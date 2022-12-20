https://ria.ru/20221220/senator-1839966630.html
Пушилин наделил Никонорову полномочиями сенатора от ДНР
Пушилин наделил Никонорову полномочиями сенатора от ДНР - РИА Новости, 20.12.2022
Пушилин наделил Никонорову полномочиями сенатора от ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин наделил бывшую главу МИД Наталью Никонорову полномочиями сенатора РФ - представителя от исполнительной власти ДНР, следует из... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:10
2022-12-20T13:10
2022-12-20T13:10
денис пушилин
наталья никонорова
донецкая народная республика
россия
политика
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин наделил бывшую главу МИД Наталью Никонорову полномочиями сенатора РФ - представителя от исполнительной власти ДНР, следует из указа. "Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Донецкой Народной Республики Никонорову Наталью Юрьевну", - говорится в указе. Документ вступает в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20221220/nikonorova-1839948526.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, наталья никонорова, донецкая народная республика, россия, политика
Денис Пушилин, Наталья Никонорова, Донецкая Народная Республика, Россия, Политика
Пушилин наделил Никонорову полномочиями сенатора от ДНР
Пушилин наделил экс-главу МИД Наталью Никонорову полномочиями сенатора от ДНР