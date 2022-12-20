https://ria.ru/20221220/sandu-1840124861.html

Международные правозащитники раскритиковали Санду за диктаторские методы

Международные правозащитники раскритиковали Санду за диктаторские методы - РИА Новости, 20.12.2022

Международные правозащитники раскритиковали Санду за диктаторские методы

Кишинев ввел режим чрезвычайного положения в стране, чтобы ограничить конституционные права граждан и сконцентрировать власть в руках президента Молдавии Майи... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T22:04

2022-12-20T22:04

2022-12-20T22:04

в мире

майя санду

молдавия

кишинев

украина

amnesty international

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Кишинев ввел режим чрезвычайного положения в стране, чтобы ограничить конституционные права граждан и сконцентрировать власть в руках президента Молдавии Майи Санду, говорится в заявлении международной правозащитной организации Solidaritätsnetz International."Комиссия по чрезвычайным ситуациям диктаторскими методами подавляет гражданское общество, а мирные протесты 18 октября были разогнаны силой. Мы, Amnesty International и ряд других правозащитных организаций осуждаем жестокость, проявленную властями Кишинева", — написали авторы текста.Неэффективное управление и непродуманная экономическая политика привели к затяжному кризису, а режим ЧП — это попытка скрыть несостоятельность в социальной сфере и провал в реформах, отмечается в материалах.В минувшую пятницу власти Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД России заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Внешнеполитическое ведомство добавило, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".Власти Молдавии 24 февраля ввели режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. Правительство продлевает ЧП каждые два месяца. Согласно решению властей, в период действия ЧП комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет оперативно вмешиваться и, в случае необходимости, принимать решения, помимо установленных действующей нормативно-правовой базой, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства. Власти неоднократно утверждали, что во время действия режима не станут приниматься решения, направленные на ограничение прав и свобод граждан, "если не будет сигналов об угрозе национальной безопасности".

https://ria.ru/20221219/moldaviya-1839783050.html

https://ria.ru/20221218/moldaviya-1839609854.html

молдавия

кишинев

украина

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, майя санду, молдавия, кишинев, украина, amnesty international