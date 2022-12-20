https://ria.ru/20221220/scheta-1840016856.html

ГД запретила перечислять взыскиваемые деньги на счета в иностранных банках

ГД запретила перечислять взыскиваемые деньги на счета в иностранных банках - РИА Новости, 20.12.2022

ГД запретила перечислять взыскиваемые деньги на счета в иностранных банках

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, допускающий перечисление денежных средств, взыскиваемых по исполнительным листам, только на счета в российских РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T15:30

2022-12-20T15:30

2022-12-20T15:30

россия

экономика

госдума рф

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, допускающий перечисление денежных средств, взыскиваемых по исполнительным листам, только на счета в российских банках или на казначейский счет. Исполнение требований по исполнительному документу о перечислении средств на счета в иностранных банках и иных иностранных кредитных организациях будет приостанавливаться до тех пор, пока заявитель не представит реквизиты счета в российском банке или казначейского счета, на которые следует перечислить деньги, взысканные с должника. Помимо этого, российская кредитная организация будет вправе приостановить исполнение исполнительного документа, если у ее сотрудников возникнут подозрения, что операция совершается в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма. Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. Он позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств недобросовестным взыскателям с целью легализации преступных доходов, ухода от налогов и дальнейшего вывода денег за рубеж с помощью исполнительных документов. Правительство России ранее обращало внимание на "колоссальные объемы обналичивания денежных средств по исполнительным документам, выданным по сомнительным основаниям": только в 2021 году они превысили 26 миллиардов рублей, увеличившись по сравнению с 2020 годом почти на 25%.

https://ria.ru/20221128/obman-1834646898.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, госдума рф