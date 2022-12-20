https://ria.ru/20221220/sezd-1839964515.html
Мазур поддержал томских делегатов РДДМ на съезде в Москве
Мазур поддержал томских делегатов РДДМ на съезде в Москве - РИА Новости, 20.12.2022
Мазур поддержал томских делегатов РДДМ на съезде в Москве
Губернатор Томской области Владимир Мазур встретился с тринадцатью томскими делегатами первого съезда Российского движения детей и молодежи, который завершает... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:02
2022-12-20T13:02
2022-12-20T13:02
томская область
россия
томская область
манеж
российское движение школьников
юнармия
владимир мазур
владимир путин
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ТОМСК, 20 дек – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур встретился с тринадцатью томскими делегатами первого съезда Российского движения детей и молодежи, который завершает работу во вторник в московском "Манеже", сообщает обладминистрация. Томскую область на съезде представили юные активисты Союза детских организаций Томской области "Чудо", Российского движения школьников, "Юнармии", сообщества "Большая перемена" и среднего профессионального образования. "Первый съезд нового общероссийского движения детей и молодежи – это начало большого пути новой организации. Теперь и детям, и взрослым нужно действовать под лозунгом "Решения съезда в жизнь!", воплотить лучшие идеи и проекты", - сказал глава региона. Владимир Мазур приехал на съезд, чтобы поддержать томскую делегацию. Он пожелал юным томским делегатам хорошего настроения и посоветовал зарядиться положительными эмоциями, опытом и знаниями, чтобы затем передать их сверстникам. Томичи вместе с представителями делегаций из всех регионов страны приняли участие в пленарном заседании "Мир детства = мир будущего", в ходе которого утвердили 12 основных направлений деятельности движения. В них вошли образование и знания, культура и искусство, волонтерство и добровольчество, патриотизм и историческая память, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, труд, профессия и свое дело, экология и охрана природы, туризм и путешествия. Общероссийская общественно-государственная детско-молодежная организация "Российское движение детей и молодежи" образована по распоряжению президента России Владимира Путина, ее учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Новое детское движение призвано стать общедоступным, интересным и современным пространством для детей и подростков. Вступить в движение можно с шести лет.
https://ria.ru/20221219/molodezh-1839761902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, томская область, манеж, российское движение школьников, юнармия, владимир мазур, владимир путин
Томская область, Россия, Томская область, Манеж, Российское движение школьников, Юнармия, Владимир Мазур, Владимир Путин
Мазур поддержал томских делегатов РДДМ на съезде в Москве
Губернатор Мазур встретился с томскими делегатами РДДМ на съезде в Москве
ТОМСК, 20 дек – РИА Новости.
Губернатор Томской области Владимир Мазур встретился с тринадцатью томскими делегатами первого съезда Российского движения детей и молодежи, который завершает работу во вторник в московском "Манеже", сообщает
обладминистрация.
Томскую область на съезде представили юные активисты Союза детских организаций Томской области "Чудо", Российского движения школьников, "Юнармии", сообщества "Большая перемена" и среднего профессионального образования.
"Первый съезд нового общероссийского движения детей и молодежи – это начало большого пути новой организации. Теперь и детям, и взрослым нужно действовать под лозунгом "Решения съезда в жизнь!", воплотить лучшие идеи и проекты", - сказал глава региона.
Владимир Мазур приехал на съезд, чтобы поддержать томскую делегацию. Он пожелал юным томским делегатам хорошего настроения и посоветовал зарядиться положительными эмоциями, опытом и знаниями, чтобы затем передать их сверстникам.
Томичи вместе с представителями делегаций из всех регионов страны приняли участие в пленарном заседании "Мир детства = мир будущего", в ходе которого утвердили 12 основных направлений деятельности движения. В них вошли образование и знания, культура и искусство, волонтерство и добровольчество, патриотизм и историческая память, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, труд, профессия и свое дело, экология и охрана природы, туризм и путешествия.
Общероссийская общественно-государственная детско-молодежная организация "Российское движение детей и молодежи" образована по распоряжению президента России Владимира Путина, ее учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Новое детское движение призвано стать общедоступным, интересным и современным пространством для детей и подростков. Вступить в движение можно с шести лет.