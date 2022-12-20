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В Якутии собака спасла жизнь хозяину - РИА Новости, 20.12.2022
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Хорошие новости
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В Якутии собака спасла жизнь хозяину
В Якутии собака спасла жизнь хозяину - РИА Новости, 20.12.2022
В Якутии собака спасла жизнь хозяину
В Якутии собака привела спасателей к хозяину, у которого во время подледной рыбалки случился инсульт, сообщили в Службе спасения Республики Саха. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T15:38
2022-12-20T18:14
происшествия
хорошие новости
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 20 дек — РИА Новости. В Якутии собака привела спасателей к хозяину, у которого во время подледной рыбалки случился инсульт, сообщили в Службе спасения Республики Саха. Так, Колымский поисково-спасательный отряд получил сообщение, что по берегу реки Колымы бегает и проявляет беспокойство собака.Спасатели выдвинулись на место на снегоходе "Буран". На берегу они обнаружили только пса, запряженного в нарты со снаряжением для рыбалки."Было принято решение идти по следам собаки. В результате в 400 метрах от берега был обнаружен пострадавший. Мужчину эвакуировали на берег, передали врачам службы 03", — рассказали в службе.Там заявили, что хозяин животного, предположительно, вышел на рыбалку и упал при проделывании лунки, имеются признаки инсульта, добавили спасатели.
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происшествия, республика саха (якутия)
Происшествия, Хорошие новости, Республика Саха (Якутия)
15:38 20.12.2022 (обновлено: 18:14 20.12.2022)
 
В Якутии собака спасла жизнь хозяину

В Якутии собака привела спасателей к хозяину, у которого во время рыбалки случился инсульт

© Фото : Служба спасения Республики ЯкутияСобака в Якутии привела спасателей к хозяину
Собака в Якутии привела спасателей к хозяину - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Фото : Служба спасения Республики Якутия
Собака в Якутии привела спасателей к хозяину
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 20 дек — РИА Новости. В Якутии собака привела спасателей к хозяину, у которого во время подледной рыбалки случился инсульт, сообщили в Службе спасения Республики Саха.
Так, Колымский поисково-спасательный отряд получил сообщение, что по берегу реки Колымы бегает и проявляет беспокойство собака.
© Фото : Служба спасения Республики ЯкутияСобака в Якутии привела спасателей к хозяину
Собака в Якутии привела спасателей к хозяину - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Фото : Служба спасения Республики Якутия
Собака в Якутии привела спасателей к хозяину
Спасатели выдвинулись на место на снегоходе "Буран". На берегу они обнаружили только пса, запряженного в нарты со снаряжением для рыбалки.
"Было принято решение идти по следам собаки. В результате в 400 метрах от берега был обнаружен пострадавший. Мужчину эвакуировали на берег, передали врачам службы 03", — рассказали в службе.
Там заявили, что хозяин животного, предположительно, вышел на рыбалку и упал при проделывании лунки, имеются признаки инсульта, добавили спасатели.
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Хорошие новостиПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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