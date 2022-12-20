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В МЧС уточнили, что ограничений на запуск фейерверков на Новый год нет
В МЧС уточнили, что ограничений на запуск фейерверков на Новый год нет - РИА Новости, 20.12.2022
В МЧС уточнили, что ограничений на запуск фейерверков на Новый год нет
Никаких ограничений и запретов на запуск фейерверков на Новый год в России по линии МЧС нет, сообщил директор департамента надзорной деятельности и... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T15:19
2022-12-20T15:19
2022-12-20T15:19
ринат еникеев
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Никаких ограничений и запретов на запуск фейерверков на Новый год в России по линии МЧС нет, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Ринат Еникеев. "Как представитель МЧС России публично заявляю, что ограничений и запретов на использование пиротехнической продукции в новогоднюю ночь по линии рисков, которые предупреждает МЧС России, нет. Не существует", – сказал Еникеев на пресс-конференции.
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РИА Новости
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ринат еникеев, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ринат Еникеев, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС уточнили, что ограничений на запуск фейерверков на Новый год нет
МЧС: ограничения на запуск фейерверков на Новый год не вводили