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Пушилин наделил Никонорову полномочиями сенатора от ДНР - РИА Новости, 20.12.2022
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Пушилин наделил Никонорову полномочиями сенатора от ДНР
Пушилин наделил Никонорову полномочиями сенатора от ДНР - РИА Новости, 20.12.2022
Пушилин наделил Никонорову полномочиями сенатора от ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин наделил бывшую главу МИД Наталью Никонорову полномочиями сенатора РФ - представителя от исполнительной власти ДНР, следует из... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:10
2022-12-20T13:10
денис пушилин
наталья никонорова
донецкая народная республика
россия
политика
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин наделил бывшую главу МИД Наталью Никонорову полномочиями сенатора РФ - представителя от исполнительной власти ДНР, следует из указа. "Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Донецкой Народной Республики Никонорову Наталью Юрьевну", - говорится в указе. Документ вступает в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20221220/nikonorova-1839948526.html
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денис пушилин, наталья никонорова, донецкая народная республика, россия, политика
Денис Пушилин, Наталья Никонорова, Донецкая Народная Республика, Россия, Политика
13:10 20.12.2022
 
Пушилин наделил Никонорову полномочиями сенатора от ДНР

Пушилин наделил экс-главу МИД Наталью Никонорову полномочиями сенатора от ДНР

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПолномочный представитель ДНР Наталья Никонорова
Полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин наделил бывшую главу МИД Наталью Никонорову полномочиями сенатора РФ - представителя от исполнительной власти ДНР, следует из указа.
"Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Донецкой Народной Республики Никонорову Наталью Юрьевну", - говорится в указе.
Документ вступает в силу со дня его подписания.
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 12:06
Главу МИД ДНР Никонорову освободили от должности
 
Денис ПушилинНаталья НиконороваДонецкая Народная РеспубликаРоссияПолитика
 
 
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