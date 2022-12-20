Рейтинг@Mail.ru
В МЧС уточнили, что ограничений на запуск фейерверков на Новый год нет - РИА Новости, 20.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221220/salyut-1840014459.html
В МЧС уточнили, что ограничений на запуск фейерверков на Новый год нет
В МЧС уточнили, что ограничений на запуск фейерверков на Новый год нет - РИА Новости, 20.12.2022
В МЧС уточнили, что ограничений на запуск фейерверков на Новый год нет
Никаких ограничений и запретов на запуск фейерверков на Новый год в России по линии МЧС нет, сообщил директор департамента надзорной деятельности и... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T15:19
2022-12-20T15:19
ринат еникеев
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835116447_0:18:3049:1733_1920x0_80_0_0_5727bc8397e7d63b8fd49af877ebadb9.jpg
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Никаких ограничений и запретов на запуск фейерверков на Новый год в России по линии МЧС нет, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Ринат Еникеев. "Как представитель МЧС России публично заявляю, что ограничений и запретов на использование пиротехнической продукции в новогоднюю ночь по линии рисков, которые предупреждает МЧС России, нет. Не существует", – сказал Еникеев на пресс-конференции.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835116447_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_17e0d860ae649d8a7ae7d60fb3251618.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ринат еникеев, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ринат Еникеев, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:19 20.12.2022
 
В МЧС уточнили, что ограничений на запуск фейерверков на Новый год нет

МЧС: ограничения на запуск фейерверков на Новый год не вводили

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНовогодний салют над Красной площадью в Москве
Новогодний салют над Красной площадью в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Новогодний салют над Красной площадью в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Никаких ограничений и запретов на запуск фейерверков на Новый год в России по линии МЧС нет, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Ринат Еникеев.
"Как представитель МЧС России публично заявляю, что ограничений и запретов на использование пиротехнической продукции в новогоднюю ночь по линии рисков, которые предупреждает МЧС России, нет. Не существует", – сказал Еникеев на пресс-конференции.
Опрос
Как вы относитесь к салютам и фейрверкам в новогоднюю ночь?
Проголосовали:8461
Вчера, 13:22
 
Ринат ЕникеевРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала