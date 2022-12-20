Рейтинг@Mail.ru
СБУ задержала мужчину, поднявшего российский флаг над мэрией Харькова - РИА Новости, 20.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221220/sbu-1839961374.html
СБУ задержала мужчину, поднявшего российский флаг над мэрией Харькова
СБУ задержала мужчину, поднявшего российский флаг над мэрией Харькова - РИА Новости, 20.12.2022
СБУ задержала мужчину, поднявшего российский флаг над мэрией Харькова
Служба безопасности Украины заявила во вторник, что задержала мужчину, который в 2014 году поднял российский флаг над мэрией Харькова и призывал к изменению... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T12:51
2022-12-20T12:51
в мире
украина
харьков
харьковский городской совет
россия
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816235461_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_0feb079a454b3dd5425c6a7489d03b39.jpg
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила во вторник, что задержала мужчину, который в 2014 году поднял российский флаг над мэрией Харькова и призывал к изменению границ Украины. "СБУ задержала сторонника "Новороссии", который в 2014 году поднимал российский флаг над Харьковской мэрией. Злоумышленник более 8 лет скрывался от правосудия. Именно он в 2014 году поднимал российский флаг над зданием Харьковского городского совета и призывал к штурму учреждения", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. По данным ведомства, также мужчина призывал "к изменению границ границы Украины и захвату государственных органов". После 2014 года он скрывался. "Соблюдал меры конспирации, постоянно менял адреса проживания и номера мобильных телефонов. Однако, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. Во время обыска в квартире фигуранта правоохранители обнаружили: флаги РФ и георгиевские ленты, снайперскую винтовку с оптикой, патроны к огнестрельному оружию калибра 7,62 миллиметра", - отметили в СБУ. По данным ведомства, в отношении мужчины заведено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "незаконное обращение с оружием и боевыми припасами".
https://ria.ru/20221217/sekta-1839339960.html
украина
харьков
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816235461_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_0907598311bf1bd689d656f1e0ec9a0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, харьков, харьковский городской совет, россия, служба безопасности украины
В мире, Украина, Харьков, Харьковский городской совет, Россия, Служба безопасности Украины
12:51 20.12.2022
 
СБУ задержала мужчину, поднявшего российский флаг над мэрией Харькова

СБУ задержала мужчину, поднявшего российский флаг над мэрией Харькова в 2014 году

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник Службы безопасности Украины задерживает мужчину во время рейда в Харькове, Украина
Сотрудник Службы безопасности Украины задерживает мужчину во время рейда в Харькове, Украина - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник Службы безопасности Украины задерживает мужчину во время рейда в Харькове, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила во вторник, что задержала мужчину, который в 2014 году поднял российский флаг над мэрией Харькова и призывал к изменению границ Украины.
"СБУ задержала сторонника "Новороссии", который в 2014 году поднимал российский флаг над Харьковской мэрией. Злоумышленник более 8 лет скрывался от правосудия. Именно он в 2014 году поднимал российский флаг над зданием Харьковского городского совета и призывал к штурму учреждения", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
По данным ведомства, также мужчина призывал "к изменению границ границы Украины и захвату государственных органов". После 2014 года он скрывался.
"Соблюдал меры конспирации, постоянно менял адреса проживания и номера мобильных телефонов. Однако, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. Во время обыска в квартире фигуранта правоохранители обнаружили: флаги РФ и георгиевские ленты, снайперскую винтовку с оптикой, патроны к огнестрельному оружию калибра 7,62 миллиметра", - отметили в СБУ.
По данным ведомства, в отношении мужчины заведено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "незаконное обращение с оружием и боевыми припасами".
На берегу Черного моря в Евпатории - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря, 06:09Религия
Муфтият Крыма заявил о подконтрольной СБУ исламской секте на полуострове
 
В миреУкраинаХарьковХарьковский городской советРоссияСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала