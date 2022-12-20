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В "Лиза Алерт" рассказали, как не потеряться в Новый год - РИА Новости, 20.12.2022
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В "Лиза Алерт" рассказали, как не потеряться в Новый год
В "Лиза Алерт" рассказали, как не потеряться в Новый год - РИА Новости, 20.12.2022
В "Лиза Алерт" рассказали, как не потеряться в Новый год
Больше всего в новогодние праздники рискуют потеряться дети, которых отправили на мероприятия без родителей, а также люди, которые отдыхают на природе и... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T08:58
2022-12-20T09:57
общество
новый год
россия
поисковый отряд "лиза алерт"
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Больше всего в новогодние праздники рискуют потеряться дети, которых отправили на мероприятия без родителей, а также люди, которые отдыхают на природе и посещают корпоративы, заявили РИА Новости в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт" и рассказали, как этих рисков избежать. "Праздничные риски номер один – корпоратив. Корпоратив – это та ситуация, в которой мы получаем огромное количество заявок, потому что люди в ощущении праздника, в ощущении радостной эйфории, выпившие, на улице холодно", - сказал председатель отряда Григорий Сергеев. Он объяснил, как предотвратить неприятную ситуацию. "Такси надо заказывать через приложение, руками на улице махать, чтобы остановилась первая попавшаяся машина, не надо. Все должны заботиться друг о друге, знать, когда уехал, куда уехал, когда приедет", - сказал собеседник агентства. Еще одним риском потеряться в новогодние праздники Сергеев назвал отдых на природе. Он отметил, что зимой время обнаружения потерявшихся сокращается. Эксперт также отметил, что нельзя отпускать детей на праздничные мероприятия без сопровождения родителей. "Если дети, сами по себе отданные, развлекают себя сами, то возможны любые риски. Мы ежедневно получаем десятки заявок на детей, которые не вернулись после того, как самостоятельно гуляли", - заявил Сергеев. Координатор "Лиза Алерт" Олег Леонов в беседе с РИА Новости назвал два главных правила для тех, кто уже потерялся: оставаться на месте и звонить по телефону 112. "Самое первое – надо оставаться на месте. Второе – позвонить по телефону 112 и сказать, что вы потерялись. По этому номеру возможно позвонить, если у вас нет связи вашего оператора, но есть связь другого оператора. Звонок на 112 проходит, если у вас нулевой баланс, если телефон заблокирован по каким-то причинам, если нет сим-карты", - добавил он.
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общество, новый год, россия, поисковый отряд "лиза алерт"
Общество, Новый год, Россия, Поисковый отряд "Лиза Алерт"
08:58 20.12.2022 (обновлено: 09:57 20.12.2022)
 
В "Лиза Алерт" рассказали, как не потеряться в Новый год

В "Лиза Алерт" рассказали, как не потеряться в Новый год и что делать, если это случилось

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЛюди гуляют в парке
Люди гуляют в парке - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди гуляют в парке . Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Больше всего в новогодние праздники рискуют потеряться дети, которых отправили на мероприятия без родителей, а также люди, которые отдыхают на природе и посещают корпоративы, заявили РИА Новости в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт" и рассказали, как этих рисков избежать.
"Праздничные риски номер один – корпоратив. Корпоратив – это та ситуация, в которой мы получаем огромное количество заявок, потому что люди в ощущении праздника, в ощущении радостной эйфории, выпившие, на улице холодно", - сказал председатель отряда Григорий Сергеев.
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Он объяснил, как предотвратить неприятную ситуацию. "Такси надо заказывать через приложение, руками на улице махать, чтобы остановилась первая попавшаяся машина, не надо. Все должны заботиться друг о друге, знать, когда уехал, куда уехал, когда приедет", - сказал собеседник агентства.
Еще одним риском потеряться в новогодние праздники Сергеев назвал отдых на природе. Он отметил, что зимой время обнаружения потерявшихся сокращается.
"Кроме того, надо помнить про возможность тонкого льда в некоторых водоемах, надо помнить про то, что развлекательная техника типа снегоходов и так далее без должного подхода, без должного отношения к безопасности убивает. Если все это помнить, то зимний отдых может быть весьма интересным", - добавил он.
Эксперт также отметил, что нельзя отпускать детей на праздничные мероприятия без сопровождения родителей. "Если дети, сами по себе отданные, развлекают себя сами, то возможны любые риски. Мы ежедневно получаем десятки заявок на детей, которые не вернулись после того, как самостоятельно гуляли", - заявил Сергеев.
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Координатор "Лиза Алерт" Олег Леонов в беседе с РИА Новости назвал два главных правила для тех, кто уже потерялся: оставаться на месте и звонить по телефону 112.
"Самое первое – надо оставаться на месте. Второе – позвонить по телефону 112 и сказать, что вы потерялись. По этому номеру возможно позвонить, если у вас нет связи вашего оператора, но есть связь другого оператора. Звонок на 112 проходит, если у вас нулевой баланс, если телефон заблокирован по каким-то причинам, если нет сим-карты", - добавил он.
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