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Международные правозащитники раскритиковали Санду за диктаторские методы - РИА Новости, 20.12.2022
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Международные правозащитники раскритиковали Санду за диктаторские методы
Международные правозащитники раскритиковали Санду за диктаторские методы - РИА Новости, 20.12.2022
Международные правозащитники раскритиковали Санду за диктаторские методы
Кишинев ввел режим чрезвычайного положения в стране, чтобы ограничить конституционные права граждан и сконцентрировать власть в руках президента Молдавии Майи... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T22:04
2022-12-20T22:04
в мире
майя санду
молдавия
кишинев
украина
amnesty international
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Кишинев ввел режим чрезвычайного положения в стране, чтобы ограничить конституционные права граждан и сконцентрировать власть в руках президента Молдавии Майи Санду, говорится в заявлении международной правозащитной организации Solidaritätsnetz International."Комиссия по чрезвычайным ситуациям диктаторскими методами подавляет гражданское общество, а мирные протесты 18 октября были разогнаны силой. Мы, Amnesty International и ряд других правозащитных организаций осуждаем жестокость, проявленную властями Кишинева", — написали авторы текста.Неэффективное управление и непродуманная экономическая политика привели к затяжному кризису, а режим ЧП — это попытка скрыть несостоятельность в социальной сфере и провал в реформах, отмечается в материалах.В минувшую пятницу власти Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД России заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Внешнеполитическое ведомство добавило, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".Власти Молдавии 24 февраля ввели режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. Правительство продлевает ЧП каждые два месяца. Согласно решению властей, в период действия ЧП комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет оперативно вмешиваться и, в случае необходимости, принимать решения, помимо установленных действующей нормативно-правовой базой, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства. Власти неоднократно утверждали, что во время действия режима не станут приниматься решения, направленные на ограничение прав и свобод граждан, "если не будет сигналов об угрозе национальной безопасности".
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в мире, майя санду, молдавия, кишинев, украина, amnesty international
В мире, Майя Санду, Молдавия, Кишинев, Украина, Amnesty International
22:04 20.12.2022
 
Международные правозащитники раскритиковали Санду за диктаторские методы

Solidaritätsnetz International: Кишенев использует режим ЧП для удержания власти

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Кишинев ввел режим чрезвычайного положения в стране, чтобы ограничить конституционные права граждан и сконцентрировать власть в руках президента Молдавии Майи Санду, говорится в заявлении международной правозащитной организации Solidaritätsnetz International.
"Комиссия по чрезвычайным ситуациям диктаторскими методами подавляет гражданское общество, а мирные протесты 18 октября были разогнаны силой. Мы, Amnesty International и ряд других правозащитных организаций осуждаем жестокость, проявленную властями Кишинева", — написали авторы текста.
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Неэффективное управление и непродуманная экономическая политика привели к затяжному кризису, а режим ЧП — это попытка скрыть несостоятельность в социальной сфере и провал в реформах, отмечается в материалах.
В минувшую пятницу власти Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД России заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Внешнеполитическое ведомство добавило, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
Власти Молдавии 24 февраля ввели режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. Правительство продлевает ЧП каждые два месяца. Согласно решению властей, в период действия ЧП комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет оперативно вмешиваться и, в случае необходимости, принимать решения, помимо установленных действующей нормативно-правовой базой, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства. Власти неоднократно утверждали, что во время действия режима не станут приниматься решения, направленные на ограничение прав и свобод граждан, "если не будет сигналов об угрозе национальной безопасности".
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В миреМайя СандуМолдавияКишиневУкраинаAmnesty International
 
 
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