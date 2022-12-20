https://ria.ru/20221220/ssha-1839880667.html

В США рассказали о бегстве пограничников со службы

В США рассказали о бегстве пограничников со службы - РИА Новости, 20.12.2022

В США рассказали о бегстве пограничников со службы

Пограничники США бегут со службы, ожидая отмены нормы о высылке мигрантов, заявил вице-президент национального совета пограничной службы Крис Кабрера. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T01:43

2022-12-20T01:43

2022-12-20T01:45

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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Пограничники США бегут со службы, ожидая отмены нормы о высылке мигрантов, заявил вице-президент национального совета пограничной службы Крис Кабрера. "Если вы посмотрите на количество людей, уходящих на пенсию: как только такое право появляется у человека, он сразу бежит за дверь, никто не хочет задерживаться. И конца этому не представляется", - заявил Кабрера РИА Новости. Как ожидается, в среду завершится действие раздела 42, позволявшего высылку мигрантов, прибывших из регионов, где высок риск заболевания коронавирусом. Норму использовали, чтобы запрещать просителям убежища обращаться с таким запросом. Мэр находящегося на границе с Мексикой города Эль-Пасо Оскар Лисер уже объявил чрезвычайное положение, опасаясь кратного роста количества мигрантов, живущих прямо на улицах. Бывший президент США Дональд Трамп, при администрации которого стали применять раздел 42, предсказал стране катаклизм из-за грядущего наплыва нелегалов. Кабрера, со своей стороны, отметил, что профильные ведомства ожидают огромного количества мигрантов, пограничники в связи с этим страдают от низкой морали. "Я никогда не видел такой плохой ситуации с моралью, а я видел довольно плохие. Мораль - в туалете", - сказал Кабрера. Как заявил Кабрера, службе не хватает ресурсов, а рекрутов необходимо обучать по полгода, поэтому найм затягивается.

https://ria.ru/20210921/migranty-1751189979.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/bezhentsy-1751724570.html

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дональд трамп, мексика, сша