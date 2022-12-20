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В МЧС уточнили, что ограничений на запуск фейерверков на Новый год нет

В МЧС уточнили, что ограничений на запуск фейерверков на Новый год нет - РИА Новости, 20.12.2022

В МЧС уточнили, что ограничений на запуск фейерверков на Новый год нет

Никаких ограничений и запретов на запуск фейерверков на Новый год в России по линии МЧС нет, сообщил директор департамента надзорной деятельности и... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T15:19

2022-12-20T15:19

2022-12-20T15:19

ринат еникеев

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Никаких ограничений и запретов на запуск фейерверков на Новый год в России по линии МЧС нет, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Ринат Еникеев. "Как представитель МЧС России публично заявляю, что ограничений и запретов на использование пиротехнической продукции в новогоднюю ночь по линии рисков, которые предупреждает МЧС России, нет. Не существует", – сказал Еникеев на пресс-конференции.

россия

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ринат еникеев, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)