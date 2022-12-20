https://ria.ru/20221220/senator-1839966630.html

Пушилин наделил Никонорову полномочиями сенатора от ДНР

Пушилин наделил Никонорову полномочиями сенатора от ДНР - РИА Новости, 20.12.2022

Пушилин наделил Никонорову полномочиями сенатора от ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин наделил бывшую главу МИД Наталью Никонорову полномочиями сенатора РФ - представителя от исполнительной власти ДНР, следует из... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T13:10

2022-12-20T13:10

2022-12-20T13:10

денис пушилин

наталья никонорова

донецкая народная республика

россия

политика

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин наделил бывшую главу МИД Наталью Никонорову полномочиями сенатора РФ - представителя от исполнительной власти ДНР, следует из указа. "Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Донецкой Народной Республики Никонорову Наталью Юрьевну", - говорится в указе. Документ вступает в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20221220/nikonorova-1839948526.html

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

денис пушилин, наталья никонорова, донецкая народная республика, россия, политика