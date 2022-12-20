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Иран и Евросоюз обсудили ядерную сделку на конференции в Иордании - РИА Новости, 20.12.2022
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Иран и Евросоюз обсудили ядерную сделку на конференции в Иордании
Иран и Евросоюз обсудили ядерную сделку на конференции в Иордании - РИА Новости, 20.12.2022
Иран и Евросоюз обсудили ядерную сделку на конференции в Иордании
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился с координатором ЕС по ядерной сделке Энрике Мора и главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем на Багдадской РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T11:45
2022-12-20T11:45
в мире
жозеп боррель
хосейн амир абдоллахиан
иран
сша
тегеран (город)
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился с координатором ЕС по ядерной сделке Энрике Мора и главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем на Багдадской конференции в Аммане, основной темой переговоров стали переговоры по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщает агентство ISNA. "Министр иностранных дел Ирана встретился и провел консультации с Жозепом Боррелем, представителем ЕС по внешней политике, в районе Бахр-аль-Мит в Иордании", - говорится в сообщении. Отмечается, что на на встрече также присутствовал координатор ЕС по ядерной сделке Энрике Мора. "Похоже, что основное внимание на этой встрече было уделено обсуждению переговоров по возрождению СВПД и отмене санкций в отношении Ирана, а также позиции некоторых официальных лиц Запада в отношении последних беспорядков в Иране", - добавляет агентство. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
https://ria.ru/20221220/nebenzya-1839885781.html
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иран
сша
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в мире, жозеп боррель, хосейн амир абдоллахиан, иран, сша, тегеран (город), совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Жозеп Боррель, Хосейн Амир Абдоллахиан, Иран, США, Тегеран (город), Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
11:45 20.12.2022
 
Иран и Евросоюз обсудили ядерную сделку на конференции в Иордании

Глава МИД Ирана обсудил с Боррелем ядерную сделку на конференции в Иордании

© AP Photo / Vahid SalemiМужчина с флагами Ирана на заводе по переработке природного газа
Мужчина с флагами Ирана на заводе по переработке природного газа - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Vahid Salemi
Мужчина с флагами Ирана на заводе по переработке природного газа. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился с координатором ЕС по ядерной сделке Энрике Мора и главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем на Багдадской конференции в Аммане, основной темой переговоров стали переговоры по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщает агентство ISNA.
"Министр иностранных дел Ирана встретился и провел консультации с Жозепом Боррелем, представителем ЕС по внешней политике, в районе Бахр-аль-Мит в Иордании", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на на встрече также присутствовал координатор ЕС по ядерной сделке Энрике Мора.
"Похоже, что основное внимание на этой встрече было уделено обсуждению переговоров по возрождению СВПД и отмене санкций в отношении Ирана, а также позиции некоторых официальных лиц Запада в отношении последних беспорядков в Иране", - добавляет агентство.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
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В миреЖозеп БоррельХосейн Амир АбдоллахианИранСШАТегеран (город)Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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