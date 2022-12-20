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Мазур поддержал томских делегатов РДДМ на съезде в Москве - РИА Новости, 20.12.2022
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Томская область
https://ria.ru/20221220/sezd-1839964515.html
Мазур поддержал томских делегатов РДДМ на съезде в Москве
Мазур поддержал томских делегатов РДДМ на съезде в Москве - РИА Новости, 20.12.2022
Мазур поддержал томских делегатов РДДМ на съезде в Москве
Губернатор Томской области Владимир Мазур встретился с тринадцатью томскими делегатами первого съезда Российского движения детей и молодежи, который завершает... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:02
2022-12-20T13:02
томская область
россия
томская область
манеж
российское движение школьников
юнармия
владимир мазур
владимир путин
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ТОМСК, 20 дек – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур встретился с тринадцатью томскими делегатами первого съезда Российского движения детей и молодежи, который завершает работу во вторник в московском "Манеже", сообщает обладминистрация. Томскую область на съезде представили юные активисты Союза детских организаций Томской области "Чудо", Российского движения школьников, "Юнармии", сообщества "Большая перемена" и среднего профессионального образования. "Первый съезд нового общероссийского движения детей и молодежи – это начало большого пути новой организации. Теперь и детям, и взрослым нужно действовать под лозунгом "Решения съезда в жизнь!", воплотить лучшие идеи и проекты", - сказал глава региона. Владимир Мазур приехал на съезд, чтобы поддержать томскую делегацию. Он пожелал юным томским делегатам хорошего настроения и посоветовал зарядиться положительными эмоциями, опытом и знаниями, чтобы затем передать их сверстникам. Томичи вместе с представителями делегаций из всех регионов страны приняли участие в пленарном заседании "Мир детства = мир будущего", в ходе которого утвердили 12 основных направлений деятельности движения. В них вошли образование и знания, культура и искусство, волонтерство и добровольчество, патриотизм и историческая память, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, труд, профессия и свое дело, экология и охрана природы, туризм и путешествия. Общероссийская общественно-государственная детско-молодежная организация "Российское движение детей и молодежи" образована по распоряжению президента России Владимира Путина, ее учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Новое детское движение призвано стать общедоступным, интересным и современным пространством для детей и подростков. Вступить в движение можно с шести лет.
https://ria.ru/20221219/molodezh-1839761902.html
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россия, томская область, манеж, российское движение школьников, юнармия, владимир мазур, владимир путин
Томская область, Россия, Томская область, Манеж, Российское движение школьников, Юнармия, Владимир Мазур, Владимир Путин
13:02 20.12.2022
 
Мазур поддержал томских делегатов РДДМ на съезде в Москве

Губернатор Мазур встретился с томскими делегатами РДДМ на съезде в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкУчастники первого съезда Российского движения детей и молодежи в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве
Участники первого съезда Российского движения детей и молодежи в Центральном выставочном зале Манеж в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Участники первого съезда Российского движения детей и молодежи в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОМСК, 20 дек – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур встретился с тринадцатью томскими делегатами первого съезда Российского движения детей и молодежи, который завершает работу во вторник в московском "Манеже", сообщает обладминистрация.
Томскую область на съезде представили юные активисты Союза детских организаций Томской области "Чудо", Российского движения школьников, "Юнармии", сообщества "Большая перемена" и среднего профессионального образования.
Участники первого съезда Российского движения детей и молодежи в Центральном выставочном зале Манеж в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 15:56
На съезде движения детей и молодежи переутвердили название
"Первый съезд нового общероссийского движения детей и молодежи – это начало большого пути новой организации. Теперь и детям, и взрослым нужно действовать под лозунгом "Решения съезда в жизнь!", воплотить лучшие идеи и проекты", - сказал глава региона.
Владимир Мазур приехал на съезд, чтобы поддержать томскую делегацию. Он пожелал юным томским делегатам хорошего настроения и посоветовал зарядиться положительными эмоциями, опытом и знаниями, чтобы затем передать их сверстникам.
Томичи вместе с представителями делегаций из всех регионов страны приняли участие в пленарном заседании "Мир детства = мир будущего", в ходе которого утвердили 12 основных направлений деятельности движения. В них вошли образование и знания, культура и искусство, волонтерство и добровольчество, патриотизм и историческая память, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, труд, профессия и свое дело, экология и охрана природы, туризм и путешествия.
Общероссийская общественно-государственная детско-молодежная организация "Российское движение детей и молодежи" образована по распоряжению президента России Владимира Путина, ее учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Новое детское движение призвано стать общедоступным, интересным и современным пространством для детей и подростков. Вступить в движение можно с шести лет.
Участники первого съезда Российского движения детей и молодежи в Центральном выставочном зале Манеж в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря, 23:36
Российское движение детей и молодежи определило свои миссии
 
Томская областьРоссияТомская областьМанежРоссийское движение школьниковЮнармияВладимир МазурВладимир Путин
 
 
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