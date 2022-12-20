https://ria.ru/20221220/spetsnaz-1840024992.html

Кадыров рассказал о росте потока добровольцев в университете спецназа

Кадыров рассказал о росте потока добровольцев в университете спецназа - РИА Новости, 20.12.2022

Кадыров рассказал о росте потока добровольцев в университете спецназа

Поток добровольцев, желающих пройти ускоренные курсы тактической, огневой подготовки в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе, ежедневно растет,... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T15:49

2022-12-20T15:49

2022-12-20T15:49

специальная военная операция на украине

безопасность

рамзан кадыров

магомед даудов

руслан алханов

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гудермес

грозный

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ГРОЗНЫЙ, 20 дек - РИА Новости. Поток добровольцев, желающих пройти ускоренные курсы тактической, огневой подготовки в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе, ежедневно растет, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "С каждым днем увеличивается поток желающих пройти двухнедельные курсы ускоренной тактической, огневой подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе и стать добровольцем. Сюда приезжают не только из городов и районов Чеченской Республики, но и патриоты из различных регионов России", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Также он сообщил об отправке в зону спецоперации очередного борта с добровольцами. "Очередной борт из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова взял курс к месту проведения специальной военной операции. <…> Председатель парламента ЧР Магомед Даудов, заместитель председателя правительства ЧР Абузайд Висмурадов, министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов, начальник Грозненского линейного отдела МВД РФ на транспорте Али Тагиров обратились к добровольцам с напутственными словами, пожелали им скорейшей победы над нацистами и возвращения домой целыми и невредимыми", - написал глава региона. Кроме того, в том же посте Кадыров опубликовал контактную информацию для тех, "у кого есть безудержное желание бить врага России в его же логове".

https://ria.ru/20221024/akhmat-1826345464.html

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безопасность, рамзан кадыров, магомед даудов, руслан алханов, россия, гудермес, грозный