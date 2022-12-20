https://ria.ru/20221220/sdelka-1840102863.html

В Белом доме не видят перспектив для восстановления ядерной сделки с Ираном

В Белом доме не видят перспектив для восстановления ядерной сделки с Ираном - РИА Новости, 20.12.2022

В Белом доме не видят перспектив для восстановления ядерной сделки с Ираном

Администрация США сняла с повестки восстановление ядерной сделки с Ираном и не предвидит никакого прогресса в обозримой перспективе, сказал журналистам... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T19:23

2022-12-20T19:23

2022-12-20T19:40

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ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. Администрация США сняла с повестки восстановление ядерной сделки с Ираном и не предвидит никакого прогресса в обозримой перспективе, сказал журналистам координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Совместный всеобъемлющий план действий просто не в фокусе нашего внимания прямо сейчас. Он не стоит у нас в повестке", - заявил он на брифинге.На видео, которое в понедельник тиражируется в социальных сетях, попали высказывания президента Джо Байдена о том, что сделка "мертва", но США об этом не объявят."В отношении иранской сделки не происходит никакого прогресса. Мы не ждем никакого прогресса в ближайшем будущем. Это вне нашего фокуса", - сказал Кирби.

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