Рейтинг@Mail.ru
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Инфографика
https://ria.ru/20221220/spetsoperatsiya-1840026518.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.12.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.12.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:22
2022-12-20T16:22
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 20 декабря 2022 годаВооруженные силы России продолжили наступательные действия на Донецком направлении и уничтожили более ста украинских военных. Российской армии удалось поразить соединения и скопление военной техники на Краснолиманском направлении, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ на Южнодонецком направлении.Ликвидированы 64 артиллерийских расчета, 143 района скопления живой силы и техники, радиолокационная станция ЗРК С-300, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили два самолета МиГ-29, самолет Су-25, вертолет Ми-8, пять беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 347 самолетов, 186 вертолетов, 2689 беспилотников, 398 зенитных ракетных комплексов, 931 реактивную систему залпового огня, 7168 танков и других бронемашин, 3693 орудия полевой артиллерии и 7674 единицы автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_180:0:1261:811_1920x0_80_0_0_8c6cb8e7ac3c2ddfab3d5075122529ea.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
16:22 20.12.2022
 

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.12.2022

Читать ria.ru в
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации на Украине

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.12.2022Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.12.2022

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 20 декабря 2022 года

Вооруженные силы России продолжили наступательные действия на Донецком направлении и уничтожили более ста украинских военных. Российской армии удалось поразить соединения и скопление военной техники на Краснолиманском направлении, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ на Южнодонецком направлении.
Ликвидированы 64 артиллерийских расчета, 143 района скопления живой силы и техники, радиолокационная станция ЗРК С-300, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили два самолета МиГ-29, самолет Су-25, вертолет Ми-8, пять беспилотников.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 347 самолетов, 186 вертолетов, 2689 беспилотников, 398 зенитных ракетных комплексов, 931 реактивную систему залпового огня, 7168 танков и других бронемашин, 3693 орудия полевой артиллерии и 7674 единицы автомобильной техники.
 
ИнфографикаРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Спецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала