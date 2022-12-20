https://ria.ru/20221220/spektakl-1839921778.html

В МХТ пройдет премьера спектакля Гришковца "Винни-Пуховские чтения"

В МХТ пройдет премьера спектакля Гришковца "Винни-Пуховские чтения" - РИА Новости, 20.12.2022

В МХТ пройдет премьера спектакля Гришковца "Винни-Пуховские чтения"

МХТ имени Чехова представит на Малой сцене премьеру спектакля "Винни-Пуховские чтения", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T17:41

2022-12-20T17:41

2022-12-20T17:41

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. МХТ имени Чехова представит на Малой сцене премьеру спектакля "Винни-Пуховские чтения", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "Спектакль-исследование. Конференция" – так определил Евгений Гришковец жанр своей постановки, в которой он выступает и как автор пьесы, и как режиссер. "Конференция" – понятие из взрослого ученого мира – будет здесь окрашено иронией. Но одновременно "исследование" не может не тронуть, ведь у постановщика есть особый дар – искренне и просто говорить о том, что объединяет всех", – говорится в сообщении. "Винни-Пух и все-все-все" Алана А. Милна – одна из самых таинственных книг мировой литературы. Ее название известно всем, персонажи также известны всем и каждому, изображения узнаваемы… Но саму книгу прочитали своими глазами далеко не многие. Кому-то это литературное произведение читали в детстве… И у тех, кому такое посчастливилось пережить, остались травмирующие детскую душу воспоминания о том, как читающие им книгу взрослые смеялись… в том время, когда ничего веселого там нет", – сказал Гришковец. По словам режиссера, Винни-Пух и его друзья занимаются довольно скучными делами, много разговаривают о каких-то мелочах и все с ними происходит в одном месте. В лесу, который, как выясняется, и не лес вовсе. В спектакле задействованы Игорь Золотовицкий, а также Артем Волобуев, Александр Усов, Валерий Трошин, Олег Тополянский, Вера Харыбина. Вместе с режиссером над постановкой работали главный художник МХТ Николай Симонов, художник по костюмам Мария Данилова.

https://ria.ru/20221220/turandot-1839914842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, москва, евгений гришковец, театр, что посмотреть , игорь золотовицкий