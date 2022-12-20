https://ria.ru/20221220/shtraf-1839946423.html

В Тюмени девушку оштрафовали за двусмысленную фразу об армии

В Тюмени девушку оштрафовали за двусмысленную фразу об армии - РИА Новости, 20.12.2022

В Тюмени девушку оштрафовали за двусмысленную фразу об армии

Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС России жительницу Тюмени, объяснявшую фразу "Нет в***е" нелюбовью к вобле, сообщает объединенная... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T12:00

2022-12-20T12:00

2022-12-20T17:16

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тюменская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек — РИА Новости. Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС России жительницу Тюмени, объяснявшую фразу "Нет в***е" нелюбовью к вобле, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области во вторник. "Центральный районный суд признал виновной Алису К. в административном правонарушении (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП России) <...> и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", — говорится в сообщении. На девушку, 24 сентября написавшую на асфальте на площади Единства и согласия мелом слова "Нет в***е", полиция составила протокол о дискредитации российской армии. В суде девушка утверждала, что фраза означает "Нет вобле" — якобы к этой рыбе у нее острая неприязнь. По ее словам, якобы только после задержания она узнала, что на площади в это время проходила несанкционированная акция против частичной мобилизации. Изначально Центральный районный суд Тюмени прекратил производство по делу за отсутствием состава правонарушения, однако в конце ноября Тюменский областной суд по жалобе полиции отменил решение нижестоящей инстанции и направил дело на новое рассмотрение. В своей жалобе представитель УМВД просил рассмотреть дело снова, поскольку "не было учтено наличие всех представленных доказательств, свидетельствующих о том, что девушка своими действиями дискредитировала использование Вооруженных сил Российской Федерации". В этот раз жительнице Тюмени не удалось убедить суд, что надпись на асфальте касалась именно нелюбви к рыбе. По информации местных СМИ, для рисования она использовала коробку желтого цвета с синим мелом — ее полиция девушке вернула.

https://ria.ru/20221219/diskreditatsiya-1839778810.html

https://ria.ru/20221207/feyki-1836925365.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, тюмень, тюменская область, происшествия