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Госдума приняла проект о штрафах за карты, оспаривающие границы России - РИА Новости, 20.12.2022
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Госдума приняла проект о штрафах за карты, оспаривающие границы России
Госдума приняла проект о штрафах за карты, оспаривающие границы России - РИА Новости, 20.12.2022
Госдума приняла проект о штрафах за карты, оспаривающие границы России
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах либо аресте до 15 суток за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:48
2022-12-20T17:48
россия
госдума рф
общество
василий пискарев
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анатолий выборный
курильские острова
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах либо аресте до 15 суток за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность РФ. Изменения вносятся в статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности". В случае принятия законопроекта, к экстремистским материалам будут также отнесены предназначенные для распространения и публичного демонстрирования картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России. Другим законопроектом вносятся корреспондирующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ, за распространение таких карт и иной подобной продукции гражданам "будет грозить штраф либо арест до 15 суток, для юридических лиц штраф может достигать 1 миллиона рублей", отметили в комитете. Авторами инициативы стали глава комитета по безопасности ГД Василий Пискарев, а также заместители главы комитета – Эрнест Валеев и Анатолий Выборный. Пискарев ранее сообщал, что "активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны". По его словам, особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию, "как было с детскими фотообоями, продававшимися в одной из популярных торговых сетей, где Крым был обозначен как часть Украины".
https://ria.ru/20220923/briks-1818836302.html
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россия, госдума рф, общество, василий пискарев, эрнест валеев, анатолий выборный, курильские острова
Россия, Госдума РФ, Общество, Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Курильские острова
17:48 20.12.2022
 
Госдума приняла проект о штрафах за карты, оспаривающие границы России

ГД приняла в первом чтении проект о наказании за карты, где оспариваются границы России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах либо аресте до 15 суток за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность РФ.
Изменения вносятся в статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности".
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В случае принятия законопроекта, к экстремистским материалам будут также отнесены предназначенные для распространения и публичного демонстрирования картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России.
Другим законопроектом вносятся корреспондирующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ, за распространение таких карт и иной подобной продукции гражданам "будет грозить штраф либо арест до 15 суток, для юридических лиц штраф может достигать 1 миллиона рублей", отметили в комитете.
Авторами инициативы стали глава комитета по безопасности ГД Василий Пискарев, а также заместители главы комитета – Эрнест Валеев и Анатолий Выборный.
Пискарев ранее сообщал, что "активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны". По его словам, особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию, "как было с детскими фотообоями, продававшимися в одной из популярных торговых сетей, где Крым был обозначен как часть Украины".
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РоссияГосдума РФОбществоВасилий ПискаревЭрнест ВалеевАнатолий ВыборныйКурильские острова
 
 
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