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Пьяная москвичка сбросила собаку с пятого этажа
Пьяная москвичка сбросила собаку с пятого этажа - РИА Новости, 20.12.2022
Пьяная москвичка сбросила собаку с пятого этажа
Нетрезвая москвичка скинула свою собаку с пятого этажа, на нее завели уголовное дело, а животное спасли, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T12:37
2022-12-20T12:37
2022-12-20T13:16
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Нетрезвая москвичка скинула свою собаку с пятого этажа, на нее завели уголовное дело, а животное спасли, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел на улице Горчакова в Москве (район Южное Бутово). В полицию обратился местный житель и сообщил, что его соседка выбросила из окна квартиры на пятом этаже собаку. "Прибывшие на место происшествия полицейские установили и по месту проживания задержали злоумышленницу. Ею оказалась 31-летняя москвичка. Как выяснилось, она выкинула питомца, находясь в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении. Полицейские доставили собаку к ветеринарам. Те сообщили, что "повреждения у животного были тяжелые, однако правоохранители успели вовремя". В главке отметили, что возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными (статья 245 УК РФ). Женщина - под подпиской о невыезде. В прокуратуре Москвы уточнили РИА Новости, что преступление было совершено еще 28 ноября, а ход расследования уголовного дела в ведомстве взяли на контроль."Собака идёт на поправку, и ей уже нашли новых хозяев", - констатировали в московской полиции.
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Происшествия, Москва, Россия
12:37 20.12.2022 (обновлено: 13:16 20.12.2022)
Пьяная москвичка сбросила собаку с пятого этажа
Пьяная москвичка сбросила собаку с пятого этажа, пса спасли и нашли ему новых хозяев
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
Нетрезвая москвичка скинула свою собаку с пятого этажа, на нее завели уголовное дело, а животное спасли, сообщает
пресс-служба столичного главка МВД.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел на улице Горчакова в Москве
(район Южное Бутово). В полицию обратился местный житель и сообщил, что его соседка выбросила из окна квартиры на пятом этаже собаку.
"Прибывшие на место происшествия полицейские установили и по месту проживания задержали злоумышленницу. Ею оказалась 31-летняя москвичка. Как выяснилось, она выкинула питомца, находясь в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Полицейские доставили собаку к ветеринарам. Те сообщили, что "повреждения у животного были тяжелые, однако правоохранители успели вовремя".
В главке отметили, что возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными (статья 245 УК РФ). Женщина - под подпиской о невыезде. В прокуратуре Москвы уточнили РИА Новости, что преступление было совершено еще 28 ноября, а ход расследования уголовного дела в ведомстве взяли на контроль.
"Собака идёт на поправку, и ей уже нашли новых хозяев", - констатировали в московской полиции.