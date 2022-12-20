https://ria.ru/20221220/sezd-1839964515.html

Мазур поддержал томских делегатов РДДМ на съезде в Москве

Мазур поддержал томских делегатов РДДМ на съезде в Москве - РИА Новости, 20.12.2022

Мазур поддержал томских делегатов РДДМ на съезде в Москве

Губернатор Томской области Владимир Мазур встретился с тринадцатью томскими делегатами первого съезда Российского движения детей и молодежи, который завершает... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T13:02

2022-12-20T13:02

2022-12-20T13:02

томская область

россия

томская область

манеж

российское движение школьников

юнармия

владимир мазур

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839581853_0:152:3349:2036_1920x0_80_0_0_63939d39238e035dbc37c6218156765e.jpg

ТОМСК, 20 дек – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур встретился с тринадцатью томскими делегатами первого съезда Российского движения детей и молодежи, который завершает работу во вторник в московском "Манеже", сообщает обладминистрация. Томскую область на съезде представили юные активисты Союза детских организаций Томской области "Чудо", Российского движения школьников, "Юнармии", сообщества "Большая перемена" и среднего профессионального образования. "Первый съезд нового общероссийского движения детей и молодежи – это начало большого пути новой организации. Теперь и детям, и взрослым нужно действовать под лозунгом "Решения съезда в жизнь!", воплотить лучшие идеи и проекты", - сказал глава региона. Владимир Мазур приехал на съезд, чтобы поддержать томскую делегацию. Он пожелал юным томским делегатам хорошего настроения и посоветовал зарядиться положительными эмоциями, опытом и знаниями, чтобы затем передать их сверстникам. Томичи вместе с представителями делегаций из всех регионов страны приняли участие в пленарном заседании "Мир детства = мир будущего", в ходе которого утвердили 12 основных направлений деятельности движения. В них вошли образование и знания, культура и искусство, волонтерство и добровольчество, патриотизм и историческая память, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, труд, профессия и свое дело, экология и охрана природы, туризм и путешествия. Общероссийская общественно-государственная детско-молодежная организация "Российское движение детей и молодежи" образована по распоряжению президента России Владимира Путина, ее учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Новое детское движение призвано стать общедоступным, интересным и современным пространством для детей и подростков. Вступить в движение можно с шести лет.

https://ria.ru/20221219/molodezh-1839761902.html

https://ria.ru/20221218/dvizhenie-1839613916.html

россия

томская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, томская область, манеж, российское движение школьников, юнармия, владимир мазур, владимир путин