сейчас гегемония подходит к концу, потому что США практически разорены в финансовом отношении, указал эксперт.
"Речь идет о скольких, 30 или 31 триллионе долларов государственного, суверенного долга? Мы оказываемся в том же положении, что и Великобритания в 1947 году, когда после Второй мировой соотношение долга к ВВП страны составляло 240 процентов", — заключил Макгрегор.
С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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