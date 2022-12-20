Рейтинг@Mail.ru
Пьяная москвичка сбросила собаку с пятого этажа - РИА Новости, 20.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221220/sobaka-1839957253.html
Пьяная москвичка сбросила собаку с пятого этажа
Пьяная москвичка сбросила собаку с пятого этажа - РИА Новости, 20.12.2022
Пьяная москвичка сбросила собаку с пятого этажа
Нетрезвая москвичка скинула свою собаку с пятого этажа, на нее завели уголовное дело, а животное спасли, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T12:37
2022-12-20T13:16
происшествия
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151598/36/1515983637_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_fcfa3c45ac0d8b5f48b3fdd6c6cb6f7b.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Нетрезвая москвичка скинула свою собаку с пятого этажа, на нее завели уголовное дело, а животное спасли, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел на улице Горчакова в Москве (район Южное Бутово). В полицию обратился местный житель и сообщил, что его соседка выбросила из окна квартиры на пятом этаже собаку. "Прибывшие на место происшествия полицейские установили и по месту проживания задержали злоумышленницу. Ею оказалась 31-летняя москвичка. Как выяснилось, она выкинула питомца, находясь в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении. Полицейские доставили собаку к ветеринарам. Те сообщили, что "повреждения у животного были тяжелые, однако правоохранители успели вовремя". В главке отметили, что возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными (статья 245 УК РФ). Женщина - под подпиской о невыезде. В прокуратуре Москвы уточнили РИА Новости, что преступление было совершено еще 28 ноября, а ход расследования уголовного дела в ведомстве взяли на контроль."Собака идёт на поправку, и ей уже нашли новых хозяев", - констатировали в московской полиции.
https://ria.ru/20221210/adygeya-1837720814.html
https://ria.ru/20221219/astrakhan-1839711501.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151598/36/1515983637_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_0d5e76c63241147c639e2b5bf34ad604.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
12:37 20.12.2022 (обновлено: 13:16 20.12.2022)
 
Пьяная москвичка сбросила собаку с пятого этажа

Пьяная москвичка сбросила собаку с пятого этажа, пса спасли и нашли ему новых хозяев

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Собака. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Нетрезвая москвичка скинула свою собаку с пятого этажа, на нее завели уголовное дело, а животное спасли, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел на улице Горчакова в Москве (район Южное Бутово). В полицию обратился местный житель и сообщил, что его соседка выбросила из окна квартиры на пятом этаже собаку.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 13:57
В Адыгее начали проверку после сообщений о массовом убийстве собак
"Прибывшие на место происшествия полицейские установили и по месту проживания задержали злоумышленницу. Ею оказалась 31-летняя москвичка. Как выяснилось, она выкинула питомца, находясь в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Полицейские доставили собаку к ветеринарам. Те сообщили, что "повреждения у животного были тяжелые, однако правоохранители успели вовремя".
В главке отметили, что возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными (статья 245 УК РФ). Женщина - под подпиской о невыезде. В прокуратуре Москвы уточнили РИА Новости, что преступление было совершено еще 28 ноября, а ход расследования уголовного дела в ведомстве взяли на контроль.
"Собака идёт на поправку, и ей уже нашли новых хозяев", - констатировали в московской полиции.
Собаки в приюте для бродячих собак - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 13:14
В Астрахани расследуют ситуацию с найденными на скотомогильнике собаками
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала