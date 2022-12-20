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Польский Orlen не будет продлевать контракт с Роснефтью в случае санкций - РИА Новости, 20.12.2022
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Польский Orlen не будет продлевать контракт с Роснефтью в случае санкций
Польский Orlen не будет продлевать контракт с Роснефтью в случае санкций - РИА Новости, 20.12.2022
Польский Orlen не будет продлевать контракт с Роснефтью в случае санкций
Польский топливный концерн Orlen не будет продлевать контракт на поставку нефти с "Роснефтью" и прекратит поставки от "Татнефти" в случае введения санкций... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:36
2022-12-20T16:52
экономика
роснефть
евросоюз
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ВАРШАВА, 20 дек – РИА Новости. Польский топливный концерн Orlen не будет продлевать контракт на поставку нефти с "Роснефтью" и прекратит поставки от "Татнефти" в случае введения санкций Евросоюза, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Эдита Олькович."Orlen не будет продлевать долгосрочный контракт, который истекает в январе 2023 года, а единственный действующий тогда контракт на поставку российской нефти в 2023 году перестанет реализовывать в момент введения санкций, к чему мы готовы", - сказала Олькович.Она напомнила, что в январе 2023 года истекает контракт Orlen с российским концерном "Роснефть". В соответствии с этим соглашением "Роснефть" поставляет Orlen 300 тысяч тонн нефти ежемесячно.По второму контракту - с компанией "Татнефть" - польский концерн покупает 200 тысяч тонн нефти в месяц, и контракт с этим российским поставщиком заканчивается в декабре 2024 года.Олькович отметила, что в настоящее время 70% сырья для всех НПЗ группы Orlen в Польше, Чехии и Литве поступает не из России, а еще в 2015 году почти 100% нефти на НПЗ группы Orlen поступало из России.Шестой пакет европейских санкций, вступивший в силу 5 декабря, предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. Санкции также включают в себя запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть.
https://ria.ru/20221220/transneft-1839893485.html
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839034395.html
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экономика, роснефть, евросоюз
Экономика, Роснефть, Евросоюз
16:36 20.12.2022 (обновлено: 16:52 20.12.2022)
 
Польский Orlen не будет продлевать контракт с Роснефтью в случае санкций

Польский Orlen не будет продлевать контракт на поставку нефти с Роснефтью в случае санкций

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСотрудник нефтедобывающего предприятия на дожимной компрессорной станции в Ямало-Ненецком автономном округе
Сотрудник нефтедобывающего предприятия на дожимной компрессорной станции в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник нефтедобывающего предприятия на дожимной компрессорной станции в Ямало-Ненецком автономном округе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 20 дек – РИА Новости. Польский топливный концерн Orlen не будет продлевать контракт на поставку нефти с "Роснефтью" и прекратит поставки от "Татнефти" в случае введения санкций Евросоюза, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Эдита Олькович.
"Orlen не будет продлевать долгосрочный контракт, который истекает в январе 2023 года, а единственный действующий тогда контракт на поставку российской нефти в 2023 году перестанет реализовывать в момент введения санкций, к чему мы готовы", - сказала Олькович.
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Она напомнила, что в январе 2023 года истекает контракт Orlen с российским концерном "Роснефть". В соответствии с этим соглашением "Роснефть" поставляет Orlen 300 тысяч тонн нефти ежемесячно.
По второму контракту - с компанией "Татнефть" - польский концерн покупает 200 тысяч тонн нефти в месяц, и контракт с этим российским поставщиком заканчивается в декабре 2024 года.
Олькович отметила, что в настоящее время 70% сырья для всех НПЗ группы Orlen в Польше, Чехии и Литве поступает не из России, а еще в 2015 году почти 100% нефти на НПЗ группы Orlen поступало из России.
Шестой пакет европейских санкций, вступивший в силу 5 декабря, предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. Санкции также включают в себя запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть.
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