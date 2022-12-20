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В российском посольстве ответили на попытки США рассорить Москву и Минск
В российском посольстве ответили на попытки США рассорить Москву и Минск - РИА Новости, 20.12.2022
В российском посольстве ответили на попытки США рассорить Москву и Минск
Попытки США вбить клин в отношения России с соседями не увенчаются успехом, заявило посольство в Вашингтоне. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T06:19
2022-12-20T06:19
2022-12-20T07:36
нед прайс
владимир путин
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сша
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Попытки США вбить клин в отношения России с соседями не увенчаются успехом, заявило посольство в Вашингтоне.Дипломаты отреагировали на слова представителя госдепа Неда Прайса, который назвал "верхом иронии" высказывание президента России Владимира Путина о незаинтересованности в поглощении какой-либо страны, которое он сделал в ходе визита в Минск. Как подчеркнули в посольстве, в условиях беспрецедентного давления со стороны коллективного Запада во главе с США естественной реакцией станет углубить взаимодействие между Россией и Белоруссией.В дипмиссии отметили, что "такое развитие событий вызывает раздражение в Соединенных Штатах, которые не оставляют попыток изолировать Российскую Федерацию и Республику Беларусь на международной арене". "Здесь до сих пор не могут или не хотят признавать, что не все государства готовы жить по навязанным Вашингтоном вымышленным "правилам". В надежде сохранить доминирующие позиции США стараются вбить клинья во взаимоотношения России с соседями. Разумеется, сделать этого ни при каких обстоятельствах не удастся", - заключили в посольстве.В понедельник в Минске во Дворце независимости прошли переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы государств обсудили вопросы экономического сотрудничества, внешней политики и обороны. Стороны назвали переговоры результативными.
https://ria.ru/20221220/putin-1839879505.html
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нед прайс, владимир путин, россия, сша
Нед Прайс, Владимир Путин, Россия, США
06:19 20.12.2022 (обновлено: 07:36 20.12.2022)
В российском посольстве ответили на попытки США рассорить Москву и Минск
Посольство: попытки США поссорить Россию с соседями не увенчаются успехом
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Попытки США вбить клин в отношения России с соседями не увенчаются успехом, заявило посольство в Вашингтоне.
Дипломаты отреагировали на слова представителя госдепа Неда Прайса
, который назвал "верхом иронии" высказывание президента России Владимира Путина
о незаинтересованности в поглощении какой-либо страны, которое он сделал в ходе визита в Минск
.
"Подобные заявления официального представителя администрации являются откровенным вмешательством во внутренние дела Союзного государства. Подчеркиваем: комплексное и взаимовыгодное сотрудничество России и Белоруссии проверено временем и основано на искренней дружбе братских народов двух стран", - заявили дипломаты.
Как подчеркнули в посольстве, в условиях беспрецедентного давления со стороны коллективного Запада во главе с США естественной реакцией станет углубить взаимодействие между Россией и Белоруссией.
В дипмиссии отметили, что "такое развитие событий вызывает раздражение в Соединенных Штатах, которые не оставляют попыток изолировать Российскую Федерацию и Республику Беларусь на международной арене".
"Здесь до сих пор не могут или не хотят признавать, что не все государства готовы жить по навязанным Вашингтоном вымышленным "правилам". В надежде сохранить доминирующие позиции США стараются вбить клинья во взаимоотношения России с соседями. Разумеется, сделать этого ни при каких обстоятельствах не удастся", - заключили в посольстве.
В понедельник в Минске во Дворце независимости прошли переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы государств обсудили вопросы экономического сотрудничества, внешней политики и обороны. Стороны назвали переговоры результативными.