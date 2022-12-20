СБУ задержала мужчину, поднявшего российский флаг над мэрией Харькова
СБУ задержала мужчину, поднявшего российский флаг над мэрией Харькова в 2014 году
© AP Photo / Felipe DanaСотрудник Службы безопасности Украины задерживает мужчину во время рейда в Харькове, Украина
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник Службы безопасности Украины задерживает мужчину во время рейда в Харькове, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила во вторник, что задержала мужчину, который в 2014 году поднял российский флаг над мэрией Харькова и призывал к изменению границ Украины.
"СБУ задержала сторонника "Новороссии", который в 2014 году поднимал российский флаг над Харьковской мэрией. Злоумышленник более 8 лет скрывался от правосудия. Именно он в 2014 году поднимал российский флаг над зданием Харьковского городского совета и призывал к штурму учреждения", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
По данным ведомства, также мужчина призывал "к изменению границ границы Украины и захвату государственных органов". После 2014 года он скрывался.
"Соблюдал меры конспирации, постоянно менял адреса проживания и номера мобильных телефонов. Однако, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. Во время обыска в квартире фигуранта правоохранители обнаружили: флаги РФ и георгиевские ленты, снайперскую винтовку с оптикой, патроны к огнестрельному оружию калибра 7,62 миллиметра", - отметили в СБУ.
По данным ведомства, в отношении мужчины заведено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "незаконное обращение с оружием и боевыми припасами".