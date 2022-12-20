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В Венгрии призвали ЕК проанализировать последствия санкций против России - РИА Новости, 20.12.2022
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В Венгрии призвали ЕК проанализировать последствия санкций против России
В Венгрии призвали ЕК проанализировать последствия санкций против России - РИА Новости, 20.12.2022
В Венгрии призвали ЕК проанализировать последствия санкций против России
Венгрия призывает Еврокомиссию проанализировать последствия санкций против России, заявил советник венгерского премьер-министра Балаж Орбан. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:16
2022-12-20T13:16
россия
венгрия
европа
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Венгрия призывает Еврокомиссию проанализировать последствия санкций против России, заявил советник венгерского премьер-министра Балаж Орбан. "Европейская комиссия должна провести анализ последствий санкций... Прежде чем мы согласуем 10-й или 11-й пакет, мы должны сесть и провести серьезную дискуссию о последствиях санкций", - приводит слова Орбана портал EURACTIV. По его словам, это должно быть сделано к следующему саммиту ЕС в феврале. Орбан подчеркнул, что Венгрия продолжит добиваться исключений из тех ограничений, которые наносят ее экономике вред, особенно в сфере энергетики. Он также подтвердил, что Венгрия добилась исключения трех российских должностных лиц из проекта санкционного списка, в том числе министра энергетики. "Это просто неприемлемо с точки зрения энергетической безопасности Венгрии... Мы ведем с ним переговоры по венгерской энергии, так как мы можем внести его в санкционный список" - задается вопросом Орбан. На вопрос о национальной консультации в Венгрии советник премьера ответил, что их результаты будут известны в январе. Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальную консультацию, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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россия, венгрия, европа, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Россия, Венгрия, Европа, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
13:16 20.12.2022
 
В Венгрии призвали ЕК проанализировать последствия санкций против России

В Венгрии призвали Еврокомиссию проанализировать последствия санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Венгрия призывает Еврокомиссию проанализировать последствия санкций против России, заявил советник венгерского премьер-министра Балаж Орбан.
"Европейская комиссия должна провести анализ последствий санкций... Прежде чем мы согласуем 10-й или 11-й пакет, мы должны сесть и провести серьезную дискуссию о последствиях санкций", - приводит слова Орбана портал EURACTIV.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 00:37
Совет ЕС заявил, что потолок цен на газ уменьшит количество сделок
По его словам, это должно быть сделано к следующему саммиту ЕС в феврале.
Орбан подчеркнул, что Венгрия продолжит добиваться исключений из тех ограничений, которые наносят ее экономике вред, особенно в сфере энергетики.
Он также подтвердил, что Венгрия добилась исключения трех российских должностных лиц из проекта санкционного списка, в том числе министра энергетики.
"Это просто неприемлемо с точки зрения энергетической безопасности Венгрии... Мы ведем с ним переговоры по венгерской энергии, так как мы можем внести его в санкционный список" - задается вопросом Орбан.
На вопрос о национальной консультации в Венгрии советник премьера ответил, что их результаты будут известны в январе.
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Венгрия заморозила российские активы на 870 миллионов евро
Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальную консультацию, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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