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В Белом доме не видят перспектив для восстановления ядерной сделки с Ираном - РИА Новости, 20.12.2022
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В Белом доме не видят перспектив для восстановления ядерной сделки с Ираном
В Белом доме не видят перспектив для восстановления ядерной сделки с Ираном - РИА Новости, 20.12.2022
В Белом доме не видят перспектив для восстановления ядерной сделки с Ираном
Администрация США сняла с повестки восстановление ядерной сделки с Ираном и не предвидит никакого прогресса в обозримой перспективе, сказал журналистам... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T19:23
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цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. Администрация США сняла с повестки восстановление ядерной сделки с Ираном и не предвидит никакого прогресса в обозримой перспективе, сказал журналистам координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Совместный всеобъемлющий план действий просто не в фокусе нашего внимания прямо сейчас. Он не стоит у нас в повестке", - заявил он на брифинге.На видео, которое в понедельник тиражируется в социальных сетях, попали высказывания президента Джо Байдена о том, что сделка "мертва", но США об этом не объявят."В отношении иранской сделки не происходит никакого прогресса. Мы не ждем никакого прогресса в ближайшем будущем. Это вне нашего фокуса", - сказал Кирби.
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цены на нефть, иран, сша, в мире, джон кирби, джо байден
Цены на нефть, Иран, США, В мире, Джон Кирби, Джо Байден
19:23 20.12.2022 (обновлено: 19:40 20.12.2022)
 
В Белом доме не видят перспектив для восстановления ядерной сделки с Ираном

В Белом доме не видят обозримых перспектив для восстановления ядерной сделки с Ираном

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. Администрация США сняла с повестки восстановление ядерной сделки с Ираном и не предвидит никакого прогресса в обозримой перспективе, сказал журналистам координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Совместный всеобъемлющий план действий просто не в фокусе нашего внимания прямо сейчас. Он не стоит у нас в повестке", - заявил он на брифинге.
На видео, которое в понедельник тиражируется в социальных сетях, попали высказывания президента Джо Байдена о том, что сделка "мертва", но США об этом не объявят.
"В отношении иранской сделки не происходит никакого прогресса. Мы не ждем никакого прогресса в ближайшем будущем. Это вне нашего фокуса", - сказал Кирби.
Мужчина с флагами Ирана на заводе по переработке природного газа - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 11:45
Иран и Евросоюз обсудили ядерную сделку на конференции в Иордании
 
Цены на нефтьИранСШАВ миреДжон КирбиДжо Байден
 
 
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