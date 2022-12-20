https://ria.ru/20221220/shtraf-1840072463.html

Госдума приняла проект о штрафах за карты, оспаривающие границы России

Госдума приняла проект о штрафах за карты, оспаривающие границы России - РИА Новости, 20.12.2022

Госдума приняла проект о штрафах за карты, оспаривающие границы России

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах либо аресте до 15 суток за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T17:48

2022-12-20T17:48

2022-12-20T17:48

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госдума рф

общество

василий пискарев

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анатолий выборный

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах либо аресте до 15 суток за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность РФ. Изменения вносятся в статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности". В случае принятия законопроекта, к экстремистским материалам будут также отнесены предназначенные для распространения и публичного демонстрирования картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России. Другим законопроектом вносятся корреспондирующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ, за распространение таких карт и иной подобной продукции гражданам "будет грозить штраф либо арест до 15 суток, для юридических лиц штраф может достигать 1 миллиона рублей", отметили в комитете. Авторами инициативы стали глава комитета по безопасности ГД Василий Пискарев, а также заместители главы комитета – Эрнест Валеев и Анатолий Выборный. Пискарев ранее сообщал, что "активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны". По его словам, особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию, "как было с детскими фотообоями, продававшимися в одной из популярных торговых сетей, где Крым был обозначен как часть Украины".

https://ria.ru/20220923/briks-1818836302.html

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курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, общество, василий пискарев, эрнест валеев, анатолий выборный, курильские острова