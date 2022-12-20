https://ria.ru/20221220/sobaka-1840020549.html

В Якутии собака спасла жизнь хозяину

В Якутии собака спасла жизнь хозяину - РИА Новости, 20.12.2022

В Якутии собака спасла жизнь хозяину

В Якутии собака привела спасателей к хозяину, у которого во время подледной рыбалки случился инсульт, сообщили в Службе спасения Республики Саха. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T15:38

2022-12-20T15:38

2022-12-20T18:14

происшествия

хорошие новости

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 20 дек — РИА Новости. В Якутии собака привела спасателей к хозяину, у которого во время подледной рыбалки случился инсульт, сообщили в Службе спасения Республики Саха. Так, Колымский поисково-спасательный отряд получил сообщение, что по берегу реки Колымы бегает и проявляет беспокойство собака.Спасатели выдвинулись на место на снегоходе "Буран". На берегу они обнаружили только пса, запряженного в нарты со снаряжением для рыбалки."Было принято решение идти по следам собаки. В результате в 400 метрах от берега был обнаружен пострадавший. Мужчину эвакуировали на берег, передали врачам службы 03", — рассказали в службе.Там заявили, что хозяин животного, предположительно, вышел на рыбалку и упал при проделывании лунки, имеются признаки инсульта, добавили спасатели.

https://ria.ru/20220607/obstrel-1793636905.html

республика саха (якутия)

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, республика саха (якутия)