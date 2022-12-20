https://ria.ru/20221220/sdelka-1840115612.html
Байден о ядерной сделке с Ираном: она мертва, но мы об этом не объявим
Байден о ядерной сделке с Ираном: она мертва, но мы об этом не объявим - РИА Новости, 20.12.2022
Байден о ядерной сделке с Ираном: она мертва, но мы об этом не объявим
Президент США Джо Байден признал, что ядерная сделка с Ираном уже мертва, но отказался объявлять об этом официально. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T20:40
2022-12-20T20:40
2022-12-20T20:40
в мире
джо байден
дональд трамп
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сша
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ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден признал, что ядерная сделка с Ираном уже мертва, но отказался объявлять об этом официально. Слова Байдена попали на видео его общения с людьми "на полях" предвыборного митинга, который проходил еще 4 ноября в Калифорнии. "Она мертва, но мы об этом не объявим. Долгая история", - сказал президент, обращаясь предположительно к иранским эмигрантам, которые просили его не иметь "никаких дел с муллами". Про видео, опубликованное в понедельник, сообщил новостной интернет-ресурс Axios. Официально власти США продолжают участие в переговорах, призванных восстановить сделку, от которой отказался президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20221220/bayden-1839887391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, дональд трамп, иран, сша, калифорния
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, Иран, США, Калифорния
Байден о ядерной сделке с Ираном: она мертва, но мы об этом не объявим
Байден признал, что ядерная сделка с Ираном мертва, но отказался объявлять это официально