https://ria.ru/20221220/ssha-1839888881.html

В российском посольстве ответили на попытки США рассорить Москву и Минск

В российском посольстве ответили на попытки США рассорить Москву и Минск - РИА Новости, 20.12.2022

В российском посольстве ответили на попытки США рассорить Москву и Минск

Попытки США вбить клин в отношения России с соседями не увенчаются успехом, заявило посольство в Вашингтоне. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T06:19

2022-12-20T06:19

2022-12-20T07:36

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сша

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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Попытки США вбить клин в отношения России с соседями не увенчаются успехом, заявило посольство в Вашингтоне.Дипломаты отреагировали на слова представителя госдепа Неда Прайса, который назвал "верхом иронии" высказывание президента России Владимира Путина о незаинтересованности в поглощении какой-либо страны, которое он сделал в ходе визита в Минск. Как подчеркнули в посольстве, в условиях беспрецедентного давления со стороны коллективного Запада во главе с США естественной реакцией станет углубить взаимодействие между Россией и Белоруссией.В дипмиссии отметили, что "такое развитие событий вызывает раздражение в Соединенных Штатах, которые не оставляют попыток изолировать Российскую Федерацию и Республику Беларусь на международной арене". "Здесь до сих пор не могут или не хотят признавать, что не все государства готовы жить по навязанным Вашингтоном вымышленным "правилам". В надежде сохранить доминирующие позиции США стараются вбить клинья во взаимоотношения России с соседями. Разумеется, сделать этого ни при каких обстоятельствах не удастся", - заключили в посольстве.В понедельник в Минске во Дворце независимости прошли переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы государств обсудили вопросы экономического сотрудничества, внешней политики и обороны. Стороны назвали переговоры результативными.

https://ria.ru/20221220/putin-1839879505.html

https://ria.ru/20221219/klin-1839865425.html

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нед прайс, владимир путин, россия, сша