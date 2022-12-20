https://ria.ru/20221220/sbu-1839961374.html

СБУ задержала мужчину, поднявшего российский флаг над мэрией Харькова

СБУ задержала мужчину, поднявшего российский флаг над мэрией Харькова - РИА Новости, 20.12.2022

СБУ задержала мужчину, поднявшего российский флаг над мэрией Харькова

Служба безопасности Украины заявила во вторник, что задержала мужчину, который в 2014 году поднял российский флаг над мэрией Харькова и призывал к изменению... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T12:51

2022-12-20T12:51

2022-12-20T12:51

в мире

украина

харьков

харьковский городской совет

россия

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816235461_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_0feb079a454b3dd5425c6a7489d03b39.jpg

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила во вторник, что задержала мужчину, который в 2014 году поднял российский флаг над мэрией Харькова и призывал к изменению границ Украины. "СБУ задержала сторонника "Новороссии", который в 2014 году поднимал российский флаг над Харьковской мэрией. Злоумышленник более 8 лет скрывался от правосудия. Именно он в 2014 году поднимал российский флаг над зданием Харьковского городского совета и призывал к штурму учреждения", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. По данным ведомства, также мужчина призывал "к изменению границ границы Украины и захвату государственных органов". После 2014 года он скрывался. "Соблюдал меры конспирации, постоянно менял адреса проживания и номера мобильных телефонов. Однако, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. Во время обыска в квартире фигуранта правоохранители обнаружили: флаги РФ и георгиевские ленты, снайперскую винтовку с оптикой, патроны к огнестрельному оружию калибра 7,62 миллиметра", - отметили в СБУ. По данным ведомства, в отношении мужчины заведено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "незаконное обращение с оружием и боевыми припасами".

https://ria.ru/20221217/sekta-1839339960.html

украина

харьков

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, харьков, харьковский городской совет, россия, служба безопасности украины