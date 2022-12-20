https://ria.ru/20221220/spetsoperatsiya-1840026518.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.12.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.12.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T16:22

2022-12-20T16:22

2022-12-20T16:22

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украина

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вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 20 декабря 2022 годаВооруженные силы России продолжили наступательные действия на Донецком направлении и уничтожили более ста украинских военных. Российской армии удалось поразить соединения и скопление военной техники на Краснолиманском направлении, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ на Южнодонецком направлении.Ликвидированы 64 артиллерийских расчета, 143 района скопления живой силы и техники, радиолокационная станция ЗРК С-300, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили два самолета МиГ-29, самолет Су-25, вертолет Ми-8, пять беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 347 самолетов, 186 вертолетов, 2689 беспилотников, 398 зенитных ракетных комплексов, 931 реактивную систему залпового огня, 7168 танков и других бронемашин, 3693 орудия полевой артиллерии и 7674 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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