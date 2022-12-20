https://ria.ru/20221220/spasenie-1839898570.html

В "Лиза Алерт" рассказали, как не потеряться в Новый год

В "Лиза Алерт" рассказали, как не потеряться в Новый год - РИА Новости, 20.12.2022

В "Лиза Алерт" рассказали, как не потеряться в Новый год

Больше всего в новогодние праздники рискуют потеряться дети, которых отправили на мероприятия без родителей, а также люди, которые отдыхают на природе и... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T08:58

2022-12-20T08:58

2022-12-20T09:57

общество

новый год

россия

поисковый отряд "лиза алерт"

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Больше всего в новогодние праздники рискуют потеряться дети, которых отправили на мероприятия без родителей, а также люди, которые отдыхают на природе и посещают корпоративы, заявили РИА Новости в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт" и рассказали, как этих рисков избежать. "Праздничные риски номер один – корпоратив. Корпоратив – это та ситуация, в которой мы получаем огромное количество заявок, потому что люди в ощущении праздника, в ощущении радостной эйфории, выпившие, на улице холодно", - сказал председатель отряда Григорий Сергеев. Он объяснил, как предотвратить неприятную ситуацию. "Такси надо заказывать через приложение, руками на улице махать, чтобы остановилась первая попавшаяся машина, не надо. Все должны заботиться друг о друге, знать, когда уехал, куда уехал, когда приедет", - сказал собеседник агентства. Еще одним риском потеряться в новогодние праздники Сергеев назвал отдых на природе. Он отметил, что зимой время обнаружения потерявшихся сокращается. Эксперт также отметил, что нельзя отпускать детей на праздничные мероприятия без сопровождения родителей. "Если дети, сами по себе отданные, развлекают себя сами, то возможны любые риски. Мы ежедневно получаем десятки заявок на детей, которые не вернулись после того, как самостоятельно гуляли", - заявил Сергеев. Координатор "Лиза Алерт" Олег Леонов в беседе с РИА Новости назвал два главных правила для тех, кто уже потерялся: оставаться на месте и звонить по телефону 112. "Самое первое – надо оставаться на месте. Второе – позвонить по телефону 112 и сказать, что вы потерялись. По этому номеру возможно позвонить, если у вас нет связи вашего оператора, но есть связь другого оператора. Звонок на 112 проходит, если у вас нулевой баланс, если телефон заблокирован по каким-то причинам, если нет сим-карты", - добавил он.

https://ria.ru/20221216/vino-1839048075.html

https://ria.ru/20220104/vrach-1766534083.html

https://ria.ru/20221215/avianapravleniya-1838618535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, новый год, россия, поисковый отряд "лиза алерт"