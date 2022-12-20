https://ria.ru/20221220/spetsoperatsiya-1839980691.html
Путин выразил благодарность участникам спецоперации
Путин выразил благодарность участникам спецоперации - РИА Новости, 20.12.2022
Путин выразил благодарность участникам спецоперации
Россия восхищается отвагой людей, защищающих Родину на передовой, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:46
2022-12-20T13:46
2022-12-20T20:17
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
донбасс
безопасность
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Россия восхищается отвагой людей, защищающих Родину на передовой, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.Президент добавил, что участники спецоперации также помогают наладить мирную жизнь в новых регионах.Президент напомнил, что Россия неоднократно сталкивалась с различными испытаниями и отстаивала свою независимость, а сегодня ей брошен такой же вызов."И на передовой специальной военной операции солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования", — подчеркнул он.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221218/putin-1839566886.html
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россия, украина, владимир путин, донбасс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Донбасс, Безопасность
13:46 20.12.2022 (обновлено: 20:17 20.12.2022)
Путин выразил благодарность участникам спецоперации
Президент Путин отметил исключительную храбрость российских военных во время СВО