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В Тюмени девушку оштрафовали за двусмысленную фразу об армии
В Тюмени девушку оштрафовали за двусмысленную фразу об армии - РИА Новости, 20.12.2022
В Тюмени девушку оштрафовали за двусмысленную фразу об армии
Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС России жительницу Тюмени, объяснявшую фразу "Нет в***е" нелюбовью к вобле, сообщает объединенная... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T12:00
2022-12-20T12:00
2022-12-20T17:16
россия
тюмень
тюменская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек — РИА Новости. Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС России жительницу Тюмени, объяснявшую фразу "Нет в***е" нелюбовью к вобле, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области во вторник. "Центральный районный суд признал виновной Алису К. в административном правонарушении (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП России) <...> и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", — говорится в сообщении. На девушку, 24 сентября написавшую на асфальте на площади Единства и согласия мелом слова "Нет в***е", полиция составила протокол о дискредитации российской армии. В суде девушка утверждала, что фраза означает "Нет вобле" — якобы к этой рыбе у нее острая неприязнь. По ее словам, якобы только после задержания она узнала, что на площади в это время проходила несанкционированная акция против частичной мобилизации. Изначально Центральный районный суд Тюмени прекратил производство по делу за отсутствием состава правонарушения, однако в конце ноября Тюменский областной суд по жалобе полиции отменил решение нижестоящей инстанции и направил дело на новое рассмотрение. В своей жалобе представитель УМВД просил рассмотреть дело снова, поскольку "не было учтено наличие всех представленных доказательств, свидетельствующих о том, что девушка своими действиями дискредитировала использование Вооруженных сил Российской Федерации". В этот раз жительнице Тюмени не удалось убедить суд, что надпись на асфальте касалась именно нелюбви к рыбе. По информации местных СМИ, для рисования она использовала коробку желтого цвета с синим мелом — ее полиция девушке вернула.
https://ria.ru/20221219/diskreditatsiya-1839778810.html
https://ria.ru/20221207/feyki-1836925365.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, тюмень, тюменская область, происшествия
Россия, Тюмень, Тюменская область, Происшествия
12:00 20.12.2022 (обновлено: 17:16 20.12.2022)
В Тюмени девушку оштрафовали за двусмысленную фразу об армии
Девушку из Тюмени, заявлявшую о якобы нелюбви к вобле, оштрафовали за дискредитацию армии
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек — РИА Новости.
Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС России жительницу Тюмени, объяснявшую фразу "Нет в***е" нелюбовью к вобле, сообщает
объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области во вторник.
"Центральный районный суд признал виновной Алису К. в административном правонарушении (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП России) <...> и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
На девушку, 24 сентября написавшую на асфальте на площади Единства и согласия мелом слова "Нет в***е", полиция составила протокол о дискредитации российской армии. В суде девушка утверждала, что фраза означает "Нет вобле" — якобы к этой рыбе у нее острая неприязнь. По ее словам, якобы только после задержания она узнала, что на площади в это время проходила несанкционированная акция против частичной мобилизации.
Изначально Центральный районный суд Тюмени прекратил производство по делу за отсутствием состава правонарушения, однако в конце ноября Тюменский областной суд по жалобе полиции отменил решение нижестоящей инстанции и направил дело на новое рассмотрение.
В своей жалобе представитель УМВД просил рассмотреть дело снова, поскольку "не было учтено наличие всех представленных доказательств, свидетельствующих о том, что девушка своими действиями дискредитировала использование Вооруженных сил Российской Федерации". В этот раз жительнице Тюмени не удалось убедить суд, что надпись на асфальте касалась именно нелюбви к рыбе.
По информации местных СМИ, для рисования она использовала коробку желтого цвета с синим мелом — ее полиция девушке вернула.